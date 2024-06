Protokol imzalanmış!

Bu ülkede eğitim neden çöktü?

Bu ülkenin çok iyi eğitimli çocuklarının yurt dışına göç etmesine veya yurt dışında kalmasına neden kimse bir şey demiyor?

Neden beyin göçü kimsenin umurunda değil?

-*-*-

“Kimse” derken, tabii ki ülkeyi yöneten Türkiyeli kesim ile bizdeki işbirlikçilerinden söz ediyorum!

-*-*-

Haaa düzelmesini, ya da düzeltilmesini de çok beklemeyin!

Mümkün değil!0

Mevcut sömürü düzeni devam ettiği müddetçe asla düzelmeyecek!

-*-*-

Çünkü kapitalist sömürgecilik budur!

Bu ülkenin “gerçek sahipleri” öyle istiyor!

-*-*-

Bakın yasaları da değiştiriyorlar, diledikleri gibi…

Rumlardan çalınan toprağı da yakında ele geçirecekler…

Başkası aman almasın!

Tümünü biz alalım!

Bu amaçla emlak fuarları düzenlemeye başladılar!

-*-*-

Ve bunun sorgulanmamasını istiyorlar!

O’nun için mesela Pazar günü Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmayın diye ağlıyorlar!

Sakın!

Burada kalın, eriyin ve gidin!

-*-*-

Ne eğitimli olmamızı, ne sorgulamamızı, ne de toplumsal varlığımızı korumamızı istiyorlar!

Onların tek istediği, aha içinde yaşadığımız gerçeklerdir!

-*-*-

Haaa bizim siyaset mi?

Ersin beyler, Ünal beyler mi?

Onlar da kim?

-*-*-

Her şey ellerinde!

Para da, medya da, propaganda da!

Bakın, 16 milyar TL geliyor!

Yaşasın!

-*-*-

İyi tamam yaşasınlar da bunca yıldır geldi de ne oldu?

Olduğu gibi geri döndü!

Ve bizde çökmeyen sektör kalmadı!

Gerçek ortada!

Herbokolog!

Sosyal medyada sağlıkla alakalı paylaşımlar gırla!

Şunu yemeyin, bunu yeyin!

Şunu yerseniz şekeriniz düşer!

Hap – ilaç – insulin bile istemezsiniz falan!

-*-*-

Diyete başladım!

Hem biraz kilo vereyim hem de kontrolden çıkan açlık şekerini dengeleyeyim!

Haliyle diyetisyene gittim!

Bir program verdi!

-*-*-

Komünist disiplini olan biriyim!

Bilenler bilir!

Randevu saatini kaçırmam, yazılarımı mutlaka saatinde yazarım, geberecek olsam sabah programımı yaparım falan!

Ama alkolü çok severim!

Kahveyi de!

-*-*-

Diyetisyen, “içme” dedi!

Şrak diye kestim!

Kahve sadece sabahları, iki tane falan!

Alkol sıfır!

-*-*-

Etrafımda arkadaşlarım, “yok gardaş, iki tane içebilin; ekmeğin da şu türünü yiyebilin; tavuk yerine bilmem ne eti de ye…” diye tavsiyeler veriyorlar!

-*-*-

Diyeceğim o ki; sağlık konusunda, diyet konusunda, spor konusunda, her yaşın, her farklı bireyin, her farklı kilonun ve cinsiyetin önemli farkları vardır veya olabilir!

-*-*-

Evet, ben kimseyi dinlemem, kabalık edip, “size ilgilendirmez” falan da demiyorum, dinliyorum, geçiyorum!

Ama kimseye de sağlık, spor, diyet gibi konularda karışmıyorum!

-*-*-

Haaa huyumuz kurusun; sadece sporda, diyette, sağlıkta değiil ki; Kıbrıslı olmanın en önemli özelliği, galiba herbokolok olmaktır!

Mesleğimiz de öyle değil mi?

Herkes doktor, herkes diyetisyen, herkes spor hocası, herkes gazeteci falan!

Yapmayalım!

Lütfen diyecektim!

Atıp tutmaktan çok atılanı tutulanı yutmak önemli!

Görevden alınan ve yerine kayyum atanan Hakkari Belediyesi’nin DEM Partili Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, “terör örgütü yöneticiliği” suçlamasıyla 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı…

Türkiye’nin içişleri!

Karışmayalım!

Ama onaylamıyorum, şiddetle kınıyorum!

-*-*-

Haaa kayyum atama sadece Kürt illerinde mi?

Değil!

KKTC’de UBP’nin başında, hatta ülkenin başında oturanlar kayyum değil mi?

UBP’nin başında tam anlamıyla kayyum oturuyor diyemeyiz ama ¾ kayyum dersek yanılmayız!

-*-*-

KKTC’nin başında da kayyum oturmuyor ama yarı kayyum dersek yine hata yapmayız!

-*-*-

Haaaa, Hakkari’de Akış’ın görevden alınması ile UBP’de Faiz Sucuoğlu’nun görevden alınması sizce farklı mı?

Değildir!

-*-*-

Neyse, şey da aklıma takıldı; Pile – Arçoz yolu ne oldu?

-*-*-

Maraş meselesi?

Çok atıp tutmuştunuz da!

-*-*-

Haaa bir de şeyi merak ettim; BM Barış Gücü’nün KKTC’ye geçişini yasaklayacaktınız hani!

-*-*-

Biliyor musunuz işiniz hava cıva!

-*-*-

Sürekli atıyorsunuz!

Uyduruyorsunuz!

Ama asıl acı olan sizin atıp tutmanız değil ki!

Asıl acı olan bizim yutmamız!

Hayırlı cumalar!

KKTC’de kaliteli iki t – shirt aldı bir arkadaşım…

İki pantalon, iki şort ve bir şapkacık!

4 bin 800 TL ödedi!

-*-*-

Bir tanıdığım, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden ünlü markalardan 5 t- shirt, 1 pantalon, 2 şort, 3 don, 3 çorap aldı; 6 bin TL civarı para ödedi…

-*-*-

Neden mi yazdım?

Eti, diş macununu falan bırakın; her şeyde, her anlamda Kuzey taraf yani sizin “Yüce devlet” daha pahalı olmaya başlıyor!

-*-*-

Sebep mi?

Elbette sebep, önce Türkiye’nin çok kötü yönetiliyor olması; bu kötü yönetimin neticesi olarak enflasyon ve TL’nin durumu!

-*-*-

Hayırlı cumalar be canım!

Dua edelim, ucuzlayacak!

Haaa bir de bayraklar yukarı!