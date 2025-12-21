Türkiya’nın Gıprız’dakı Yenñi Nüfus Politikası

Solyalı ve Arıklı’dan İki Önemli Açıglama

Geçdiyimiz hafda iki önemli açıglama yapıldı. Birinci acıglamayı Ürün Solyalı, ikinci açıglamayı da Erhan Arıklı yabdı. Solyalı sömürge parlementosunda nüfuzun 2023’de 476 bin olarak duyurulduvunu, 2025 yılın içün Üstel’in procegsiyon nüfusu 590 bin olarag açıkladığını dile getirdi. Solyalı bu procegsiyon nüfuzda övrenci ve asgerin olmadığnı bu rakamın üsdüne yaglaşıg 100 bin çalışma izinli, 90 bin öğrencinin eglendiyni ifade eddi. Sonuc olarag nüfuzun 690 bin olduvunun altını çızdı. Solyalı şu suali sordu. “2023’ten 2025’e asker hariç 200 bin kişi nereden ortaya çıktı?” (“2023-2025 arasında” 2025). KKTC makamlarnın verdiyi verilere güvenebilirig? Bu rakamlar bilimsel veriler olmamasına rağmen iki yılda 200 bin gişinin Gıprız’a getirilmesi nasıl açıglanır? Türkiya 1974 Atilla işgalinden kerlim fededdiyi tobraglara yıllardır kesintisiz bir şekilde nüfuz daşımaz? Bu bir politikanın sonucu deyildir? Bu Türg yerleşimci kolonyalizminin fededilen tobraglarda açıg açıg uyguladığı bir politikadır. İki yılda bilimsel olmayan verilere görem 200 bin gişilig bir artış nedir? Türgce gonuşan Gıprızlıların nüfusunun kaç gatı nüfuz Gıprız’ın kuzeyine agdarılmışdır?

Solyalı’nın diggad çegdiyi nogda ciddi bir ısgandalkan, bu ısgandal bilem tartışamamışkan, ikinci önemli açıglama Erhan Arıklı tarafından yapıldı. Arıklı, “Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında vizesiz seyahat uygulamalarına dikkat çekerek, Türkiye ve Azerbaycan’ın bu sürece en hızlı uyum sağlayan ülkeler arasında yer aldığını ifade etti. Azerbaycan ile KKTC arasında kimlikle giriş ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arıklı, burada mütekabiliyet ilkesinin esas olduğunu vurguladı” ("Erhan Arıklı: Azerbaycan” 2025). Arıklı deyyor ki KKTC ve Azerbaycan arasında kimliynan giriş çıkış olabilir. KKTC-TC arasındakı kimliynan giriş uygulamasından soğram Azerbaycan’nan da kimliynan girişin Gıprız’ın kuzeyinde nelere yol açabileceyni tahmin edersiñiz? Isdigrarlı bir şekilde Türkiya kuzeyin nüfuzunu arddırmag isderkana, Azerbaycan’dan insannarın kimliynan Gıprız’ın kuzeyine girmesi ihdimal dışıdır? Nereşden cıgdı bu Azerbaycan meselesi? Arıklı neçün Türk Devletleri Teşkilatına referans verdi? Arıklı durdug yere neçün bu açıglamayı yabdı? Gıprız’ın kuzeyinde nüfuza ihdiyac vardır?

Türkiya’nın Nüfuzu Üzerine

Türg ulus devletinin ilanından berlim Türkiya Cumhuriyedi’nin nüfuzu süregli olarag ardmagdaydı. 1960 yılında cumhuriyed tarihinin eñ yügseg nüfuz artış oranına ulaşıldı (Beyaz 2024). Türg yerleşimci kolonyalizminin eñ böyüg bileşennerinden biri da nüfuzdur. Yerleşimci kolonyalizmin ana zemini nüfuz mühendisliyi üzerine gurulmagdadır. Sömürgeci artıg ırgad nüfuzunu işgal eddiyi tobraglara daşır. Nüfuz bir sömürgecilig aracı haline gelir. 1960 ve soğrası Türkiya’nin nüfuz artışıynan beraber, Türkiya Batılı ülkelere ciddi bir ırgad nüfuzu gönderdi. 1973 petrol krizinden soğram Türg ırgadlar Batıya gidemedi. Onuçün bu ırgadların bir kısmı Türkiya’nın işgal eddiyi Gıprız’a gönderildi.

Gıprız’a gönderilen ırgadlarnan, Batıya gönderilen ırgadların TC’nin politikaları ve gönderildigleri ülkelerin güş ilişgileri farglı olduvundan bu ırgadları ayni zeminde deyerlendiremeyig. Batıda 1. Endüstri memlekedleri vardır. Bunnarın bir çovu sömürgecilig faaliyedleri yürüdmüşdür. Kapitalizm bu memlekedlerde çog gelişmişdir. Yani Türkiya gibin bir memleked Alamanya’ya ırgad gönderereg, Alamanya’yı veya Fransa’yı sömürgeleşdiremez. Türg ırgadlar TC’nin Batı’dakı bir hegomanya aygıtına dönüşemezler. Türkiya’ya bunu yabdırmazlar! Avrupa’dakı Türg ırgadlar göçmendirler. Yerleşig deyildirler.

Zere Gıprıs’ın kuzeyinde ilan edilen Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyedi (KKTC) 3. Dünya ülkeleri arasında bilem deyildir. Bu iki yapı bizzad Türkiya tarafından gurulmuşdur. Bu iki yapının pütün tegnig ald yapısı, anayasası, yasaları Türkiya tarafından yapılmışdır. KTFD ve KKTC Türkiya’nın Gıprız’dakı sömürge faaliyedlerni inşa edmesinin uydusu görevindedir. Türkiya’nın buracığa gönderdiyi nüfuz, Türkiya’nın Gıprız’ı sömürgeleşdirme araclarnın başında gelmegdedir. Onuçün yıllarnan bura daşınan nüfuz Gıprız’ın kuzeynin dönüşdürülmesine, Gıprız’ın kuzeyinde bahsus güccüg bir Türkiya gurulmasına neden oldu. Şayed, Türkiya’nın böyle bir politikası olmasaydı, Gıprız’ın kuzeyi TÜRKİYALAŞMAZDI! Onuçün Türkiya’dan bura getirilen aşşağa ve yokarı sınıflar yerleşigdirler ve sömürgeleşdirme aparatıdırlar. Aralarında sınıfsal annamda elbedda çelişgi vardır. Ancag her iki farglı sınıfdan bulunan gişilerin Türglüg Sözleşmesi temelinde çelişgileri sömürgeci tarafından görünmez gılınmışdır. Sınıflar arasındakı bu çelişgi Türkiya’nın Gıprıs’dakı çıkarları söz konusu olunca ortadan galgmagdadır. Sınıflar Türkiya’nın hag ve çıkarlarını savunma nogdasında buluşur. O yüzden yerleşiglere yönelig sınıf siyaseti yapan siyasal aygıdlar Türglüg sözleşmesinin dışına çıkamamagdadır.

Türg kapitalizminin gelişmesiynan 1960’lardan berlim artıg nüfuz problemiynan garşı garşıyaydı Türkiya. Üretim araşlarnın gelişmesi 20 gişiynan yapılan işin 5 gişiynan yapılmasını sağladı. 15 gişi da işsiz galdı gabaca. Türkiya’da dovurganlıg oranı fızınan düşmegdedir. Yaşlı nüfuzu da ardmagdadır. “2018’de toplam nüfus içerisindeki yaşlı nüfus oranı yüzde 8,8 iken, bu oran 2023 sonu itibariyle yüzde 10,2’ye yükselmiştir. Yaşlılık ile ilgili uluslararası literatür ve yaklaşımlara göre yüzde 10’luk oranın aşılması, yaşlı bir ülkeye dönüşülmesi anlamına gelmektedir. TÜİK’in projeksiyonlarına göre ise Türkiye’de yaşlı nüfus oranının 2030’da yüzde 12,9’a; 2040’ta yüzde 16,3’e; 2060’ta yüzde 22,6’ya ve 2080’de yüzde 25,6’ya erişeceği tahmin edilmektedir” (Beyaz 2024). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun yabdığı araşdırmaya görem, Türkiya'da toblam dovurganlıg fızı 2014'den kerlim düşmegdedir. 2014'de 2.19 olan bu oran 2024'de 1.48'e düşdü. TÜİK Başgan Yardımcısı Furkan Metin, dovurganlıg fızı oranının 1,4'e düşmesiynan "yügseg alarm" seviyesine gelindiyini söyledi (Bigitekin 2025). Bu ne anlama gelir? Bu Türkiya’nın çalışacag ırgadlara ihdiyacı olduvu gerçeyini önümüze goyar. Bu ırgadlar nereşden geleceg? TC devletinin gurulmuş olduvu sözleşme “Türglüg” ve “Müslümanlıg”dır. Bu iki damar Kemalisdler igdidardaykan Türglüyü, sünni müslümanlar igdidardaykan müslümanlığı öne çıkarmışdır. Her ikisi da heb varıdı. Bu minvalde Türkiya nasıl bir nüfus politikası izleyceg?

