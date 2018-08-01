Bir “kayıp” yakınından çiçekler…

Çok değerli bir okurumuzun yardımları sonucu 2014 yılında Boğaz’da bir gaminide Kayıplar Komitesi’nin yürütmüş olduğu kazılarda kalıntıları bulunan beş “kayıp”tan Dimitrakis Dimitrios Ksenofon geçtiğimiz Cumartesi günü toprağa verildi… Cenaze törenine “kayıp” yakınları Sevilay ve Mustafa Berk de katıldı…

Çok değerli bir okurumuzun yardımları sonucu 2014 yılında Boğaz’da bir gaminide Kayıplar Komitesi’nin yürütmüş olduğu kazılarda kalıntıları bulunan beş “kayıp”tan Dimitrakis Dimitrios Ksenofon geçtiğimiz Cumartesi günü toprağa verildi… Cenaze törenine “kayıp” yakınları Sevilay ve Mustafa Berk de katılarak Dimitrakis’in küçük tabutuna çiçekler koydular… “Kayıp” Dimitrakis Dimitrios Ksenofon’un babası Ksenofon Dimitriu yıllar önce bir okurumuz aracılığıyla bize ve Kayıplar Komitesi yetkililerine Trikomo’da bir kuyu göstermiş ve bu kuyuda yürütülen kazılarda Sevilay Berk’in 1964 “kaybı” annesi Şefika Hüseyin ile “kayıp” babası Hüseyin Ahmet Kamber’in kalıntıları bulunmuştu. Ksenofon Dimitriu da bir “kayıp” yakınıydı – oğlu Dimitrakis “kayıp”tı ancak ömrü oğlunun kalıntılarının bulunduğunu ve onun için cenaze töreni yapıldığını görmeye yetmedi…

“Kayıp” yakını Sevilay ve sevgili eşi Mustafa Berk, , 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 10.30’da Dromoklakşa’da düzenlenen cenaze törenine katılarak Dimitrakis’in tabutuna çiçekler koydular. Dromolakşa’da bir kilisede düzenlenen tören ardından Dimitrakis Dimitrios Ksenofon Dromolakşa’da toprağa veriledi…

Ksenofon Dimitriu, Mayıs 1964’te Trikomo’dan “kayıp” edilen iki Kıbrıslıtürk’ün, Şefika Hüseyin ve Hüseyin Ahmet Kamber’in gömü yerini bize göstererek onlardan geride kalanların bir kuyuda bulunmasını sağlamıştı. Kıbrıslıtürk “kayıplar”ın bulunmasına canla başla yardımcı olan Trikomolu Ksenofon, Sevilay Berk’in sevgili anneciği Şefika Hanım ile sevgili babacığı Hüseyin Ahmet Kamber’in 2011’de Mağusa’da yapılan cenaze törenine de katılmış ve gömü yerinin bulunmasını sağladığı bu iki “kayıp” insanın mezarlarına çiçek koymuştu…

Sevilay Berk ile sevgili eşi Mustafa Berk’le iyi bir dostluk kuran Ksenofon Dimitriu vefat edince, Berk ailesi de onun Dromolakşa’daki cenaze törenine katılarak tabutuna çiçekler koymuşlardı… Cumartesi günü de rahmetlik Ksenofon Dimitriu’nun “kayıp” oğlunun cenaze törenine katılarak vefalarını gösterdiler… Sevilay ve Mustafa Berk, İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Savaş Kurbanları örgütü “Birlikte Başarabiliriz”in aktif üyelerinden… Bu örgütten “kayıp” yakınları zaman zaman her iki tarafta da “kayıp”lar için cenaze törenlerine katılıyorlar…

Ksenofon Dimitriu’nun ailesinin acısını paylaşıyoruz… Sevilay ve Mustafa Berk’i de gösterdikleri vefa nedeniyle kutluyoruz…

Onlar dostluğun, barışın, bu topraklarda umudun sesidirler… Simgesidirler…

“Kıbrıs: Cezalandırılmamış Suçlar Dosyası” nedeniyle POLİTİS gazetesine tehditler…

Lefkoşa, 31 Temmuz 2018(T.A.K): “Politis” gazetesi, Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırumlara yönelik 1963-64 ve 1974 yıllarında yapılan saldırılara ilişkin hazırladığı haberler sebebiyle Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) mensubu bir kişinin gazeteye yönelik ölüm tehditlerinde bulunduğunu yazdı.

Gazete “Sizi Canlı Canlı Yakacağız” başlığı atlında verdiği haberinde, RMMO’da Sözleşmeli Er olarak görev yapan bir kişinin, gazetenin “Facebook” sayfasında, gazetecilere yönelik tehditler içeren yorumlar ve mesajlar gönderdiğini, Kıbrıslırum makamların da soruşturma başlattıklarını yazdı.

Geçtiğimiz Pazar günü “Politis” gazetesinde yer alan ve 1964 yılında Pile’de Kıbrıslıtürklerin öldürülmelerine ilişkin haber üzerine RMMO’da sözleşmeli personel olarak görev yapan “Haralambos Zinonos” isimli bir kişinin, gazetenin Facebook sayfasında yorum yaparak, gazetecileri yakmakla tehdit ettiğini belirten gazete, söz konusu şahsın, daha sonra yine aynı sayfaya yaptığı yorumda, tehditleri iş yerindeki bir başka kişinin, telefonu açıkken kendisiymiş gibi yazdığını savunarak, özür dilediğini aktardı.

Gazete, söz konusu tehditlerin ilgili makamlara iletildiğini, Kıbrıslırum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ve polisin hemen harekete geçerek şahıs hakkında soruşturma başlattıklarını da vurguladı.

(TAK Ajansı Rumca Haber Bülteni’nden – 31.7.2018)

BASINDAN GÜNCEL…

EURONEWS

“Bisikletiyle yüzlerce Yahudi’yi kurtaran Bartali’nin hikayesi, animasyon oluyor…”

Wolfgang Spindler & Mert Can Yılmaz

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Hitler'in kuklası faşist lider Benito Mussolini'nin İtalya'sında kahraman bir bisikletçi, sadece pedal çevirerek yüzlerce Yahudi'nin hayatını kurtarıyor. Bartali'nin hikayesi, bu kez animasyon olarak beyaz perdeye aktarılıyor.

Gino Bartali, Floransa doğumlu şampiyon bir bisikletçi. İki Tour de France (Fransa bisiklet turu) ve üç Giro d'Italia (İtalya bisiklet turu) şampiyonluğu kazanmış büyük bir sporcu. Ama Bartali'nin hikayesini efsane yapan sportif başarılarından çok daha fazlası.

Kurtardığı yüzlerce hayatı eşine bile anlatmadı

İkinci Dünya Savaşı öncesinde ününü tüm İtalya'ya yaymış bir bisikletçi, savaş sırasında Toscana'dan, Umbria'ya, Roma'dan, Floransa'ya pedallıyor. Bu kez ucunda bir şampiyonluk ya da bir madalya yok ama bisikletinin selesinde ve gidonunda, rulo yapılarak saklanmış onlarca gizli mesaj, belge, sahte pasaportlar ve belgeler var.

Bu belgeler ve pasaportlar, savaş dönemi yaklaşık 800 Yahudi'nin hayatını kurtaracak. Bartali'ye göre bu, tüm madalyalardan, kupalardan daha önemli. Savaş dönemi boyunca yüzlerce dökümanı, hayatını hiçe sayarak ve soranlara "antrenman" yaptığını söyleyerek ihtiyacı olan Yahudilere ulaştırdı.

Soykırımdan bisiklet sporcusu sayesinde sağ çıkabilmiş bir Yahudi'nin anlattığına göre, Bartali evinin kilerinde Yahudi bir aile saklamış.

Bisikletçi, savaş sonrasında da yaptıklarını sır olarak sakladı. Eşinin bile bilmediği kahramanlık hikayesinin detayları ise, 2000'de Bartali'nin ölümünün ardından gün yüzüne çıktı.

Bartali'nin Bisikleti: Gelecek için umut

Bartali'nin hikayesi daha önce belgesellere konu olsa da, ilk kez bir animasyon film olarak karşımıza çıkıyor.

Film, geçmişin anılarını günümüze taşıyor. Bartali'nin hikayesi ve bisikleti, Yahudi bir çocuk olan David'e ilham veriyor. David, filmde Bartali'nin izinden giden kararlı, genç bir sporcu. Arkadaşı İbrahim ile, biraz da kuralları çiğneyerek, hem Yahudi ve Arap cemiyetleri arasındaki barışı sağlamak ve hem de şampiyonluğa ulaşmak için Kudüs sokaklarında tüm zorluklara karşı pedallıyor.

Lynx Multimedia tarafından yapılan "Bartali'nin Bisikleti: Gelecek için umut" henüz yapım aşamasında. Muhabirimiz Wolfgang Spindler, film gösterime girmeden, prodüktörler ile görüştü.

Prodüktör Sabrina Calippari, bu hikayeyinin anlatılması ve bilinmesi gerektiğini söyledi:

"Bu hikayeyi anlatmak zorundaydık, çünkü herkes tarafından bilinmiyor. Umarım geniş bir kitleye ulaşarak, sporun hala temiz kalabileceğini gösterebiliriz."

(EURONEWS – 29.7.2018)