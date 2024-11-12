Vay terörist Doğuş vay!

Başbuğunuz Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a “gel TBMM’de konuş” dediği bir dönemde, Doğuş Derya’nın Selahattin Demirtaş ile çekilmiş fotoğrafına tepki göstermişsiniz!

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85 yaşındaki azılı terörist annemin de benzer bir fotoğrafı var Selocan’la; O’na da tepki verseydiniz keşke!

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Sahi, unutmadan sorayım; Devlet Bahçeli’ye neden tepki vermemiştiniz değerli UBP gençleri?

Sıkmamış mıydı O’na tepki vermek?

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Haaa bu arada bir sorum daha olacak; Ziya Hocaya su fışkırtan Doğuş’a “anarşist” demişsiniz!

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Canım Ünal abim, değerli UBP’li kardeşlerim, Faiz Sucuoğlu’nu neredeyse tokat masgarasına çeviren, yüzde 65’le destekleyip seçtiğiniz Faiz abinizi kelimenin tam anlamıyla ezilmiş badadeze çevirenlere neden gık demediniz?

Yine mi sıkmamıştı?

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Bu arada, partinizin vekili sahte diploma sahibine de hiç bir şey söylemediniz!

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Ama en komiği veya en acısı nedir biliyor musunuz değerli UBP’li gençler?

İçinizde üçü tam hain, üçü ise masgara hain olan 6 vekilin kim ya da kimler olduğunu hiç mi merak etmiyorsunuz?

Memleketin içine eden, MEclis’I çalışmaz duruma sokan bu altı vekil değil mi?

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Doğuş teröristse, Doğuş anarşistse peki 15 turda partinizin adayının aleyhine oy evren veya geçersiz olduğunu bile bile çifte mühür vuranlar ne olur?

Çözüm!

Meclis’te çözüm çok basit!

Eğer çözüm istiyorsanız ve kendinize güveniyorsanız tabii ki!

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Ziya Öztürkler’i yeniden aday gösterirsiniz; partinizi çok seviyorsanız, ülkenize aşıksanız, devletinizi de sonsuza dek yaşatacaksanız ki o iddiadasınız; o zaman 29’da 29’la Ziya Hocam Meclis Başkanı olur biz de buradan “tebrik eder, hayatta başarılar” dileriz!

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Yok öyle olmayacağından eminseniz; illa ki CTP’yi suçlayacaksanız; o zaman “size oturum açma izni veren CTP’liler de sizin gibi olsun” derim!

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Haaaa, içinizdeki hainleri belirleyin; kaosun sebebini saptayın; dilerseniz onları ayıklayın erken seçime gidelim…

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Ama kendinizi vatansever kahramanlar, muhalefeti de anarşist terörist diye suçlamaktan vaz geçin!

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Bu arada her ikisinin babasını tanıdığım, bildiğim iki vekilimiz var; birincisi Ziya Öztürkler, öteki Oğuzhan Hasipoğlu…

Sevgili Ziya Hocam, merhum babanız Türkay komutan yaşasaydı, o koltuğa kim talimat verirse versin oturmamanı isterdi…

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Ve sevgili Oğuzhan, babana, Ertuğrul beye sor; O’nun zamanında UBP hiç bu kadar rezil olmuş muydu?

UBP, iki – üç tane dilbandiye bu seviyede teslim olmuş muydu?

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Ve geriye kalan UBP’liler!

Siz de lütfen Enver Emin’i bulun, elini öpün ve “abi bize Enver Hattı ile ilgili hikayeyi anlat” deyin…

Hikayeyi dinledikten sonra, sokağa döktünüz gençlerinize de anlatın…

Onur nedir, gurur nedir öğrensinler!

Lütfen ha!

Yalana ihtiyacınız var mı?

Nikos Hristodulidis nerede?

Azerbaycan’da!

Uluslararası bir toplantıya katılıyor…

“Unvanı” nedir?

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı!

Hatırlatmak istedim!

Dün akşam da İlham Aliyev ile geniş katılımlı bir yemekte birlikteydiler!

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Bizimkiler yalanları abartır bu durumlarda!

Çünkü güttükleri siyasetin “çökük” olduğunu bilirler ve yandaşlarına gaz vermeleri gerekir!

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Bakın size, inananlarınıza söylemeniz için iki önemli gelişmeden bahsedeyim!

Birincisi, Donald Trump kazandı ya; KKTC’ye tren yolu hediye edecekmiş!

Artık Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a, MAğusa’dan Girne’ye, Yeni Erenköy’den Sadrazamköy’e, ülke elektrikli hızlı trenlerle donatılacak!

Beşparmakları Kuzey sahilden Mesarya’ya bağlayacak en az dört tünel açılacak!

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Haaa bir de unutmadan, Mauro İcardi (Fotoğrafta) KKTC vatandaşlığına başvurdu!

Sakatlık süresince burada yaşayacak!

Tahsin Ertuğruloğlu vatandaş olmaması için diretiyormuş!

Bilemedim!

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Not: Daha yalan istiyorsanız, sizler için üretirim; örneğin teleferik sistemiyle ilgili olarak Putin’in sıcak baktığı gibi mesela…

Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı