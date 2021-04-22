Yavrusunu yiyen kedi

Sözün yorulduğu zamanlar olur.

Dilsizleşir zaman ve kuşlar yönünü yitirir.

Yüreğinizde onca telaş, umudunuz kilitlenir yine de...

Uzar mesafeler...

Apansız uzar...

Çok daha uzak gelir hayalleriniz...

Toprak sızlar köklerine kadar...

Memleketin göğünde hüzünler büyür.

Yaralıdır yurdunuz, yarınınız puslu...

Şiir yetişir imdada...



* * *



Jenan Selçuk’un bir şiiri, henüz herhangi bir kitapta yayınlanmadı sanırım.

“Yeni bir ülke bulamazsın” diyen Kavafis’e ithaf edilmiş.

Öylesine güzel özetliyor ki son döneme dair yaşananları…



Yalınayak bir çocuktur tarih

durur, uygarlığın kaldırımında.

Kolunu kaptırdığı barbarların

ardından geleceği söylenen

-neye benzediğini kimsenin bilmediği-

barışı bekleyen azınlığın arasında.

Bayrağı olmayan bir ülkede

elinde, ülkesi olmayan bir bayrakla.



* * *

Hani ‘deli temmuz’u vardır, Faize Özdemirciler’in….

Ne uzaktan bakan anlar çok fazla…

Ne yakında, yeni doğan…

….

rum çocuğundan kalma bisikletimi

türk çocuğu çaldı.

sonra birisi çıktı beni benden çaldı.

yıllardır çalıntı bisiklet gibi taşıyorum yüreğimi.

bulanık bir koy’un dalgasız suları gibi

sürünüp duruyorum her yeni günün kıyısında.

…



* * *

Mehmet Yaşın’ın o samimi ‘kedi masalı’ noktayı koyuyor gündeme…

Çok zaman önceden not düşülüyor, tarihimize ve talihimize…

Şimdi…

Tam da böyle bir yerdeyiz işte!

Yıllar sonra bir gün…



Düşünürdüm küçücük bir çocukken

Rum komşumuzun kedisi de

Rum mu diye.

Bir gün anneme sordum

meğer kediler Türk

köpekler Rum'muş

kediciklere köpekler saldırıyormuş.

Günler sonra bir gün

ne göreyim,

bizim kedi

doğurduğu yavruyu yedi.