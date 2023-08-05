Tatar Erdoğan’ı Sattı Desem?!…

CB Tatar geçtiğimiz günlerde (Güney) Kıbrıs Haber Ajansı’ndan Nikolaos Stelgias ile yaptığı röportajda ilginç açıklamalarda bulundu; bazı söylemleri de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kesin çelişiyor. Sorulara ve Tatar’ın yanıtlarına bir bakalım…

Bir soru şöyle idi: “Liderliğiniz en başından beri iki devletli çözüm fikrini desteklediniz. Bu çözüm şu ana kadar Kıbrıs Rum tarafı, AB ve uluslararası toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmadı. Bu gerçekliğe dayanarak, yeni tur görüşmelerin geleceğini nasıl görüyorsunuz?”. Tatar’dan yanıt: “ Evet iki devletli çözüm çabası uluslararası toplumda istediğimiz yankıyı uyandırmadı”. Yani Tatar demek istiyor ki, iki ayrı devletli çözüm önerimizi KKTC ve TC tarafları olarak yaptık, Eylül 2022’de Erdoğan bu öneriyi BM Genel Kurulu’na hitaben yaptığı konuşmada da yineledi, BM üye ülkelerinin KKTC’yi tanımasını da istedi ama biz söyledik, biz duyduk… Eyyy Erdoğan! KKTC’ye Cumhurbaşkanı olarak seçtirdiğin Tatar’ın dediğine bak; sen ki konuştuğunda dünya yankılanır, Tatar “Olmadı öyle bir şey” diyor.

Daha bitmedi… Rum gazeteci soruyor. “Egemen eşitlik fikri temelinde bir müzakere alanı olacağına inanıyor musunuz?”… Tatar’ın yanıtı: “Geçtiğimiz günlerde NATO zirvesinde öncesinde Sayın Erdoğan'ın önemli bir konuşması gündeme yansıdı. Kendisi AB hedefine temas etti. Ama neticede bu ne zaman gerçekleşir bilemeyiz.”. Demeye getiriyor ki, Erdoğan söyler ama gerçekleşeceğine Tatar’ın kendisinin de inancı yok… Eyyy Erdoğan! KKTC’ye Cumhurbaşkanı olarak seçtirdiğin Tatar’ın dediğine bak; sen ki konuştuğunda olacakları söylüyorsun, Tatar gerçekleşecek mi bilemiyormuş diyor…

Tatar başka neler dedi?! “Benim meşru, tarihten gelen haklarım var. Doktor Küçük'ün, İngiltere'nin Türkiye'nin Yunanistan'ın imzası olan anlaşma temelinde Kıbrıs Türk halkının Rum halkı kadar egemenlik hakkı vardır.” Bu sözlerden anlaşılıyor ki, Tatar’ın talep ettiği eşit egemenlik hakkı 1959’da imzalanan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni hayata geçiren Londra-Zürih Antlaşmaları’ndaki haktır. Desem ki, o antlaşmalardaki hakları kullanmak üzere 1960’ta hayata geçen Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönmek istiyor, çok mu yanlış olur?!

Hayır olmaz! Çünkü, Kıbrıslı Rum gazetecinin “Eylül itibari ile BM nezdinde bir görüşme söz konusu olacak mı?” sorusuna Tatar’ın verdiği cevap yukardaki yorumumuzu doğrular niteliktedir. Tatar bu soruya cevap olarak “Daha değerlendirme safhasındayız. Her hâlükârda resmî müzakerelere geçilebilmesi için hukuki ortak zemin oluşması lazım. Benim egemenlik eşitlik dediğim kaide önemlidir. Bunlar kabul edildiği, teyit edildiği takdirde o zaman resmî müzakereler başlayabilir” diyor… Yani, hani o Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin var olduğunu söylemişti ya Tatar, eğer Hristodulis Kıbrıslı Türklere Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüş daveti yaparsa, Tatar’ın müzakereler için şart koştuğu “Hukuki ortak zemin – eşit egemenlik kaidesi” Hristodulis tarafından teyit edilmiş olur ve Eylül’de resmi müzakereler başlar…

Eyyy Erdoğan, Kıbrıslı Türkler “Türkiye kendi çıkarları için bizi satar mı?!” diye karnından konuşurken, sizlerin KKTC’ye Cumhurbaşkanı olarak seçtirdiğiniz Tatar sizi satıyor… Benden söylemesi…

Şimdi daha iyi anlaşıldı Ergün Olgun’un neden istifa ettiği…