Sorun İslam dininde değildir,  İslam ülkelerini yönetenlerdedir!

Uzun zamandır yazmak istediğim bir konu vardı…

Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçim kazanması sonrası, “İslam” veya “Müslümanlar”, bazı “laik” kardeşlerden eleştiri almaya başlayınca, “haydi yazayım” diye düşündüm…

Ve şu anda okumaya başladığınız yazı çıkıverdi

-*-*-

İngiltere’de, Katie Hopkins diye bir kadın var…

Gazetecilik, televizyonculuk, yazarlık, aktivistlik, siyasetçilik falan yaptı…

Kadın açık ve net bir ırkçı ve faşist!

-*-*-

Daha doğrusu şöyle anlatalım; Türkiye’de Suriyeli ve Afgan göçmenlerin kovulmasını isteyen herkesle aynı fikirde!

O da kendi ülkesinde yabancı istemiyor!

Hele hele o yabancı “Müslüman”sa, eleştirileri ırkçılık boyutlarını aşıyor!

-*-*-

Bir zamanlar, Müslüman bir aileyi terörle bağdaştırdığı için, çalıştığı gazete (Daily Mail) o aileye yüklü tazminat ödemek zorunda kalmıştı!

-*-*-

Bu kadın dediğim gibi, İslam’ı sert dille eleştiriyor ve “İslam bu kadar harikaysa, neden Müslümanlar Hristiyan ülkelerine sığınmaya çalışıyor?” sorusunu soruyor…

-*-*-

Bu saptama ya da soru doğru değil…

Çünkü zengin Müslümanlar, zaten bahsettiği Hristiyan ülkeleri tek tek ya da yavaş yavaş satın alıyor!

-*-*-

En genel anlamıyla sorun İslam’da değildir!

Sorun, bir çok İslam ülkesini yönetenlerin, halkı yoksul ve eğitimden yoksun bırakmasındadır.

-*-*-

Ancaaaak; kadın faşist de olsa, ırkçı da olsa, yorumlarının veya benzer yorumların, en çok rahatsız etmesi gereken, İslam ülkelerindeki yöneticiler olmalıdır…

-*-*-

Bu kadının “tüm göçmenler Müslümandır” saptaması da doğru değildir…

Afrikalı ve Asyalı göçmenlerin büyük çoğunluğu Müslüman değildir…

-*-*-

Avrupa’da ve Amerika’da, “tüm teröristler de Müslüman” inancı ya da algısı vardır…

Bu da külliyen yalandır…

Elbette “Müslüman terörist” vardır ama başka dinlerden ya da dinsiz terörist hiç mi yoktur?

-*-*-

“İsrail’in ya da Dünya Musevilerinin medyadaki gücü, Katie Hopkins gibi ırkçılara ciddi yer verilmesini ve algının gelişmesini sağlamaktadır” ki bu da ayrı bir meseledir…

-*-*-

Peki neden İslam ve Müslümanlık bu kadar kolay eleştiriliyor?

Bunun sorumlusu da, İslam ülkelerini yönetenlerdir…

Şu ya da bu şekilde; kendi saltanatlarının devamı adına, buna fırsat veriyor olmalarıdır…

-*-*-

Yapılması gereken mi?

İslam Dini’nin akla ve zamana uygun olmayan öğretilerinin değiştirilmesi, yenilenmesidir…

-*-*-

Hani bazen derler ya, “Atatürk yaşasaydı…”

Bence çok zeki olduğundan şüphe duymadığım Hz. Muhammed yaşasaydı, akla ve zamana uygun olmayan; sadece bazı sultanların daha rahat zengin olmalarına yarayan, Kuran’daki her “gereksiz öğretiyi” değiştirirdi…

Bunu yapmak zor değildir…

Peygambere değil, İslam’ı gerçekten sevenlere, İslam ülkelerinin ortak tavrına ihtiyaç vardır…

Faşiste, yobaza, cahile karşı

demokratik seçim kazanmak!

