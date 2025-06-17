“Yuva koruma ve rehabilitasyon çalışmaları sayesinde deniz kaplumbağası popülasyonunun arttığı tespit edildi”

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, Merkezde tedavisi tamamlanan Cemil Canseç, Derin ve Garip isimli üç deniz kaplumbağasını mavi özgürlüğe uğurladı.

Kurban Bayramı’nın ikinci günü, Merit Royal & Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında gerçekleştirilen keyifli etkinliğe Merit Otellerinin misafirleri, yöneticileri, doğa ve hayvan severler ile her daim iş birliği içerisinde olunan balıkçılar katıldı. Balıkçılardan Şalvar Kaptan’a ithafen düzenlenen salım etkinliğinde, bugüne kadar ellinin üstünde bakıma muhtaç deniz kaplumbağasını kurtaran Şalvar Kaptan’a “En çok kaplumbağa kurtaran balıkçı” kupası da takdim edildi.

Naim Canseç tarafından bulunan 8 – 10 yaşlarındaki Cemil Canseç, Lokman Kaveci tarafından bulunan Garip ve Serhat Baykar tarafından bulunan 20 – 25 yaşlarındaki Derin isimli yeşil deniz kaplumbağalarının üçü de boğulma sebebiyle Merkez’e ulaştırıldı. Bu vakalarla birlikte bugüne kadar toplam 124 kaplumbağanın boğulma nedeniyle Merkeze getirildiği kaydedildi.

Sargın Kara: “Son yıllarda yapılan araştırmalara göre yuva koruma ve rehabilitasyon çalışmaları sayesinde deniz kaplumbağası popülasyonunun arttığı tespit edilmiştir”

16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü’nü kutlayan ve deniz kaplumbağalarının önemi hakkında açıklama yapan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, “Dünyadaki yedi deniz kaplumbağası türünün ikisi, Caretta Caretta ve Chelonia Mydas, Kıbrıs sularında yaşamakta ve yuvalamaktadır. Merkez olarak bu türlerin korunabilmesi ve nesillerinin devamlılığı için büyük bir sorumluluk üstlendik. Özellikle son yıllarda yapılan araştırmalarda yuva koruma ve rehabilitasyon çalışmaları sayesinde deniz kaplumbağası popülasyonunun arttığını bilmek en büyük motivasyon kaynağımızdır” dedi.

Deniz kaplumbağalarının ekolojik sisteme olan faydalarına da değinen Silem Sargın Kara, “Deniz kaplumbağaları beslenirken denizanası popülasyonunun artışını baskılarken deniz çayırlarının korunmasına, deniz ve okyanuslara daha fazla oksijen sağlanmasına, balıklar ve diğer deniz canlıları için yaşamsal öneme sahip olan mercan resiflerinin sağlıklı olmasına katkı sağlarlar. Hem av hem de avcı konumundaki deniz kaplumbağalarının yumurta ve yavrularının bir kısmı kuşlar, yengeçler ve balıkların beslenmesine katkı sağlar. Kaplumbağaların plajda çatlamadan kalan yumurtaları ise, plaj ekosistemine önemli miktarda besin sağlar ve bitki örtüsünün büyümesini destekler” dedi.