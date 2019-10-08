21 küçük tabut yanyana…

1974’te EOKA-B’cilerin Muratağa-Sandallar’da katlettiği Kıbrıslıtürkler’den Kayıplar Komitesi tarafından kimlik tespiti yapılan 21 Kıbrıslıtürk daha dün askeri törenle Muratağa Şehitliği’nde toprağa verildi…

EOKA-B’cilerin 14 Ağustos 1974’te Muratağa-Atlılar-Sandallar’da gerçekleştirdiği ve ağırlıkla kadınlar ve çocuklar ile yaşlılardan oluşan 126 Kıbrıslıtürk’ten 21’i daha, Kayıplar Komitesi tarafından kimlik tespiti yapıldıktan sonra dün (7 Ekim 2019) düzenlenen askeri bir devlet töreniyle Muratağa Şehitliği’nde toprağa verildi.

Törene başta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olmak üzere, devlet ve hükümet yetkilileri, askeri yetkililer, çeşitli milletvekilleri ve gerek Muratağa-Sandallar’dan, gerekse Atlılar’dan yaslı aileler katıldı.

Törende Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları sonucunda kimlik tespiti yapılan; Zalihe Hüseyin, Havva Mustafa, Tacay Mustafa, Temray Mustafa, Erdinç Hüseyin, Emine Hüseyin, Seval Hüseyin, Türker Mustafa, Dudu Ali Osman, Hasan Sadık, Naziyet Mehmet, Enver Hüseyin, Ahmet Erdoğan, Hüseyin Erdoğan, Erdoğan Aziz, Mehmet Hüseyin, Ertan Hüseyin, Gültekin Süleyman, Ayşe Erdoğan, Zehra Erdoğan ve Kadriye Erdoğan tek tek kılınan cenaze namazlarının ardından şehitlikte adlarına hazırlanan kabirlere defnedildiler. Cenaze namazları Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay tarafından kıldırıldı. Defin sırasında, öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömülen ve daha sonra Kayıplar Komitesi çalışmaları çerçevesinde yürütülen kazılarda bulundukları yerden çıkarılarak DNA testleriyle kimlik tespiti yapılmış olan ağırlıkla kadınlar ve çocuklardan oluşan 21 Kıbrıslıtürk için saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı gerçekleştirildi. 21 küçük tabutun her birine sarılı bulunan KKTC bayrakları tabutları taşıyan askerler tarafından yaslı ailelerine teslim edildi.

BENAN

Törende tek bir konuşma yapıldı ve Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan törende yaptığı konuşmada, “45 yıl önce 14 Ağustos 1974 tarihinde Muratağa Sandallar ve Atlılar köylerinde dünyanın seyretmekle yetindiği, 26 günlük bebekten 95 yaşındaki ihtiyara kadar savunmasız 126 insanı katledenleri lanetlediklerini, şehitleri de bir kez daha rahmetle andıklarını” ifade etti.

Benan, 45 yıl önce bu köylerde yaşananların “EOKA’nın ilk katliamı olmadığını ancak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadaki varlığı sürdüğü sürece bunun son olacağını” söyledi.

“45 yıl önce yaşanan vahşetin dünya insanlık tarihine yüz karası olarak geçtiğini” belirten Benan, “bu katliamları asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını” söyledi.

Benan, “Kıbrıs Türk halkının var oluş ve özgürlük mücadelesinin başarıya ulaşmasında en büyük payın şehitlere ait olduğunu” söyledi.

“Bir daha böylesi acıların yaşanmaması” temennisinde bulunan Benan, “geçmişten ders çıkararak geleceği sağlam temeller üzerine kurarak, gelecek nesillere güvenli bir gelecek bırakmanın yollarını hep birlikte aramak gerektiğine” dikkati çekti.

Benan, “Türkiye’nin 20 Temmuz 1974 tarihinde müdahalesiyle Türk ordusu sayesinde adaya barış geldiğini vurgulayarak Türkiye ve Türk ordusunun bu barışın adadaki en güçlü ve güvenilir garantisi olduğunu” kaydetti.

“Eşitlik özgürlük ve Türk ordusunun güvenliği içinde yaşanabilecek bir düzen istediklerini” söyleyen Benan, “bunun için de hep birlikte çalışıp devlete sahip çıkmak gerektiğini” ifade etti.

Benan, Kıbrıs’ta 1963-1974 tarihleri arasında kayıp olarak listelenen şahısların naaşlarının çıkarılması, kimliklerin belirlenmesi ve yakınlarına iadesi için çalışmalar yürüten Kayıp Şahıslar Komitesi çalışanlarına, kayıpların bulunmasına katkı koyan araştırmacı-yazar Sevgül Uludağ’a şehit aileleri adına teşekkür etti

Fotoğraflar Sevgül Uludağ - YENİDÜZEN

(TAK Ajansı Haber Bülteni’nden – Yılmaz YAKAR – 7.10.2019/YENİDÜZEN)