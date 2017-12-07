Bir imza için bekleyenler…

Yrd. Doç. Dr. Nazmiye Çelebi Trafik Dairesi Müdürlüğü’nün yanında İzin Kurulu Başkanlığı da yapıyor… Tabii ki iki kurumun başında olmak hem o makamda bulunan kişi için, hem de o kurumlardan iş bekleyen vatandaşlar için bazı sorunlar ortaya çıkarıyor.

Trafik Dairesi yeni kurulan bir daire ve tabii ki o dairenin yerine oturması, kurumlaşması için yapılacak çok iş vardır mutlaka… Öte yandan İzin Kurulu’ndan ise her gün iş bekleyen vatandaş sayısı da çok olur. Tüm kamu araçlarının her türlü işlemi, T izinleri, gümrükleme için onay, kayıtlama için izinler hep o makamdan onaylanır. Öyle de o onaylar için de sadece Nazmiye hanımın imzası gerekiyor. Böyle olunca da iş bekleyen vatandaş günlerce beklemek durumunda kalıyor. Müdüre hanımın da bütün işlere yetişmesi mutlaka zor oluyordur. Çünkü bir iş için imza almaya giden vatandaşlar Müdüre hanımın bir gün yurt dışında, bir gün izinde gibi nedenlerle imza alınamadığından yakınıyor. Elbette ki o gibi makamlarda oturanların iş gereği yurt dışına da gitmeleri gerekir, bütün gün odalarında oturmamaları da gerekliliktir, insan olmaları gereği de izin kullanmaları gerekir ancak bu gibi zorunlu sebepler, iş bekleyen vatandaşın mağduriyet yaşamasına da neden olmamalıdır.

Bu duruma bir çözüm bulunması için belki izin için imza yetkisi çoğaltılabilir mi, başka bir prosedür uygulanabilir mi, teknik anlamda ne yapılabilir, tabii ki buna da yine bürokratlar çözüm bulabilir çünkü önemli.

Örneğin Karpaz’dan bir imza için gelen vatandaş, o imzayı alamadan gerisin geri Karpaz’a giderse ve yine geleceği gün imzayı alıp almayacağı belli değilse bu durumun iddia edildiği gibi “çağdaş bir devlet” anlayışına uygun olmadığı açıktır.

Veya yurt dışından ithal edilen bir araba birkaç gün içinde yurda girerken trafikte yürümesi için gerekli işlemleri, imzaları günlerce alamıyorsa bu durumun sorgulanması gerekir. Birkaç yerden şikâyet geldi; “bir imza için günlerdir bekliyoruz ama alamadık. İşimi gücümü bırakıp bir imza almaya geliyorum ama alamıyorum, arabamın trafiğe çıkması için günlerdir bekliyorum ama arabanın yurda geliş süresinden çok fazla bir süredir bir imza bekliyorum” gibi şikâyetler…

Bize gelen şikâyetleri biz de ilgili yerler okur ve bir önlem alırlar, bir çözüm bulurlar diye yazıyoruz.

Umarım yerine ulaşır.