Lefkoşa27 °C

  1. YAZARLAR

  2. Sevgül Uludağ

  3. 21 küçük tabut yanyana…
Sevgül Uludağ

Sevgül Uludağ

0090 542853 8436/00357 99 966518
Yazarın Tüm Yazıları >

21 küçük tabut yanyana…

A+A-

1974’te EOKA-B’cilerin Muratağa-Sandallar’da katlettiği Kıbrıslıtürkler’den Kayıplar Komitesi tarafından kimlik tespiti yapılan 21 Kıbrıslıtürk daha dün askeri törenle Muratağa Şehitliği’nde toprağa verildi…

 

a1-087.jpg

EOKA-B’cilerin 14 Ağustos 1974’te Muratağa-Atlılar-Sandallar’da gerçekleştirdiği ve ağırlıkla kadınlar ve çocuklar ile yaşlılardan oluşan 126 Kıbrıslıtürk’ten 21’i daha, Kayıplar Komitesi tarafından kimlik tespiti yapıldıktan sonra dün (7 Ekim 2019) düzenlenen askeri bir devlet töreniyle Muratağa Şehitliği’nde toprağa verildi.

Törene başta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olmak üzere, devlet ve hükümet yetkilileri, askeri yetkililer, çeşitli milletvekilleri ve gerek Muratağa-Sandallar’dan, gerekse Atlılar’dan yaslı aileler katıldı.

a2-074.jpg

Törende Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları sonucunda kimlik tespiti yapılan;  Zalihe Hüseyin, Havva Mustafa, Tacay Mustafa, Temray Mustafa, Erdinç Hüseyin, Emine Hüseyin, Seval Hüseyin, Türker Mustafa, Dudu Ali Osman, Hasan Sadık, Naziyet Mehmet, Enver Hüseyin, Ahmet Erdoğan, Hüseyin Erdoğan, Erdoğan Aziz, Mehmet Hüseyin, Ertan Hüseyin, Gültekin Süleyman, Ayşe Erdoğan, Zehra Erdoğan ve   Kadriye Erdoğan tek tek kılınan cenaze namazlarının ardından şehitlikte adlarına hazırlanan kabirlere defnedildiler. Cenaze namazları Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay tarafından kıldırıldı. Defin sırasında, öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömülen ve daha sonra Kayıplar Komitesi çalışmaları çerçevesinde yürütülen kazılarda bulundukları yerden çıkarılarak DNA testleriyle kimlik tespiti yapılmış olan ağırlıkla kadınlar ve çocuklardan oluşan 21 Kıbrıslıtürk için saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı gerçekleştirildi.  21 küçük tabutun her birine sarılı bulunan KKTC bayrakları tabutları taşıyan askerler tarafından yaslı ailelerine teslim edildi.

BENAN

Törende tek bir konuşma yapıldı ve  Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan törende yaptığı konuşmada, “45 yıl  önce 14 Ağustos 1974 tarihinde  Muratağa Sandallar ve Atlılar köylerinde dünyanın  seyretmekle yetindiği, 26 günlük bebekten 95 yaşındaki ihtiyara kadar  savunmasız 126 insanı katledenleri  lanetlediklerini, şehitleri de bir kez daha rahmetle andıklarını” ifade etti.

Benan, 45 yıl önce  bu köylerde yaşananların “EOKA’nın ilk katliamı olmadığını  ancak Kıbrıs Türk  halkının güvenliğini sağlayan  Türk Silahlı  Kuvvetleri’nin adadaki varlığı sürdüğü sürece bunun son olacağını” söyledi.

“45 yıl önce yaşanan vahşetin dünya insanlık tarihine yüz karası olarak geçtiğini” belirten Benan, “bu katliamları asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını” söyledi.

Benan, “Kıbrıs Türk halkının var oluş ve özgürlük mücadelesinin  başarıya ulaşmasında en büyük payın  şehitlere ait olduğunu” söyledi.

“Bir daha böylesi  acıların yaşanmaması” temennisinde bulunan Benan, “geçmişten ders çıkararak  geleceği  sağlam temeller üzerine kurarak, gelecek nesillere güvenli bir gelecek bırakmanın yollarını hep birlikte  aramak gerektiğine” dikkati çekti.

Benan, “Türkiye’nin  20 Temmuz 1974 tarihinde  müdahalesiyle  Türk ordusu  sayesinde   adaya barış geldiğini vurgulayarak Türkiye ve   Türk ordusunun bu barışın  adadaki en güçlü ve güvenilir garantisi olduğunu”  kaydetti.

“Eşitlik özgürlük  ve Türk ordusunun güvenliği içinde yaşanabilecek bir düzen istediklerini” söyleyen Benan, “bunun için de hep birlikte çalışıp devlete sahip çıkmak gerektiğini” ifade etti.

Benan, Kıbrıs’ta 1963-1974 tarihleri arasında kayıp olarak listelenen  şahısların naaşlarının çıkarılması, kimliklerin belirlenmesi ve yakınlarına iadesi için çalışmalar yürüten  Kayıp Şahıslar Komitesi çalışanlarına, kayıpların bulunmasına  katkı koyan araştırmacı-yazar Sevgül Uludağ’a şehit aileleri adına teşekkür etti

a3-044.jpg

a4-029.jpg

Fotoğraflar Sevgül Uludağ - YENİDÜZEN

(TAK Ajansı Haber Bülteni’nden – Yılmaz YAKAR – 7.10.2019/YENİDÜZEN)

 

Bu yazı toplam 110 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar