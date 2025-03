Paşaköy’de (Aşşa) yeni kazılara başlandı...

Kayıplar Komitesi’nin adamızın kuzeyinde ve güneyinde yürüttüğü kazılar devam ederken, Paşaköy’de (Aşşa) yeni bir kazıya başlandığı öğrenildi.

Gerek 1963-64, gerekse 1974’te “kayıp” edilen Kıbrıslıtürkler’le Kıbrıslırumlar’ın gömü yerlerinin aranmakta olduğu kazılar halen Lapta’da, Akçiçek’te (Siskilip), Kalkanlı’da (Gabudi), Akdeniz’de (Ayirini), Lefkoşa’nın güneyinde Engomi’de ve Kıbrıs’ın kuzeyinde iki askeri bölgede (Türkeli/Ayvasıl ve Kızılbaş’ta) ve Aşşa’da (Paşaköy) devam ediyor.

Kayıplar Komitesi bu kazıları iki toplumlu kazı ekipleriyle yürütüyor. Kazı ekiplerinde arkeologlar, şirocular ve diğer çalışanlar görev yapıyor. Kazı ekipleri açık arazilerde, ıssız dağ başlarında, kuyuların bulunduğu alanlarda görev yapıyorlar ve “kayıplar”ın gömü yerlerini bulmak için çaba gösteriyorlar...

Bu konuda bildiklerinizi Kayıplar Komitesi yetkilileriyle 181 ihbar hattından isimli veya isimsiz olarak paylaşabilir ve “kayıp” yakınlarının acılarının bir nebzecik de olsa dindirilmesine gönüllü ve insani biçimde yardım edebilirsiniz... Beni isimli veya isimsiz olarak aramak isteyenler için telefonum 0542 853 8436’dır...

KAZILARDA SON DURUM...

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatör Yardımcısı Arkeolog Çınar Karal’dan aldığımız bilgilere göre, kazılarda son durum şöyle:

*** Akçiçek/Siskilipos/Siskilip: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum'un geniş bir alanda gömülü olduğu bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları devam etmektedir.

*** Kalkanlı/Kalo Horio Kaputi/Gabudi: Kalkanlı bölgesinde devlet tarafından yol çalışması başlatılmış ve bu çalışmalar sonucunda kalıntılar açığa çıkmıştır. Bu konu Komitenin araştırma departmanına bildirilmiş ve araştırma ekibi de kazı birimine vermiş olduğu bilgi üzerine kazı çalışmaları sistematik bir şekilde tüm hızıyla devam etmektedir. Üç kişiden geride kalanlara ulaşıldı ve kazı sürüyor.

*** Akdeniz/Agia Eirini/Ayirini: 1963-64 kaybı bir grup Kıbrıslırürk'ün Akdeniz köyünde, kumluk araziye gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine araştırma ekibinin belirlediği limitler içerisinde kazı çalışmaları sistematik bir şekilde devam etmektedir.

*** Lapta/Lapithos: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum'un boş bir tarladaki araziye gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmalar sırasında 2 kişiye ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaşılmıştır. Kazı çalışmaları, araştırma ekibinin, arazi ekibine vermiş olduğu genişletme limitleri içerisinde devam etmektedir.

*** Paşaköy/Aşşa: 1974 kaybı bir Kıbrıslırum’un bölgede evinin bahçesine gömülü olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları başlatılmıştır.

*** Türkeli/Agios Vasileios/Ayvasıl (Askeri Bölge): 1963-1964 yılından “kayıp” bir grup Kıbrıslıtürk’ün bu bölgede bulunan futbol sahasının güneyine gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine limitleri belirlenen alanda kazı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

*** Trahonas/Kızılbaş/Kızılay (Askeri Bölge): 1974 yılından kayıp bir grup Kıbrıslırum’un bölge içerisindeki ağaçlık ve yamaç olan bir noktaya gömülü olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları sistematik bir şekilde devam etmektedir.

*** Engomi/İncirli: Bir görgü tanığından alınan bilgiye göre 1974 yılında 2 Kıbrıslıtürk’ün bu alana gömülü olabileceği ve ayrıca yakın bir zamanda bu alana müze yapılacağı bilgisi üzerine kazı çalışmaları sistematik bir şekilde devam etmektedir.

Biz de kazı ekiplerindeki tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz.

*** “Find me Falling” filmiyle dünya çapında büyük başarı elde eden Kıbrıslı yönetmen, yeni filmini tamamlamak üzere...

Stelana Kliris’ten “kimlik” ve “tarihsel miras” konulu yeni film...

Netflix’te yayımlanan “Find me Falling” filmiyle dünya çapında büyük başarı elde eden Kıbrıslı yönetmen Stelana Kliris, yeni filmini tamamlamak üzere... Stelana Kliris, “Apart from Her” başlıklı yeni filminde “kimlik” ve “tarihsel miras” konusunu işliyor.