“Her zaman haklı olmak!”

Kim her zaman haklıdır?

Faşist her zaman haklıdır!

Yobaz her zaman haklıdır!

Cahil her zaman haklıdır!

-*-*-

Mesela mı?

Mesela, sorun bakalım, Türkiye’de tüm Suriyeli veya Afgan mültecileri göndermek isteyen zihniyetler, “Kıbrıs Türk toplumunun demografik yapısına tecavüz edildi” dendiğinde, nasıl yorum yapar?

-*-*-

Mesela mı?

Mesela, Ankara’daki Afgan Büyükelçiliği, Afgan kökenli öğretmenleri toplasa ve onlara bir sendika kurdurtsa ne olur?

-*-*-

Mesela, “Türkiye bölünmez bit bütündür” değil mi?

Peki sorun bakalım, “Kıbrıs niye bölünebilirdir?”

-*-*-

Sorun bakalım, Kürtlerin kendi devletlerini kurma ve kendi Ersin Tatar’larını seçme hakları var mı?

Bilmem anlatabildim mi?

-*-*-

Sorun!

Sorduğunuz anda size saldırı gerçekleştirilir!

Ya Rumcu, ya PKK’ci olursunuz!

Faşistle, yobazla, cahille uğraşmak mı?

Demokratik yöntemlerle efendime söyleyeyim seçimlerle falan, mümkün değildir!

Kaybetmeye mahkumsunuz!

Sövemiyorum!

Türkiye’den sadece öğretmen gelmiyor KKTC’ye!

Komutan geliyor!

Merkez Bankası Başkanı geliyor!

Din İşleri Dairesi Başkanı geliyor!

Sivil Savunma Başkanı geliyor!

-*-*-

Gelmesinler mi?

Ne münasebet; başımızın üzerinde yerleri var ama turist olarak!

-*-*-

Egemen eşit bir devletsek ki Ersin abi öyle diyor; turist sıfatı dışında gelmeleri sizce doğru mu?

-*-*-

Hatta ayıptır söylemesi; 100’den fazla da imam geliyor!

Bizde imam yok mu?

Vaaar!

E peki!

Pekisi mekisi yok!

Kes sesini Serhat ve otur oturduğun yerde!

Aynen öyle yapıyorum; sesimi kesiyorum, oturuyorum ve gülerek izliyorum!

-*-*-

Ersin abi diyor ki; “Egemen eşit ve de bağımsız devlet!

Yok bilmem neyinizin bilmem nesi!

Aha sövemedim!

Hade bakayım ha!

KKTC’nin bir devlet bankasına ait 380 bin İngiliz Sterlini, Türkiye’nin bir devlet bankasında tutuluyor!

Bir yönetici, “bu parayı çekelim, çiftçimize, hayvancımıza, gencimize, köylümüze uzun vadeli, düşük faizli destek kredisi verelim” diyor…

Devreye o dönemin Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi giriyor!

Kızıyor!

Hakaret ediyor!

Bizim yönetici susuyor!

Ne yapsın?

Rumcu mu olsun yani…

Hayat da devam ediyor!

Yok canım, ne işgali, kim dedi; hangi hain dedi?

Hade bakayım ha!

Kızdırmayın beni!

Anavatan öyle şey yapmaz!

Türkiye’nin içişlerine karışmak gibi olmasın ama sevgili Kemal abiye mesajım olacak… Seni sevdik, saydık… Demokrasi, adalet, hak, hukuk, insan hakları falan inandık… Ama olmadı… Yani naçizane görüşümdür; belki 14 seçim önce yapman gerekirdi ancak şimdi de yapsan, umarım bir gelenek halini alır… “Oydu, buydu, neredeyse yarı ülke bana oy vermişti” falan geç; derhal istifa et… İktidara oynayan, başkanlık için yarışan bir parti seçim kaybederse, genel başkanı derhal istifa etmelidir… Aç, yolu aç… Önünü aç gençlerin…