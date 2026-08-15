Pazar dedikoduları

Dedikodu yapmayı çok seviyoruz…

Seçimlerde yaklaşıyor ya, içte dedikodu çok!

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Amerikan Başkanı Donald Trump ile ilgili de iki dedikodu var ki, gerçekten çok hoşuma gitti…

İsterseniz önce onlarla başlayalım…

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Birincisi, Trump’ın, Türkiye ziyaretinden veya Türkiye’den ayrılışı ile ilgili…

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Dedikoduya veya bazı “dış mihrakların” iddiasına göre, ki Amerika bizzat kendisi bize göre dış mihrak olduğuna göre, buradaki “dış mihrak” da varsın biz olalım!

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Neyse; dedikoduya göre, Trump, Türkiye’deyken, CIA ve Mossad, Amerikan Başkanı’nın uçağına, İran’ın füze fırlatacağı yönünde bir istihbarat almış!

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Washignton Post gazetesine göre, Temmuz 2026'da Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılışı sırasında ABD ve İsrail istihbaratının, İran'ın Trump'ın uçağına füze saldırısı düzenleyebileceğine ilişkin bir uyarısı oldu.

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Yine aynı gazete, Trump'ın uçağıyla ilgili olağanüstü bir güvenlik operasyonu gerçekleştirildiğini yazdı…

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Neydi bu operasyon?

Washington Post gazetesinin yazdığına göre Trump, gazetecilerden ve bazı üst düzey yetkililerden gizlenerek bir ikram aracıyla başka bir uçağa geçirildi. Yani, dev uçağının merdivenlerinden çıktı, uçaktaki gazetecilere veya kendi personeline seslendi, şakalaştı ancak bir başka kapıdan, uçağa yiyecek yükleyen araca geçirildi; oradan da Amerika’ya ait bir askeri uçağa bindirildi…

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Washington Post’a göre amaç Trump'ın hangi uçakta olduğunu belirsiz hale getirmekti. Trump daha sonra bu tehdidi doğruladı mı?

Evet doğruladı!

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İran, daha önce Trump’ı tehdit etti mi?

Etti!



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Trump daha önce saldırıya uğradı mı?

Uğradı!

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Kısacası evet Trump’ın koruma ekipleri bu tür tehditleri çok ciddiye alıyor…

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Ama Trump ve ekibi, bu konuları açık bir şekilde, propaganda maksatlı olarak kullanıyor!

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Şöyle düşünün veya şu şekilde dedikodu yapalım; bizim Erhan Arıklı da Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendisini Tassos Isac cinayeti ile ilgili olarak “arıyor” veya “yakalamak istiyor” bilgilerini, tıpkı Trump gibi, propaganda maksatlı olarak kullanabiliyor!

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“Yaptığı kahramanlıktan dolayı Rumların aradığı bakanımız!” baabında!

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Evet, gelelim ikinci dedikoduya…

Bu da Trump ile alakalı ama konunun uluslararası boyutunu – ulusla boyuta düşürüp düşünürseniz, bizim ülkede de neredeyse birçok yetkilinin çok daha küçük çaplı benzer işler çevirdiğini mutlaka kabul edeceksiniz!

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Bu dedikodu beni aynı zamanda çok rahatlattı!

“Bak be, demek ki sadece bizde ya da Türkiye’de olmuyormuş bu işler” diye düşünmemi sağladı!

Babaların oğullara iş ayarlaması demek ki sadece Türkiye ve KKTC’de görülebilen bir hastalık cinsi değilmiş!

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Gelelim dedikoduya!

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Kazakistan Cumhurbaşkanı, Amerikan Cumhurbaşkanı’na açık bir çağrıda bulunmuş ve “gelsin bir Amerikan şirketi, bizim tungsten madenlerimizi çıkarsın, işlesin” demiş!

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Tungsten nedir?

Tungsten, Türkçede volfram olarak da bilinen, kimyasal sembolü W, atom numarası 74 olan çok sert ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı bir metaldir.

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Arada kendimle ilgili bir dedikodu vereyim; yemin ederim bu metalin adını ilk defa duydum…

Oysa, bu metalden meraklısı olduğum çok pahalı çakılar da yapılıyormuş!

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W, tungsten kelimesinden değil, elementin Almanca adı olan “Wolfram”dan geliyor.

“Volfram” ise Türkçede kullanılan isimdir; “tungsten” de uluslararası yaygın adıdır. Bilgiler için internet ansiklopedilerine de teşekkür ederim!