Türkiya’nın Türkiya’dakı Yenñi Nüfuz Politikası

Türkiya gendi nüfuzunu arddırmag içun bir çog çalışma yabmagdadır. Bunun yanında yabancıların Türkiya’da çalışmasına da imkan vermegdedir. 2024 yılında 381 bin 485 gişi çalışma iznine başvurdu. Bu başvuruların 300 bin 851'i onaylandı. İzin verilenner arasında ilg sırada Suriyeliler vardır. Suriye'den kerlim Türkmenistan, Rusya, Özbekistan, İran, Afganistan, Azerbaycan, Endonezya, Hindistan ve Irak uyruglular lisdede yer aldı (Yıldırım 2025). Lisdadakı Rusya ve Hindistan dışındakı memlekedler müslümandır. Hindistan’dan Türkiya’ya gelen ırgadların böyüg bir çovunluvu da müslümandır. Türkiya’nın yabancı müslüman ırgadları Türkiya’a isdihdam edmesi diggad çekicidir.

Yabancı ırgadların Türkiya’da çalışma izniynan çalışması yanında, AKP hökümeti ciddi bir adım daha addı. Erdoğan’ın imzasıynan 10 Ekim 2025’de yörürlüye giren yenñi kararda Türk Devledleri Teşkilatı (TDT) üyesi memlekedler olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan vatandaşları artıg Türkiya’da çalışma izni olmadan, askeri ve gizli servis işleri hariç olmak üzre çalışabileceg ve iş gurabileceg (“Cumhurbaşkanı Erdoğan” 2025). Yayınnan kararnamede kimin Türg soylu olduvunu Cumhurbaşkanı belirleyeceg. Bunun yanında Türg soylu insannarın Türkiya’da çalışması içün belirli kriterler vardır.

Sonuç

Türkiya, verilerden da gördüvümüz gibin çalışma izni verirkana diggad eddiyi birinci husus “müslüman” olma kriteridir. Bunun yanında TDT’ye üye ülkelernin insannarına yabdığı istisnai durumunan beraber çalışma hayatında Türg ve müslüman ırgadların istihdamını arddırmag arzusu içündedir. Onuçün, Erdoğan’ın yayınnadığı bu kararnameden üş ay soğram Arıklı’nın böyle bir açıglama yabması boşuna deyildir. Arıklı’nın açıglaması yokarıda izah edmeye çalışdığım Türkiye’nin yenñi ırgad tedarikinde gullandığı ıstratejiynan deyerlendirmelidir. Gıprız’ın kuzeyindeki Türkiya dışında sağlanan yabancı iş gücüne bagdıvımızda da müslüman ülkelerden gelen ırgadların ağırlıgda olduvunu görürüg.

Türkiya elbedda Gıprız’ın kuzeyine insan göndermeye, fededilen tobragları Türkiyelileşdirmeye devam edecegdir. Bunun yanında Gıprız’ın demografig yapısını bundan kerlim deyişdirirkana, Azerbaycan başda olmag üzere TDT ülkelerindeki Türk soylu gişilerin da Gıprız’a daşınması söz konusu olabilir. Bu işlem 10 Ekim 2025’de Erdoğan’ın aldığı gararınan birligde düşünülmelidir. Azerbaycan’dan insannarın kimliynan Gıprız’a giriş yapması TC’nin vereceyi bir garardır, KKTC hökümetinin deyildir.

Türkiya Gıbrız’ın kuzeyinde neçün nüfuzu arddırmag isdemegdedir? Bunnarın en başında Türkiya’nın Gıprız’da uyguladığı yerleşimci kolonyalizm politikları gelmegdedir. Gıprız’ın kuzeyini Türkiyalılaşdırmag ve kuzeydeki nüfuzu arddırarag Gıprız’da gücünü arddırmag gayesi içündedir. Bu politig bir sebebdir. İkinci sebeb da ekonomigdir. Nüfuz tüketim demegdir. Tüketim para demegdir. Para kar demegdir. İşgal bölgelerinde, Gıprızlıların görünürlüyü her geçen gün daha da azalmagdadır. KKTC’nin verilerine göre 2 yılda 200 bin gişilig nüfuz artışı bize çog şey annadır. Mesele annayacag insanın olub olmadığıdır.

Gaynag

