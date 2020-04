“Baf’tan enklavlara yükselen özgür ses ve bir şairin özel dosyasından…”

BAF’TAN HATIRALAR…

Ulus Irkad

Yapılan bir çok araştırma Kıbrıslıtürkler’in 1963-64 olaylarından sonra enklav bölgelere çekilip egemen milliyetçi kadroların kontrolüne girerek, baskılara boyun eğdiği ve kendi kaderine sahip çıkmadığını varsaymaktadır. Oysa ki bu varsayım doğru değildir. Eğer o zamanki yerel de olsa çıkarılan gazete, dergi ve broşürler incelenirse, enklavlardaki baskı rejimine karşı Kıbrıslıtürk halkının boyun eğmediği, haksızlıklara karşı başkaldırmaya çalıştığı ve yer yer, zaman zaman enklavlarda yapılanları onaylamadıkları ortaya çıkmaktadır. KTÖS’ün (Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası) 1968 yılında kurulması, Baf toplum liderlerinden Dr İhsan Ali’nin hem 1963 öncesinden ta 50’lerden yapılanlara karşı sesini yükseltmesi, muhalefetinin 1963 sonrasında da sürmesi ve aldığı ölüm tehditlerinden dolayı, Kıbrısrum bölgesine sığınması da esasında halkla elitler arasında ciddi bir sorunun yaşandığını göstermektedir. Halk enklavlara sığınmıştır çünkü EOKA’yı veya Kıbrısrum fanatizmini daha tehlikeli bulmuştur da onun için. Ama liderliğin ve TMT’nin (Türk Mukavemet Teşkilatı) her yaptığını da onayladığı söylenemez. Başkaldıran insanlar arasında milliyetçi dediğimiz ama haksızlıklara boyun eğmeyen dürüst ve şerefli insanlarımızın olduğunu buradan vurgulamak isterim. TMT içinde olup da TMT’nin her yaptığına olur demeyen gene namuslu insanlarımız elbette vardır. Hatta TMT içinde Kıbrıslırum fanatizmine karşı koyacak başka bir alternatif olmadığı için bulunan insanlarımız da vardır. Zaten Kıbrıslırum Komünist Partisi kurucusu (1926) Haralambos Vadilyodis bile eğer günün birinde Enosis ilan edilirse veya Kıbrıslırumlar buna cüret etmeye çalışırsa, Kıbrıslıtürklerin buna karşı koymaları gerektiğini vurguladığı yazıları da vardır (Bk. Özgürlük Dergisi Sayı 33-34). Vadilyodis’in Akelciler tarafından Bulgaristan’a, İngiliz Hükümeti tarafından 1931 İsyanı neden gösterilerek Kıbrıs’tan sürgün edilmesinden sonra, Stalin’e ispiyonlanarak Kafkaslara sürgün edildiğini şahidim yoldaş Kostis Ahniodis (Eski ‘Endos Den Devhon’ adlı derginin editörü,birkaç sene önce öldü), bizzat Plutis Servas’tan dinlediğini bana defalarca söylemiştir(İspiyonlayanlar arasında Plutis Servas da vardı ve ömrü boyunca ölümüne kadar bunu vicdan rahatsızlığı olarak da çekmişti). İspiyonlanmasının sebebi de anti enosisci olması ve 1917 İşçi Devrimi ve ilkelerine bağlı olmasıydı çünkü o ilkere göre milliyetçilik sosyalizmin en büyük düşmanıydı. Vadilyodis o ilkelere bağlı kalmıştı. Kilise ve milliyetçilerle bir hesaplaşmaya girmişti. AKEL, başından enosisciydi (Bk. 1943 parti tüzüğü) ama KKK (Kıbrıs Komünist Partisi) değildi… AKEL büyümek için milliyetçiliğe taviz verilmesini başından beri kabul etmişti. Nitekim partinin büyümesindeki en büyük sebepler arasında bu tavizleri de vardı. 1940’lı ve ellili yıllarda iki toplumdan işçilerin grev yaptıkları dönemde partinin ve PEO’nun enosis için ilanlara imza koymaları, grevleri akamete uğratırken iki toplum arasındaki bölünmeyi de artıracaktı. İşte Kıbrıstürk halkı bu gerici ideale karşı durmak için enklavlara ve TMT’ye sığınmıştı ama TMT’nin her yaptığını da onaylamıyordu. Mesela 1963’teki kısıtlayıcılıklarını, fanatizmi, kıbrıslıtürk halkı onaylamıyordu. Sınıf ayrımlarını onaylamıyordu. Şimdilerde artık tarihte ve anılarda kalan Baf Türk bölgesi’nde onurlu seslerin çıktığını ve sırasında da yapılan haksızlıklara ses yükselttiklerini görmekteyiz. Mesela Baf’ta İngilizce öğretmeni olmasına rağmen Türkçe edebiyatta da söz sahibi olan Hüseyin Irkad’ın (1933-2004) şiirleri ve taşlamaları enklavların bu yapısını bize yansıtan birer tarihi belge niteliğindedir. Aşağıda şiirin çok tarihsel bir yanı bulunmaktadır. Şiir 1967 yılında yazılmıştır. O dönemlerde kaza merkezlerine gelen TC’li Sancaktarların baskılar kurarak herkesin bıyık kestirmesi gibi otoriter kararları olduğunu bu şiirden öğrenmekteyiz. Mesela “Vikla” (Çamlıca Tepesi diye Türkçeleştirilmişti) ismini kullanmak bıyıkların kesilmesi cezasıyla karşılanmaktaydı. Baf’ın ücra tepelerinden biri olan Vikla Tepesi’nde Sancaktar ve halkın bayındırlık çalışmaları yapmaları da dikkat çeker. Hemen burada ilk gelen Sancaktar sert mizaçlı olmasına rağmen babacan yanı olan, halkçı birisidir aynı zamanda. Zaman zaman halk ve aydınlarla çatışsa bile onlara bazen bir asker değil de insanlık yanını da gösteren bir şahsiyettir ( Kunuri gazilerinden Kamil Doğan, kod ismi Cengiz Bey). Şair, Baf enklavında olan bu tezatlığı yakalamış ona parmak basıyor:

KASİDE-İ VİKLA

Yıllar yılı anmadık adını

Atmadı çoğu adımını

Kapar da şimdi aşık sazını

Dillere şarkılar oldun Vikla

Dikenleri söktük diktik ağaç

Değilsin sen artık bozkır kıraç

Gidersen oraya gözünü aç

Değişti bizden de çabuk Vikla

Uzakken şimdi yollar yapıldı

Nice evin temeli atıldı

Yolunda çok topuğumuz kaldı

İşte böyle imiş bizim Vikla

Çocuklar koşarken yollarında

Haylazdı adları şanları da

Yürürüz şimdi saf saf bayramda

Kurban herkes yollarında Vikla

Ağacın yoktu ağaç dikildi

Değerin ancak şimdi biçildi

Yollarında çok dalga geçildi

Düştün şimdi sen dalgaya Vikla

Ovalarında koyunlar vardı

Eşekle gidilir yolun dardı

Şimdi seni arabalar sardı

Gülünür mü bu haline Vikla

Ötüşürdü bir zamanlar kuşlar

Çalınırdı tan vakti kavallar

Şimdi çalar borular davullar

Sünnet mi var savaş mı var Vikla

Gün görürdün insan hiç görmezdin

Güneşler batar ışık vermezdin

Şimdi de lambalarla bezendin

Balayların yeri misin sen Vikla

Deme düşünmedi seni Irkad

Etmez inan sensiz kimse rahat

Değişirsin varken bizde bu takat

Bıyıktan da olduk yoluna Vikla

Oldun Gazi Baf’ın Çamlıcası

Sendeymiş Anadolu Kapısı

Bu istidamızın kaçıncısı

Vatana açık mı bağrın Vikla



Hüseyin Irkad-1967-

Mısralar arasında o zamanki sosyal yaşantı ve şikayetlerle yanlış uygulamaları eleştiren bir yanı var şairin ama bunları anlamak için o günleri de yaşamak gerekiyor. İşte enklavlardaki ekonomik durumla elit tabaka arasındaki çelişkiyi de Irkad halkın içinde olan bir aydın olarak aşağıdaki şiirine şöyle yansıtıyordu:

Ölenler gelmez artık geri

Bıyığın olmaz burada yeri

Etmeyin laf ileri geri

Para için çilekeş olduk

Olur zurnanın peşrevi

Evimizde yokmuş aşevi

Sorma nedir neden sebebi

Her hikmete alışır olduk

Yolumuz yok kaldırım var

Sıra sıra yüz numaralar

Cebimizde çil çil paralar

Taşlı yollarda yürür olduk

Var sözlerimizde hakikat

Memurun hali yine sakat

Elbiseler varmış kat kat

Başkasında görür olduk

Hak isteriz para isteriz

Şeritsiz gezmiyen bizleriz

Para pul varsa işleriz

Topumuz birden yağcı olduk

Doğruyu sakın söyleme

İpini ellere verme

Yeter bu kadarı, söyleme

Dilimizden çeker olduk

Her söze başını salla

İşler yapılır hep yağla

Islanmaz ağzımızda bakla

Derdimizi söyler olduk.



Şair yine o dönemdeki baskıları ve açmazları bunun yanında Baf’ın sosyal yaşamıyla yaşayan belli bazı insanlarını da yansıtmakta bir şiirinde. İkinci şiiri yazan Irkad bir öğrenci müsameresi sırasında bizzat kendisi sahneye çıkarak Baf elitleri ve seçkinlerinin karşısında okumuştur. Bu yüzden onların tepkisini üzerine çekerek bu şiirden bir müddet sonra küçük bir olay neden gösterilerek inzibatlar tarafından tutuklanır, Lock-up’a (1963 sonrasında Kıbrıslıtürklerin hapishane dedikleri yer) yani hapse de konur. Bu olayı bu satırların yazarı bizzat yaşamıştır. Tabi şair, Gazi Baf Radyosu’nda da çalıştığından ve sunuculuk yaptığından ötürü lock up’tan radyo evine de götürülür ama bir fırsatını bularak radyoevinin penceresinden kaçar ve geceleyin evine gelerek uyukusunu alır. Daha sonra ise tekrar tutuklanır. Sancaktarın gelişiyle Baf’ta başıboş dolaşmakta olan köpek ve kediler verilen emirle öldürülmeye başlanır. Bir anda Baf Türk Bölgesi’nin içini av tüfekleri ile kurşuna dizilen köpeklerin acı ulumaları ve miyavlamaları alır. Şairin o dönemlerde kedileri konu alan ve Bayrak Radyosu’nda yayınlanan bir radyo skeci de vardır ki zaman zaman hala daha Bayrak Radyosu bu skeci yayınlamaktadır. Bir iple Baf’ın ücra bir köşesinde bağlı olarak, kendini kurşuna dizecek insanlara yaşlı gözlerle bakan zavallı köpekler (Kediler hava tüfekleri ile vurulmaktaydı) son nefeslerini acı acı uluyarak vermekte ve kanlar içerisinde yere serilmekteydiler. Şair Irkad’ın bu acıklı sahnelere yüreği dayanamaz. O günlerde bir köpek veya kedi cesedinin kesilmiş kulağını getirenlere mükafat da verilmektedir (On Kıbrıs şilini). Bunu suistimal edip kulakları arkadaşlarına verip ikinci defa ödeme alanlar da olduğu için Sancaktarlık ve bölükler kulakları toplamaya da başlarlar bir aralık. Bu arada Baf’ta eğlence merkezi olmadığı için Limasol’a giden Mücahit öğrenci gençler döndüklerinde hapis cezasıyla da karşılaşırlar. Irkad, bu olaylara da oldukça tepkilidir. Kaldı ki bir futbol maçı sırasında bilet parası tutmayıp biletleri ödeyemeyen iki öğretmen de (İsimleri bende mahfuz, bir tanesi şu anda rahmetlidir, U.I) lock-up’a atılıp da okul yani Baf Kurtuluş Lisesi öğretmensiz kalınca, Irkad’ın aşağıda okuyacağınız şiiri gündeme gelir (Öğretmenleri tutuklanınca öğrencilerin Saray’a karşı sınıflara girmeme boykotu yaptıklarını da bu satırların yazarı çok iyi hatırlamaktadır, U.I) ve şiir, bizzat Sancaktar Kamil Doğan’ın da eline verilir. İşte şair Irkad’ın Baf’taki olaylar tepkisine yol açarken bu olayları içerisine de serpiştirdiği şiiri:

