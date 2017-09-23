Atalassa Hastanesi 'kayıp' kazıları başlıyor

Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı İnsani İşler Komitesi Fotis Fotiu, Lefkoşa’daki Atalassa Akıl Hastanesi’nde 1974’te Türk savaş uçaklarının bombardımanı sonucu öldürülen 31 Kıbrıslı’nın kalıntılarını bulma amaçlı kazıların birkaç hafta içinde başlayacağını söyledi.

Fotiu geçtiğimiz Çarşamba günü Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, 1974 harekatı sırasında hastanenin bombalamasından sonra 31 kişinin bu bölgede gömüldüğüne inanıldığını, ellerindeki bilgiye göre bu sayının daha fazla olabileceğini söyledi.

Hastanenin bombalanması sonucu açılan bomba kraterine üç Kıbrıslıtürk ve 28 Kıbrıslırum’un gömülmüş olduğu düşünülüyor.

Kıbrıslırum Bakanlar Kurulu, çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Komiserlik Dairesi ve ilgili tüm dairelerin katılımıyla yaptığı toplantıda, kazıların başlamasına karar verdi.



Bombardıman sonrası hastanenin durumu...

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Fotiu, bölgede gömülü insan kalıntılarının olduğunu ortaya çıkaran hâlihazırda bir araştırma kazısı yapıldığını açıkladı.

Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nün DNA testleri yaptığını, ellerindeki genetik malzemenin kalitesinin cesaret verici olduğunu ifade eden Fotis Fotiu, “Şimdi bu kazıyı yöneten ekibin diğer devlet daireleriyle koordinasyon yaptığı bir aşamadayız. Belirlenen bölgede bulunan diğer binalarda birçok kişi yaşadığından çeşitli tedbirler alınması gerekiyor” dedi.

Kıbrıs Haber Ajansı CNA’in haberinde şöyle denildi:

“Kazı sürecinin başarıyla gerçekleşeceğine inandığını, bir Kıbrıslıtürk aile dâhil hastane bölgesinde sevdiklerinin gömülmüş olabileceğini düşünen birçok kayıp ailesinin hâlihazırda ofislerine başvurduğunu ve DNA örnekleri vermek istediklerini söylediklerini belirten Fotiu, bunun insani bir konu olduğunu, DNA kimlik tespit sürecinin tamamlanmasından sonra devletin sevdiklerinin kalıntılarını ailelerine geri vermekle yükümlü olduğunu vurguladı.

Fotiu, bu sürecin yıllar önce yaşanmış olması gerektiğine dikkat çekti ve devletin ailelerin yanında olduğunu bildirdi.

Kazıları yürüten ekibin çok deneyimli olduğunu, ancak toplantıda çeşitli zorlukların ortaya konduğunu ve birkaç hafta içerisinde bölgede kazılara başlayabilmek için somut bir faaliyet planının kabul edildiğini açıklayan Fotiu, soruları da yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Komiseri, bölgede gömülü kayıp sayısının tam olarak bilinmediğini, bugüne kadar Akıl Hastanesi bölgesinde 28 Kıbrıslırum “kayıp” olduğuna inanıldığını, ancak alınan bilgilere göre rakamın daha da yüksek olabileceğini anlattı; bombalama sırasında ölen bir hemşire ve bir askerin uygun şekilde gömüldüğünü bildirdi.

(CNA – 21.9.2017) (PAZARTESİ DEVAM EDECEK)

*** Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden Türkiye’ye çağrı:

“Türkiye, Kayıplar Komitesi’ne arşivlerini ve askeri bölgeleri açmalı…”

Kıbrıs Haber Ajansı CNA’in bildirdiğine göre, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi yaptığı açıklamada Türkiye’ye çağrıda bulunarak, Kayıplar Komitesi’ne arşivlerini ve askeri bölgeleri açması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz Perşembe günü yapılan çağrıda Kayıplar Komitesi’nin “kayıplar” konusundaki araştırmalarına yardımcı olmak amacıyla herhangi bir engel koymaksızın Türkiye’nin askeri bölgeleri ve arşivlerini komiteye açması gerektiğini belirtti.

Bakanlar Komitesi yani Avrupa Konseyi’nin 47 Daimi Temsilcisi, Haziran 2018’deki toplantılarında da Kıbrıs’ta kayıplar konusunu ele almaya devam edeceğini duyurdu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Türkiye aleyhine alınmış olan karara uyulup uyulmadığını denetleyen Bakanlar Komitesi, “Türk yetkililerinin Kayıplar Komitesi’ne tüm gerekli yardımları yapmasının aciliyetine” dikkati çekti.

