42 yıl oldu Yılgınlık yok

Neredeyse yarım asır oluyor, Yenidüzen’in ilk sayısı yayınlandığı günden bugüne...

İlk günkü manşet “baskı ve vaat” diyordu.

Bu yalancı düzeni böyle koruyorlardı.

42 senede elbette hayat değişti.

Dünya neler görmedi ki?

Duvarlar yıkıldı, diktatörler devrildi, avuçlarımıza sığdı yerküre, mesafeler daraldı.

Çok değişti dünya, memleketim pek değil!

Yeni çocuklar doğdu, büyüdü.

Yurdundan sürgün yaşadı kimileri.

Kimileri öylece öldü.

42 sene evvel yeni bölünmüştü bu ülke...

Bu büyük ayıp kalkmadı ortadan.

Toprak kemikle uyandı, barut artıklarından filizlendi yaban çiçekleri, dere yataklarına kadar betona boğuldu gün doğumları, dağlar oyuldu hunharca...

Ve 42 senede daha bir açgözlü oldu ahali.

Ne gözü dönmüş milliyetçiler uslandı, ne de tükendi ganimet...

İtmedi bitmedi riyakarlıklar geçidi...

* * *

1975’te kuruldu YENİDÜZEN.

12 Aralık’ta.

Savaşın hemen ardından…

Soğuk zamanlardı...

O seneden anladı bu gazeteyi yaratanlar ki, bu düzen düzen değil asla...

Yine de düzeni seven kalabalıklar büyüdü.

Bu düzene aşk büyüdükçe, hayatları küçüldü yeni doğan çocukların.

Yarınların ışığı silikleşti, yurtsuzluk büyüdü içimizde, bu düzen büyüdükçe…

* * *

YENİDÜZEN’in hayali değişmedi halen...

Kıbrıs tek bir ülkedir o hayalde...

Barikatları yoktur o ülkenin...

Farklı kültür ya da kimliklere sahip insanların ortak yurdudur Kıbrıs!

Bu ortak yurt adaletle, eşitlikle, demokrasiyle birlikte yaşanır, o büyük hayalde...

Yeni bir düzende ne ayrılıkçı heveslere yer vardır, ne de tahakkümcü isteklere...

O nedenle etnik farklılıklar üzerinden çatışmacı bir dili reddetmiştir Yenidüzen.

Sömürgeye karşıdır, dün de bugün de!

* * *

Umudumuzun azaldığı günler oldu...

Öfkemizin savrulduğu, kırıklıklarımızın kabardığı, yalnızlığımızın çoğaldığı günler…

Ama düşmedik yılgınlığa!

Şairin sözüyle yürekten, gülerekten, bilenerek yürüyeceğiz daha...

YENİDÜZEN o nedenle vardır çünkü...

Yeni bir düzen umudu hiç bitmesin diye…

Ve bu sayfalar barışa adanmıştır halen…

Her sabah, her yeni günde içimize çektiğimiz memleket gibidir…

Kıbrıs’tır... Aşktır... Bizimdir...