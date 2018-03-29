Benzerlikler…

Hitler’in yönetim teknikleri üzerinde birçok inceleme yapılmıştır. Hitler yönetiminin başlangıcı Ağustos 1934 tarihidir. Ağustos 1934’te Hindenburg ölünce Adolf Hitler Cumhurbaşkanlığı ve Şansölyelik makamlarını birleştirme ve kendisini lider ya da önder (Führer) ilan etme fırsatını yakaladı.

Nazilere göre bireyin hiçbir önemi yoktu. İnsandan daha önemlisi devlet yani güçlü bir Merkezi Hükümet idi. Bireylerin görevi Merkezi Hükümet tarafından kendilerine verilen vazifeleri yapmaktı. Bayanlar iyi bir ev kadını ve anne olmak için, erkekler ise iyi birer işçi ve asker olmak için eğitildi.

Hitler kendisini Führer (Lider, önder) ilan ettikten sonra, Alman halkını kontrol etmek için birçok yöntem geliştirdi. Almanya’da Nazi Partisi’nin iktidarda kalması için ek yaptırımlar uyguladı. Hitler’in aldığı önlemler hem politik rakiplerine, hem de doğrudan halka yönelikti. Muhalefet partileri ve halk ne olduğunu bile anlamadan birdenbire özel hayatlarının ve iş ortamlarının Naziler tarafından kontrol edilmeye başlandığını gördü.

Nazi Partisi’nin amacı insanların siyasi, sosyal ve çalışma hayatlarını her yönüyle kontrol etmekti. Hitler halkı kontrol etmek için karışık propaganda ve sindirme teknikleri kullanıyordu.

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Hitler’in yönetim biçimlerinden örnekler;

Kanun yapma yetkisinin ele geçirilmesi,

Siyasi partilerin yasaklanması,

Hitler’in tek ‘Önder (Führer)’ olması,

Sanatçılar Nazi değerlerini tasvir eden resimler yapmak zorundaydı,

Caz müziği yasaklandı,

Yahudiler tarafından yazılmış kitaplar alenen yakıldı,

Eşcinseller ideal bir ailenin Nazi imajına uymadıkları için zulüm gördü,

Nazi olmayan öğretmenler, öğretim üyeleri ve profesörler işten atıldı,

Ders kitapları öğrencilere Nazi politikasını ve ırkçı idealleri aşılamak için yeniden yazıldı,

Tarih derslerinde Alman tarihi övüldü, göklere çıkarıldı,

Nihai amaç gençleri savaşa hazırlamak olduğundan, fiziki eğitime ve beden sağlığına önem verildi,

Kızlara aşçılık; erkeklere bilim ve matematik öğretildi,

Binlerce muhalif tutuklandı,

Nazi Halk Mahkemeleri kuruldu,

Toplama kampları oluşturuldu.

Hitler’in yönetim teknikleri içerisinde propaganda özel bir öneme sahipti. Josef Goebbels Propaganda Bakanlığı’nı kontrol etti. Propaganda Bakanlığı’nın görevi Hitler’e itaati sağlamak ve Hitler’i putlaştırmak için insanların beyinlerini yıkamaktı;

Nürnberg’te kitlesel mitingler düzenlendi,

Gazetelere sansür uygulandı,

Halka açık yerlerde hoparlörler ile Nazi propagandası yapıldı,

Hitler tarikatlaştırıldı- Hitlerin fotoğrafları her yerde idi. Hitler Almanya’nın kurtarıcısı olarak tasvir edildi,

İnsanlar performansını ve hareketlerini daha iyi görsünler diye, Hitler görsel ve işitsel kitlesel yayın araçlarını çok etkili kullandı. Hitler, kendisinin kahraman olduğu dramatik sahneler canlandırdı. Daima insanların duygularına hitap etti. Nefret ve sevgi söylemlerinden yararlandı.

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Bir zamanlar TC Ordusu’nda çalışmış Albay Ahmet Akın’ın stratejikanaliz.com sitesindeki bu çalışması dikkatimi çekti. Sanki şimdilerde yakın coğrafyamızda çoğu uygulama aynıymış gibi gelirken ve bu yakın coğrafyanın etkin havası içinde üşüyor ve etkileniyoruz ya… Araştırma amacı farklı olsa da yazı ilginç geldi bana, paylaşmak istedim.