AŞKSIZ YAŞAYANLARIN KENTİ

Gazi Baf bir kent

Gönüllerde solmayan bir çiçek

Gazi Baf bir kent

Hep uzaklarda kalmış

Öyle bir kent ki Gazi Baf

Yolların ucunda

Kaderin kesişmediği bir noktada

Umutların yarınında

Yollar yapılır bu kentte

Yollar üstüne

Evler yapılır Gazi Baf’ta

Geleceği olmayan

Hep acılar üstüne

Çocuklar doğar bu kentte

Yarınlara umut olacak

Ve türküler söylenir

Yarınsız aşklar üstüne

Kalmadı bu kentte artık

Gönül sazına mızrap çalan biri

Ellerde bulunmaz kınanın izi

Aşkın sözü edilmez oldu

Olmazsa entarinin minisi

Gazi Baf bir kent ki

Evler yapılır

Yollar yapılır

Aşkları yitirmişcesine

Geçmişin üstüne

Dediler ki açmazmış

Gazi Baf’ta aşk çiçeği

Anılmazmış adı

Aşk kalmış demişler

Damlarda harelenmiş ayla

Aşkı söyler olmuş

Yennar kedileri

Bir Paşa gelmiş Gazi Baf’a

Sökmüş sevdayı gecelerden

Takmış yüreklerdeki heyecanı

Parmağın doladığı tetikte

Aşka susamış niceleri

Arar olmuşlar aşkı

Köpeklerin yanık sesinde

Aşkın ölçüsü olmuş

Apoletler ve bazukalar

Hey Gazi Baf

Ninemin kınalı saçlarından

Anlayan yine dedem

Kolkola gezerken onlar

Vikla yollarında

Gençler Limasol’da yaparlar alem

Hey garip kent Gazi Baf

Sırtlarında yankılanmalıydı

Aşkların şarkıları

Ve karışmamalıydı

Yalnız aşıkların naralarına

Eşek sesleri

Hey Gazi Baf

Afrodit sende

Şarap sende

Sevdim sanıp da içenler

Çamurlar içinde yerlerde

Aşkı bilirdik biz de bir zamanlar

Göğsümüzde beyaz yasemen vardı

Pencerelerin aralığında

Yazılmayan şiirler okunurdu

Bombalar yağdı da üstümüze

Çiçekleri diker olduk mezarlar üstüne

Aşkı arar olduk

Bir buket yalancı gülde

İki evetle damga pulunda

Kavuşan imzalarda

Yalandır Gazi Baf’ın unuttuğu aşkı

Billahi yalan

Eski günlerin müsvettesi Naciye

Ya aşk ondan geçti

Ya biz aşktan

Yine çiçekçi kızın elinde yasemenler

Yine eski gençlerin dilinde Naciye

Yenilerin rüyasında Naciye

Gazi Baf’ın insanlarıyız biz

Bazen susuz bazen ekmeksiz

Aşktan mahrum

Mahrumiyet bölgesi

Gazi Baflıyız biz

Aşk ummanında yüzmeyi unutmuş

Aşkı kurban etmişiz yalnızlığımıza

Hüseyin Irkad

1967

Şair Irkad’ın Baf için veya Baf’ta yazdığı birçok ulusal ve taşlama şeklinde yergi şiirleri bulunmaktadır. Bunların Kıbrıstürk edebiyatına kazandırılması gerekmektedir. Bu konuda istekli olan kuruluşlarla da bu şiirlerin yayımlanması ve kitap haline getirilmesi için işbirliği de yapılacaktır. Baf’ta 1960-74 yılları arasında yayımlanan bu şiirler, 1963-74 (1975 yılında Baf tümüyle Güney’de terkedilmiştir ve Baflılar bugün birçok yerde Kuzey Kıbrıs’ta göçmen olarak yaşamaktadır) yılları arasındaki o zor dönemde de Kıbrıslıtürk halkının yapılan haksızlıklara duyarlı olduğunu ve bu haksızlıkları ve yaşananları gelecek nesillere duyurmak için ürettiğini göstermekte, şimdi çok uzaklarda Güney’de kalan o beldelerimizde de edebiyat çalışmaları hatta beste çalışmaları olduğunu isbat etmektedir Bilindiği gibi Hüseyin Irkad’ın ödül almış veya plak listelerini zorlamış Pop müzik besteleri yanında Türkü besteleri de bulunmaktaydı (Ne yazık ki bunlar notalar haline getirilmedi ve zaman içerisinde kaybolabilir). Anısı önünde saygı ile eğiliyoruz…