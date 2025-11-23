Terazinin Dengesi Gene Şaştı

Dün gece Kıbrıs’ın kuzeyinde pek çok bölgede “huzur operasyonu” adı altında polis kontrolleri yapıldı.

Trafik suçu denetimi, üst araması, kimlik kontrolü ve genel asayiş taraması yapılması elbette kamu güvenliği kapsamında devletin görevlerinden biridir. Ancak bu görev yerine getirilirken ortaya çıkan görüntüler, bir güvenlik politikasından çok aksiyon filmi sahnelerini andırıyor.

İnsanlar duvarlara dizilerek üst araması yapılırken yüzlerinin ifşa edilmesi, medyada kimliklerinin görünür kılınması ve operasyonun bir gösteriye dönüştürülmesi; hukuk devleti, insan hak ve özgürlükleri açısından ciddi sorunlar barındırmaktadır.

Bu noktada hatırlatmak gerekir:

• Masumiyet karinesi: Kişi, mahkeme kararı olmadan suçlu ilan edilemez.

• Mahremiyet hakkı: Üst araması yapılıyor olması kişinin teşhir edilmesini meşru kılmaz.

• Ölçülülük ilkesi: Kamu gücünün kullanımı, amaca uygun, zorunlu ve orantılı olmalıdır.

• Kişi güvenliği ve haysiyeti: Anayasa’nın en temel koruma çerçevesi altındadır.

Artan suç oranları, toplumda haklı bir kaygı yaratıyor. İnsanlar kendilerini güvende hissetmiyor; kimse ülkenin bir “sorma gir hanı” olmasını, tetikçilerin kolaylıkla giriş yapmasını, trafikte ölüm ve yaralanmaların sürmesini kabullenmiyor. Ama suçla mücadele etmek, temel hakları çiğneme serbestisi vermez.

Toplumsal kaygıyı gidermek adına ölçüsüz güç kullanmak, ihlal niteliğindeki görüntüleri servis etmek, insanların mahremiyetini yok saymak hukuk devletiyle bağdaşmaz; güvenliği güçlendirmez, tam tersine güvene olan inancı zedeler.

Güvenlik politikaları, ancak hak ve özgürlükleri gözeten, keyfiliğe kapı aralamayan, şeffaf ve denetlenebilir bir zeminde oluşturulduğunda gerçek anlamda güvenlik sağlar.

Ülke için yararlı olduğunu iddia ettiğiniz adımlarda bile terazinin dengesini tutturamıyorsunuz.

Kamu düzenini sağlamak zorunludur, evet; ama bu düzenin adı “zorbalık” olmamalıdır.

Biz hem güvenli bir toplum istiyoruz, hem de temel haklarımızın keyfi şekilde ihlal edilmediği bir düzen. Bunların birbirine alternatif değil, birbirinin tamamlayıcısı olduğunu hatırlatmak zorundayız.