Güney Afrika doğumlu Kıbrıslırum yönetmen Stelana Kliris’in yeni filmiyle ilgili olarak “Cine Europa”da yayımlanan yazıyı, okurlarımız için özetle derleyip Türkçeleştirdik... Cine Europa’da Vassilis Ekonomu imzalı 27.2.2025 tarihli yazı şöyle:

*** Stelana Kliris, “Apart from Her” başlıklı yeni filminde kimlik ve tarihsel miras konularını işliyor... Kıbrıslırum film yönetmeni, son filmini tamamlamak üzere ve bu film, 1974’ün Kıbrıs’ı ile ırkçılık döneminin Güney Afrikası’nda geçen tarihsel bir dram, başrolde ise Leem Lubany bulunuyor.

*** Güney Afrika’da doğan Kıbrıslırum film yönetmeni Stelana Kliris’in bir önce çektiği “Find me Falling” başlıklı romantik komedi, Netflix listelerinde tırmanarak uluslararası ilgi kazanmıştı – şimdilerde ise son filmi Apart From Her’ün yapım sonrası işleri tamamlıyor.

*** Filmde çok çeşitli uluslararası bir ekip var – Filistinli film yıldızı Leem Lubany başrolde oynarken, Kliris’in odak noktası ise kimlik ve tarihsel miras konuları oluyor.

*** 1974 yılında geçen “Apart from Her” (“Ondan Ayrı”), 1974’te savaşın parçaladığı Kıbrıs’tan kaçarak ayarlanmış bir evlilik için ırkçılık dönemi Güney Afrikası’na sığınan genç bir kadının öyküsünü anlatıyor. Yeni hayatına alışmaya çalışırken yerli bir kadınla hiç beklenmedik biçimde bir dostluk kuruyor ve bu dostluk gelişiyor. Bu bağlantı yavaş yavaş saklı gerçekleri açığa çıkarıyor, sevgi ile önyargının çatışmasına neden oluyor.

*** Oskar’a aday gösterilen “Omar” filmiyle tanınan ve “The Od Man” filminde Jeff Bridges’la birlikte Emmy ödülüne aday gösterilen Leem Lubany, iki kültür arasında kalan bir göçmen kadını oynuyor. Lubany’nın yanında Luca Pasqualino, ayarlanmış evlilikteki kocasını oynuyor ve filmde Namibyalı aktris Girley Jazama da rol alıyor.

*** Kendisinin kaleme alıp yönettiği filmle ilgili olarak Cineuropa’ya konuşan Stelana Kliris, kendi ailesinde anlatılanlardan da esinlenmiş olduğunu söylüyor: “İki yurdum olan Güney Afrika ve Kıbrıs’tan annemle babamın öykülerinin bu filmde hayat bulması, önemli bir deneyimdi. Kıbrıs’taki savaşın ve Güney Afrika’daki ırkçılığın çalkantılı döneminde geçen bu film, aslında merhametle ilgili bir öyküdür ve umarım ki izleyicilerde yankı uyandıracaktır...”

*** Filmin çekimleri tümüyle Kıbrıs’ta gerçekleştirilmiş, Pera Orini köyü ile başkent Lefkoşa’da yapılan çekimler 2024 yılının son aylarında yapılmış. Filmin görüntü yönetmenliğini Yunanistan’dan Simos Sarketzis, kurgusunu ise Kıbrıslı film yapımcısı Emilios Avraam yapıyor. Filmin son rötuşları Yunanistan’da yapılıyor ve Temmuz ayında hazır olması bekleniyor.

*** “Apart from Her”, Kıbrıs, İngiltere ve Yunanistan’ın ortak yapımı, Stelana Kliris’in Lefkoşa’daki “Meraki Filmleri”, İngiltere’de Susan Simnett ve Jamie Harvey’in “Over The Fence” Filmleri ve Yunanistan’dan Yuanna Bolomiti’nin “Atalante” filmlerinin yanısıra, ABD’den Jupiter Peak Productions’dan Liz Whitney ve Ken Whitney’yle ve Kıbrıs’tan “Copper Island”dan Matt Murphie, David Mansfield ve John L. Pitts’le ortaklık içerisinde kotarılmış. Filme ayrıca Kıbrıs Kültür Bakan Yardımcılığı, Kıbrıs Film Komisyonu, Yunanistan Elen Film ve Görsel İşitsel Yaratıcılık Merkezi ile Avrupa Birliği’nin “NextGeneration EU”, “Creative Europe-MEDIA” ve SEE Sinema Ağı da destek veriyor.

https://cineuropa.org/en/newsdetail/474418/?fbclid=IwY2xjawJQiT5leHRuA2FlbQIxMQABHTZm6zEn3D24cXwf9eJlhcBDf0zRUw_aFgxvv3dXOEdr9lS7HIcRB0Frvg_aem_1VEU_eLAU3pVAlwOwKb2-w

(Cineuropa’dan özetle derleyip Türkçeleştiren: Sevgül Uludağ/YENİDÜZEN).

Stelana Kliris, film ekibiyle birlikte...

Stelana Kliris'in yeni filminin çekimlerinden...