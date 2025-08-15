Yeni başlangıçlara…

Bir parkın harcınca, bir ülkenin vicdanı vardır, bazen... İktidar hırsının değil yurt sevgisinin izi...

Değirmenlik’te güzel bir geceydi; tümüyle öz kaynaklarla hayata geçirilen “Yaşam Park”projesinin temeli atıldı. Hep birlikte tanıklık ettik.

Toplumsal kaynakların gözetilmesi ve yine topluma hizmet üretilmesi, sorumlu belediyeciliğin bir göstergesidir.

Yurtseverlik budur.

Kendinize değil halkınıza yatırım yapmaktır bir ülkeyi sevmek...

Önemli bir ihtiyaca yanıt verecek “Yaşam Park."

Yürüyüş ve dinlenme alanlarının yanı sıra, benim için en heyecan verici yapı Amfi Tiyatro…

Çünkü kültür varsa, sanat varsa, gelişim vardır.

***

Gece duygusal anlara da sahne oldu.

Spor tesislerine "Şampiyon Melekler”in ismi verilecek. Sevgili Osman Akın’ı dinlerken boğazlarımız yeniden düğümlendi, içimizdeki o derin kesik sızladı, yeniden.

Proje tanıtılırken Ali Karavezirler başkanın gururunu, heyecanını, mutluluğunu gözlemledik.

22 bin metrekare içerisinde spor alanları, kafe, düğün parkı, taş değirmen binası, oyun grupları…

Hem üretim kültürü yaşayacak hem de spor yapacak 7’den 70’e çevre halkı…

Sosyalleşecek…

Tek bir kompleks içinde kültür, spor, eğlence, tarih, doğa buluşacak.

Betonun ömrümüzü yuttuğu zamanlarda, nefes alacak alanlar yaratılıyor, hâlâ...

***

"Yaşam Park” açılışında, onca güzellik arasında herkesi üzen bir tavır vardı.

Ne "Cumhurbaşkanı" geldi açılışa ne de "Başbakan".

“Hükümet”ten kimse yoktu!

Ne vekil, ne bakan...

Bir yönetim, siyasi rekabet duygusuyla kendi halkına sırt döner mi?

Seçimler gelir geçer…

İnsanların hayat bulduğu böylesi yatırımlar kalıcıdır.

Asıl marifet, güzellikleri birlikte paylaşabilmektir.

Üstelik biliyorum; belediye başkanı, tek tek ziyaret etmiş bakanları, başbakanı, cumhurbaşkanını...

Parti ayrımı yapmamış, hepsine eşit mesafede durmuş; nezaket göstermiş ayaklarına gitmiş, davetiye vermiş.

Gelmediler…

Tufan Hoca, Cumhuriyetçi Türk Partili vekiller, belediye başkanları oradaydı.

En önemlisi, köylü sahip çıktı bu yatırıma.

***

Kozanköy’de bir sahaya Ünal Üstel’in adı verilmek istenmiş. Raif Rauf Denktaş ismiyle biliniyor tesis... Bir siyasetçi olmanın ötesinde, kültür insanı olarak da önemli bir değerdi Raif Denktaş.

“Sıla 4” ile hep yaşayacak - ismi o sahada olsa da olmasa da… -

Bir asır sonra da şarkıları söylenecek.

Peki, Ünal Üstel’i kim anımsayacak o zaman?

Hayatta olmayan birinin adını oradan söküp kendi adını yazdırmak…

Köylüye destek olmuş!

Cebinden mi?

Zaten görevi değil mi destek olmak?

Tabii tepkileri ortaya çıkınca, reddetmiş bu öneriyi "Başbakan..."

İlk reaksiyonu önemli burada, gerisi nabza göre şerbet...

***

İyi ki hâlâ toplumsal düşünen, yurtsever, ülkesini seven insanlar var.

O nedenle "Yaşam Park”la gülümsedik.

O nedenle ilk harç atılırken hepimiz umutlandık, Değirmenlik'te...

Gecenin açılışında sunumu üstlenen İzel Seylani’nin dillendirdiği o anlamlı dizeler gibi:

"Bütün iyi kitapların sonunda

Bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda

Meltemi senden esen

Soluğu sende olan

Yeni bir başlangıç vardır…”

Yeni başlangıçlara…

