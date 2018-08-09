“1964’te kayıp edilen iki İngiliz’i, Macey ve Platt’ı da kuyular gizliyor…”

POLİTİS gazetesi, “Kıbrıs: Cezalandırılmamış Suçlar Dosyası”nı yayınlamaya devam ediyor…



Lefkoşa, 8 Ağustos 2018 (T.A.K): Politis gazetesi bir süredir yayımladığı “Cezalandırılmamış Suçlar” dosyasında bugün, 1964 yılında kaybolan iki İngiliz yetkiliyle ilgili konuya yer verdi. Haber, Michalis Theodoru imzasını taşıyor.

Politis gazetesi “Kuyular Yabancıları Da Gizliyor” başlığıyla verdiği haberinde, “Kıbrıs trajedisinde ortadan kaybolanlar listesinde” Kıbrıslılar, Türkler ve Yunanlılar dışında, BM’de görevli İngiliz binbaşı Ted Macey ve şoförü onbaşı Leonard Platt’ın da de yer aldığını yazdı.

Bu kişilerin en son 7 Haziran 1964 tarihinde Mehmetçik’teki (Galatya) Kıbrıslıtürk kışlasında canlı olarak görüldüğünü kaydeden gazete, Macey’in, BM’nin irtibat subayı olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr Fazıl Küçük ile çalıştığı bilgisini verdi.

Macey’in Kıbrıslıtürklere askeri açıdan bazı yardımlarda bulunduğuna dair iddiaların yer aldığı eskiden yayınlanmış çeşitli haberlere yer veren gazete, Macey ve şoförünün kayıp olmasıyla ilgili çeşitli dillerde basında çıkan haberleri de aktardı.

Haberlerde yazılanlara göre, aşırı görüşlere sahip Kıbrıslırumlarca kaçırıldığı sanılan Macey’in bulunması konusunda kendilerine izin verilmediği yönündeki İngiliz makamlarının eleştirilerine de yer verildi.

Macey ve Platt’ın, Kıbrıslırum bir polis memuru ve kardeşleri tarafından öldürüldüğü ve cesetlerinin bir kuyuya atıldığı yönünde Kıbrıslıtürk basınında 2014’te yer alan haberlere de değinildi.

Gazete, 1972 yılında UNFICYP’in bir raporunda Agios Theodoros (Aytotoro-Çayönü) kıyısında bulunan 2 cesedin, 2 İngiliz’e ait olduğunun düşünüldüğünü belirterek, o zamandan beri 2 İngiliz’in akıbetine ilişkin bilinen başka bir unsur olmadığını yazdı.

(TAK Ajansı Rumca Haber Bülteni’nden – 8.8.2018)

Okurlarımıza not:

İngiliz “kayıplar”la ilgili neler yapmıştık?

Bilindiği gibi Macey ve şöförü hakkında 2006 ve 2008 yıllarında geniş yayınlara yer vermiştik bu sayfalarda. Aytotoro (Çayönü) sahilinde bir Kıbrıslırum şahitle birlikte bir de olası gömü yeri göstermiştik. Kayıplar Komitesi yetkililerine 2011 yılında göstermiş olduğumuz bu yere bazı “kayıp” Kıbrıslıtürkler’in mi yoksa “kayıp” iki İngiliz’in mi gömülmüş olabileceği kesin değildi ancak Kayıplar Komitesi bu alanda bildiğimiz kadarıyla herhangi bir kazı yürütmedi. Yine 1964 yılında Konedra’da “kayıp” edilen İngiliz sigara dağıtımcısı Gibbins’le ilgili olarak da geniş yayın yapmış ve Kayıplar Komitesi yetkililerine bir olası gömü yeri de göstermiştik fakat bu alanda da herhangi bir kazı yürütülmedi, bildiğimiz kadarıyla. Gerek Macey’nin, gerekse Gibbins’in akrabaları bizimle temasa geçmiş, biz de kendilerini gerek Kayıplar Komitesi yetkilileri, gerekse Kıbrıs’taki İngiliz Büyükelçiliği yetkilileriyle temasa geçirmiştik. Gerek Macey, gerekse Platt veya Gibbins’in ailelerinden DNA örneği alınmış değil, bildiğimiz kadarıyla çünkü kendileri hiçbir zaman “Kayıplar Listesi”ne konmuş değil. Bu konuyu İngiliz Büyükelçiliği nezdinde birkaç kez gündeme getirmeye çalışsak da, bu konuda herhangi bir ciddi ilgi görmedik.