Komite ayrıca Türk yetkililerin Kıbrıs’ın kuzeyindeki askeri bölgeleri ve arşivlerini Kayıplar Komitesi’ne engelsiz biçimde açmaları gerektiğine işaret etti.

CNA’in haberine göre, kararda ayrıca şunlar belirtildi:

*** Bakanlar Komitesi, Türk yetkililerin Kayıplar Komitesi’ne 2017 yılında on askeri bölgeden başka bir diğer, onbirinci bir askeri bölgeyi de açmış olduklarını ve Türk tarafının bir arşiv komitesi oluşturmuş olduğunu bildirmesini “ilgiyle karşıladıklarını” duyurdu.

*** Bakanlar Komitesi ayrıca, Türk yetkililerinin “Kayıp Şahıslar Ünitesi”nin araştırmalarıyla ilgili verdiği bilgileri not ettiklerini ve bu araştırmaların etkin ve hızlı biçimde ilerlemesi ve Kayıplar Komitesi’ne de bu araştırmalar hakkında bilgi verilmesi çağrısını yineledi.

*** Bakanlar Komitesi ayrıca Türk yetkililerin bugüne kadar yürütmüş oldukları araştırmaların nihai raporlarını da Kayıplar Komitesi’ne ulaştırmasını istedi.

*** Komite, 12 Mayıs 2014’te Avrupa Mahkemesi’nin kararlaştırdığı tazminat miktarının Türk yetkililerce ödenmesinde ısrarlı olduklarını hatırlattı ve bunun koşulsuz bir yükümlülük olduğunu belirtti.

(CNA’in haberinden derleyip Türkçeleştiren: Sevgül Uludağ – 22.9.2017)

Kayıplar Komitesi, Londra’da “kayıplar”la ilgili araştırma yapacak…

Kayıplar Komitesi’nin Kıbrıslıtürk, Kıbrıslırum üyeleri ile Üçüncü Üye’nin yarın (Pazar) Londra’ya giderek burada “kayıplar”la ilgili bilgi arayışına girişecekleri belirtildi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın verdiği habere göre Kayıplar Komitesi’nin üç yetkilisi gelecek hafta içerisinde İngiltere hükümet yetkilileriyle 1963-64 ve 1974 yıllarına ilişkin İngiliz arşivlerinde Kıbrıs’taki “kayıplar”la ilgili araştırma yapılmasını görüşecekler.

Kayıplar Komitesi’nin Kıbrıslırum Üyesi Nestoras Nestoros, CNA’ye yaptığı açıklamada, İngiltere Savunma Bakanlığı, Ortak Kuvvetler Komutanlığı ve Dışişleri ve Ortak Pazar Ofisi’yle görüşmelerde bulunacaklarını belirtti. Londra’da iken Milli Arşiv yetkilileriyle, bazı milletvekilleri ve Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum “kayıp” yakınlarının örgütleriyle de görüşeceklerini kaydeden Nestoros, özellikle savaş alanlarından “kayıplar”ın ölü bedenlerinin toplanması, toplu mezarların ve bireysel mezarların olası yerleri hakkında çağrıda bulunacaklarını belirtti.

Nestoras Nestoros bundan başka “kayıp” kalıntılarının bir yerden başka bir yere taşınması veya bunların değiş-tokuş veya üçüncü bir tarafa verilmesi konusunda da bilgi arayacaklarını, en son yaralı veya ölü olanlarla ilgili bilgi arayacaklarını, hastanelerde ölmüş olanlarla ilgili bilgi arayacaklarını belirtti.

Nestoros, Mart 1964’te BM Barış Gücü göreve başlayıncaya kadar, Kıbrıs’taki İngiliz askerlerinin boşluğu doldurduğunu, bir İngiliz subayın ofisi tarafından yapılan araştırma sonucunda bazı “kayıp” Kıbrıslıtürkler’in kalıntılarına ulaşıldığını duyurdu.

Nestoras Nestoros bir soru üzerine “kayıplar” konusunda esas bilgi bekledikleri ana ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Kayıplar Komitesi’nin Türkiye’nin askeri arşivlerine ve Kıbrıslıtürk kuvvetlerinin askeri arşivlerine ulaşmak için talepte bulunduğuna dikkati çeken Nestoras, aynı şekilde Yunanistan, İngiltere, Birleşmiş Milletler, Kızılhaş ve BM Barış Gücü’ne personel katkısında bulunan Kanada, İsveç, İrlanda, Finlandiya, Danimarka, Avusturya, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerden de talepte bulunduklarını söyledi.

(CNA’in haberinden derleyip Türkçeleştiren: Sevgül Uludağ – 22.9.2017)