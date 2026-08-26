Dikmen Belediyesi Başkanı Yüksel Çelebi’yi önceki gün ziyaret ettim.

Çelebi, belediye başkanlığı görevinde 20’nci yılı geride bırakırken, Dikmen’in bu 20 yıldaki dönüşümü de belirgin bir şekilde kendini gösteriyor.

Büyüyor, güçleniyor, gelişiyor Dikmen...

En önemlisi de Dikmen gülüyor... Dikmen’de yüzler gülüyor...

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“Halk Odaklı Belediyecilik” diyerek yola çıkan Çelebi, bu dönemde altyapı projelerine, sosyal projelere, gençlik ve spor yatırımlarına ağırlık vermiş...

Bir de benim çok dikkatimi çeken Damacana Su Dolum Merkezi’ni hayata geçirmiş. Yurttaş 20 kiloluk damacalarını bu merkezlerde 20 TL’ye doldurabiliyor. Yani kilosu, sadece 1 TL.

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Başarının şifresini, “Yerel yönetimde şeffaflık, katılımcılık ve hizmet odaklı yaklaşım” olarak yorumluyor Çelebi.

Hal böyle olunca da ekonomik değerde güçlenen bir belediye duruyor karşımızda.

Öz kaynaklarla altyapıya yapılan büyük yatırımlar Dikmen’in çehresini değiştiriyor.

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Yeni dönemde yine aday olan Yüksel Çelebi’nin hedefleri arasında belediye binası da var.

Başkanlık görevinde geride kalan 20 yılda, “Önce halka dokunan projeler” diyen Çelebi, faaliyet ağırlığını yurttaşa yansıyacak projelere aktarırken, yeni dönemde belde halkına hizmet verecek daha çağdaş bir belediye binasının yapımına başlamak istediklerini de söyledi.

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Dikmen İlkokulu’na yeni derslik binalarını da işinsanları ile işbirliğinde kazandıran Dikmen Belediyesi’nin bu yatırımının resmi açılışı ne yazık ki Eğitim Bakanlığı’na takıldı. Ancak bu derslikler, bu eğitim yılı başında açılacak.

Ayrıca belediye, okul bahçesine bir de spor salonu kazandırmak istiyor. Bunun çalışmalarına da kısa süre içerisinde başlanacak.

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Üstel Hükümeti’nin Dikmen Belediyesi’ne kısıtlamaları sadece, dersliklerin açılıp açılmamasıyla da kalmıyor.

En büyük sıkıntı mezarlık konusunda da yaşanıyor.

Dere yatağının içinde olan ve dolup taşan Dikmen Mezarlığı’nın ardından, yeni mezarlık için İmar Planı’nda yer alan bölgeye, yeni mezarlık alanı inşa etmek için izin almaya çalışan Dikmen Belediyesi’ne İçişleri Bakanlığı tarafından gerekli izinler verilmiyor.

Hal böyle olunca, eski mezarlığın bitişiğinde tellenen bir alana yeni definler yapılmış durumda. Burası da dere yatağının üzerinde ve yoğun yağışlarda su altında kalma riski ile karşı karşıya.

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Veher geçen gün büyüyen ve gelişen Dikmen’de havanın kararmasıyla birlikte sokaklar, karanlığa teslim vaziyette.

Bunu sorduğumuzda da sitem ediyor Yüksel Çelebi ve “Defalarca Kıb-Tek ile görüşmeler yapmamıza rağmen, gerekli adımlar atılmadı. Yurttaş mağdur edildi ve edilmeye devam ediyor. Bundan sonra mücadeleyi büyüteceğiz” dedi.

Yaşanan toplumsal şiddet olaylarının ardından yurttaşın karanlık sokaklarda kendini güvende hissetmediğini söyleyen Çelebi, “Artık aydınlık sokaklar istiyoruz” diyerek, yetkililere çağrıda bulundu.

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Aralık’ta gerçekleşecek olan Yerel Seçimler’de yeniden adaylığını açıkladı Yüksel Çelebi.

Hem de kendisinin tecrübesine, genç, dinamik ve çalışkan personel yapısını da ekleyerek, çağdaş ve bölge halkına olumlu anlamda dokunacak projeleri hayata geçirmek için büyük bir heyecanla aday.