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Bazı bilgiler daha aktarayım; tungsten karbür (volfram karbür) çok sert olduğu için matkap uçları, kesici takımlar ve ağır sanayide kullanılırmış…

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Ama Trump’ı en çok ilgilendiren Tungsten’in aynı zamanda çok stratejik bir hammadde olmasıymış!

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Çünkü yüksek performanslı sanayi, savunma, enerji ve elektronik sektörlerinde kullanılıyormuş…

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Hatta bir dedikoduya göre, Çin, dünya tungsten üretiminde çok önemli bir konuma sahip olduğu için Amerika tarafından kıskanılıyormuş falan!

Dedikodu canım!

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Sadece bir maden değil, aynı zamanda jeopolitik ve ekonomik açıdan stratejik bir kaynak olarak görülen bu beytambal Tungsten’in Kazakistan’dan çıkarılması için, Trump kimi ya da kimleri görevlendirmiş?

İşte dedikodu burada!

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Hatta içimde bir his var; şimdi buraya yaptığım yoruma veya dedikoduya çok kızacak olanlar var ama haksız olmadığım inancındayım; bu Trump denen adamın babasının veya dedesinin “bizden” yani Türk olma ihtimali çok yüksek!

Alın size ara dedikodu!

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Evet, Kazakistan’ın daveti üzerine, Trump hemen iki kişiyi görevlendirmiş!

Kimdir bu iki kişi?

Eric ve Don Jr.

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Eric Trump ve Donald Trump Jr. yani kısaca Don Jr., Donald Trump'ın öz oğullarıdır.

Donald Trump'ın ilk eşi Ivana Trump'tan üç çocuğu var… İki oğlu ve ikisinin ortasında Ivanka adlı kızı…

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Dedikodu gibi olacak ama tüm Amerika biliyor, biz de doğru bilelim; Trump’ın Marlo Maples adlı kadından Tiffany Trump ve şu andaki eşi Melania’dan Barron Trump adlı iki evlatçığı daha var… Toplamda “bilinenler” beş adet!

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İşte bu “beş evlattan” bir ve üç numaralı olanlar şu anda Kazakistan’daki Tungsten işine giriştiler!

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Üstelik, bu iş için, babalarının çiftliğinden, pardon devletinden de yaklaşık 2 milyar dolarlık bir katkı alarak!

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Şükürler olsun Allah’ım!

Bu işler sadece Türklere özgü değilmiş!

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Neyse sizi çok sıkmış olmayalım…

Ülkeye dönelim…

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Seçimler yaklaşıyor ya; belirsizliği koruyan en önemli konu “karma” meselesi!

Karma oy sistemi kalkacak mı kalkmayacak mı?

UBP, “kalksın” ağırlıklı bir pozisyonda!

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Peki neden?

Çünkü, karma oy kullanacak vatandaşların, UBP’li adaylara “tik” atma ihtimali, öteki partilerin adaylarına “tik” atma ihtimalinin çok çok çok altındaymış!

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Bu arada kimin, kimlerin hangi partilerden aday olacakları konusu da artık dedikodu olmaktan çıktı…

Mesela bağımsız üç vekilimizden Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers, CTP’den aday oluyorlar…

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CTP, KTMMOB eski başkanlarından birini Lefkoşa veya Girne’den üst sıralarda kontenjan gösterebilir. Hatta gösterecek!

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CTP’nin biri İskele biri Mağusa’dan – toplum tarafından çok sevildiği söylenen – TC kökenli “güçlü” iki adayı olduğu da iddia ediliyor…

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Hatta şu dedikodu da var; CTP, tüm ilçelerde, TC kökenli seçmenlerden en yüksek oyu alacak…

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Neden?

AKP’den huylananlar, gidip de AKP’nin kuklalarına neden oy versin ki!

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Hatta mesela Ersin Tatar, kalktı ve “Özgür Özel seçimlerimize müdahale etti” dedi ya; çok açıktır, CHP - Kemalist – modern TC kökenliler, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, çok ciddi oranda Tufan Erhürman’a oy vermişti!

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Daha yazacak çok dedikodu var ama yerim dar!

Üç bağımsız vekilimizden ikisinin CTP’den aday olacaklarını yazmıştık!

Peki Hasan Tosunoğlu!

Tosunoğlu, DP Lefkoşa milletvekili adayları arasında, kesin bilgi! Dedikodu değil!

Partisine geri döndüğünün sinyalini, geçtiğimiz ay DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, partisinin balo gecesinde zaten açıkça vermişti!

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İyi Pazarlar dilerim…