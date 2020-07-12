Biraz da özeleştiri

Ülke, ‘Çok bilenler’le dolu maşallah…

Her kafadan bir ses çıkması artık herkesin normal karşıladığı bir olay halinde… Kafaların sayısı da her geçen gün artıyor.

Yasakları, önlemleri hiç kimsenin taktığı yok. Herkes ama herkes Covid-19 uzmanı durumunda…

Ne mangaldan vazgeçen var ne de şeftali kebabından. Meyhanelerimiz de full…

“Maaş gelsin, gerisi beni hiç ilgilendirmez” diyenler çok… Bunu bilen, ve “Aman maaşları verelim gerisi önemli değil..” diyenler de çok…

Memleket ‘uzman’ dolu…Hangi konuda isterseniz bol bol… Uzman gazeteci mi ? Uzman Radyo-TV programcısı mı ? Uzman sporcu mu ? Uzman sosyal medyacı mı ? İnanılmaz sayıda…

Müzikçi mi ? Meğerse ada nüfusunun yarısı müzikçiymiş…

Politikacılar ? Sadece ‘seçtiklerimiz’ değil, seçtiklerimiz dışında da KKTC, ‘Politikacı’ dolu…. Herkes ama herkes politikacı…

Yağcı-Yalaka-Çıkarcı ? Sayıya inanmak mümkün değil….

İşte biz… İşte size K.K.T.C.

Tarihten bir yapracık

Not: Peşin peşin belirtelim, ‘Resmi Tarih’ten değil.

Osmanlı’nın Kıbrıs’ı, üzerindeki insanlarla birlikte İngiliz’e terk etmesinin ertesinde, İngilizler ‘Gidiyoruz ama kimler var bu adada ? Nasıl yaşıyorlar ? Zayıf noktaları neler ?’ araştırması da yapmışlar. Önce, Hristiyanların çoğunlukta olduğunu, iki numaralı çoğunluğun Müslümanlar olduğunu saptamışlar.

Larnaka’ya çıkarılan ilk askerlerin önemli bir bölümü de Lefkoşa’ya doğru yürümeye başlamış. Ve ilginç bir ilginç bir şeyler olmuş yol boyunca… Birincisi, Hristiyanlar sessiz dururken Müslümanlar onları coşkuyla karşılamış… İkincisi ise, İngiliz askerlerinin, ellerine daha önceden verilen keselerden, Müslümanlara para savurmuş…Karşılayan kalabalıklar bir o kadar daha büyümüş.

Neden ? Bilemem ama daha sonraki yıllarda da Müslümanlarla İngilizlerin arası hep iyi olmuş. EOKA döneminde bile Türkler (Müslümanlar) İngilizler nezdinde ayrıcalıklıymış. Herhalde, EOKA’ya karşı kurdukları özel polis gücünün hep ve özellikle Türklerden oluşmasını nedeni de buydu.

Müslüman-Hristiyan

Nüfus kayıtlarında, Osmanlı dönemi boyunca, ‘Müslüman-Hristiyan vb. imiş. Ama daha sonra İngilizler tarafından Türkler, Rumlar, Maruni’ler, Ermeniler olarak değiştirilmiş kayıtlar. Ve, EOKA savaşında da İngilizler tarafından bol bol kullanılmış Türkler.

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Yani, hep kullanıldık. Kullanıldık ama ya hiç farkına varmadık yahut da, çıkarlarımız uğruna farkında değilmiş gibi davrandık

Sonra…. Kıbrıs Cumhuriyeti dönemi gelmiş, değişmemişiz…

1963 Dönemi başlamış, değişmemişiz…

1974 ve sonrası ? Değişmemişiz.

İstikrarlı (!) ve kararlı (!) bir halk olduğumuzu tarihimizin her döneminde göstermişiz, göstermeye de devam ediyoruz.

Sokak Ağzı

“Güvensizlik başlıklı yazınıda yazdıklarınızın tümüne katılıyorum. Yani, ben de hiç güvenmeyen çoğunluktan biriyim. Sebep olanlar utansınlar.” (Nesrin-Lefkoşa)

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“Karşılıklı Kuzey-Güney geçişlerinde zorluklar çıkarmaya devam ediyoruz. Acaba diyorum, Corono bahanesiyle hedef Ya Taksim Ya Ölüm mü ?” (Mehmet Ç. Kara)

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“Trafik konusunda polisimiz aciz durumda galiba. Memleket trafik anaşistleri ile doldu. Trafiğe çıkmaya korkar olduk artık.” (Erol K.-Lefkoşa)

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“Bütün hayatımız kavgalar, savaşlarla korku içinde geçti. Biz Kıbrıslıların kaderi mi bu ? Kader çizgisini değiştirmek için ne yapmalıyız acep ?” (Korhan Çetin)

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“Güney’in nüfusu açıklandı. 890 binmiş. Bizdeki nüfusu bilen var mı ? Herhalde Başbakanımız Tatar biliyoırt ama açıklamıyor diye düşünüyorum.” (Yelda-Girne)

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“Ve Ayasofya ibadete açıldı. Maksat Atatürk ve bıraktıkjlarını ortadan kaldırmak. Bundan sonraki adımda Arap alfabesine dönersek hiç şaşırmayın.” (Aydın Mesle)

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“Türkiye Süper Ligini televizyondan izlemeye çalışıyorum. Dikkat ettiniz mi ? Aynuı hastalıklar devam ediyor. Takım yenilirse kabahatli hakem. Galip gelirse başarı Teknik Direktörün. Hah hah haaahhh.” (Cevher Kutlu)

Anlayana

“Dinsel düşünce, çıkış kapısının olmadığı yeri bulmak için yapılan bir girişimdir.” (EINSTEIN)