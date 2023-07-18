Nereye açıyorsunuz?

Yeni günün ilk dakikalarında saat 00.05 gibi Beyrut'tan inecek bir uçak var. 25 dakika sonra Erivan'dan... Saat 01 gibi Bratislava'dan... 10 dakika sonra Londra, Atina ve Damman'dan üç uçak gelecek, peş peşe... Gün ağarırken Prag'tan, Sofya'dan, Tel Aviv'den, Venedik'ten... Saat 10.45'te Berlin'den gelecek uçak var, 10.50'de Zürih'ten... Köln var, Milano var beklenen, Larnaka’ya…

Bir de gitmeyi bekleyen yolcular… Londra, Bükreş, Malta, Brüksel, Rodos, Newcastle, Budapeşte, Krakow, Manchester, Bordeaux, Tel Aviv, Viyana, Varşova, Köln, Hayfa, Berlin, Zagrep, Amman, Marsilya, Edinburg, Sofya, Roma, Atina, Erivan, Milano, Paris, Beyrut, Varna, Prag, Venedik, Kösice...

Yarına!..

Larnaka’dan… Baf’tan…

***



Ada’nın kuzeyinde yeni bir havaalanı açılıyor ya da eskisinin yanına yenisi yapılıyor.

Bir gösteriş bir şatafat bir heyecan…

Nereye açılıyor?

Dünyaya değil!

İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Trabzon, Bursa, Batman…

Azerbaycan dahil dünyanın hiçbir ülkesinden uçuş yok Ercan'a...

Dünyanın hiçbir ülkesine de uçuş yok!

Türkiye dışında…



Üstelik…

Paris’tan Baf’a uçmak, Batman’dan Ercan’a gelmekten daha hesaplı!



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Yeni bir havaalanı açılıyor, adanın kuzeyine...

Öncelik değildi, böyle karar verildi.

Ercan Havaalanı'nı dünyaya açmak olmalıydı öncelik…

Dünyaya kapıları kapattılar ve bu hakikatin üzerini konfetiyle örtecekler şimdi…



***



Yolcu ve uçuş trafiğine bakalım isterseniz, hem güney, hem kuzeyde...

Mayıs 2023 rakamlarını derledim.

Larnaka ve Baf Havaalanları'na 1 milyon 94 bin 73 yolcu gelmiş, Ercan'a 334 bin 839...

Uçak sayısı ne?

6 bin 951 uçuş güney, 1.127 uçuş kuzeyde...

En önemlisi, Kıbrıs’a uçan ama Ercan’a gelmeyen havayolu şirketlerine bakalım...

Arkia Flights, Air Malta, Cyprus Airways, Lufthansa, Aegean, British Airways, Wizz, Tus Air, Blue Bird, Univeral Air, Austrian, Air Serbia, El Al, Eurowings, Condor, Easy Jet, Emirates, Edelweiss, Qatar, Norwegian, MEA, Sky Express, SAS, Jet2, Buzz, Smartwings, Bulgarias Air, Chair, Jaseera, Egyptair, Ryanair…

Daha da var, tek tek bakmaktan usandım…



Ercan’a gelenler THY, Pegasus ve Freebird (FLY KHY) sadece!



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Önce muhtaç ediyorlar, dünyaya kapatarak…

Sonra “sevininiz” diyorlar, “yatırım yaptık.”

O yatırım, yandaş şirketlere…



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Kıbrıs’ın bölünmez bütünlüğüne ve dünyaya karşılık…

Bölük pörçük bir yalnızlık…

“Kafesin biri kuş aramaya çıkar”

Yeni ERCAN Havaalanı bana Lefkoşa Atatürk Stadı'nı anımsattı.

25 bin kişilik kapasiteyle yapılmıştı bu stat ve sadece bir kez doldu.

Açılışında!



O stadın açılışında, Türkiye'nin Fenerbahçe ile Sarıyer takımları maç yapmıştı, sene 1990!

Ne Fenerbahçe geldi bir kez daha...

Ne de Sarıyer…

Antrenman formaları ile dahi maç yapmadılar.

Yanaşmadılar!



Fenerbahçe sonraki yıllarda Kıbrıs’a geldi, kuzeye değil, güneye…

Maç da yaptı…

Kuzeyde değil güneyde…

Kıbrıslı Türk gençler, güneyde, tribünde izledi o maçları…



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Dünyanın tanıdığı bir devletin ortağı olabilsek…

Normal bir ülke…

O durumda kimseye minnet etmeden, büyük stadyumlar, limanlar yaparız mutlaka…

Üstelik o limanlara dünyanın dört bir yanından uçaklar iner, gemiler yanaşır, o statlarda dünyaca ünlü sporcular koşar…



Dünyada bir oyuncu değilseniz eğer tutsaksınız.

Kendi içinize sıkışırsınız.

Hatta kendiniz olmaktan çıkar, bir başkasına dönüşür, tanınmaz ve yalnızlaşırsınız.

Ne demokrasiniz olur, ne iradeniz...

Evrensel değerlerden uzaklaştıkça ilkelleşir, köhneleşir, çürürsünüz…



Kafka’nın sözü gibi gün gelir “Kafesin biri, kuş aramaya çıkar.”

Siz o kafessiniz, kuş değil!

İstediği kadar görkemli olsun kafes…

Esarete çare üretemez…

‘Cyprus’ adına yarışmak



“İki devletli” dedikleri çözümsüzlük, Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işaret ediyoruz.

Söyledik, yazdık, şimdi işin pratiği yaşanıyor.



Kıbrıslı Türk gençlerin önüne dünyaya açılması için iki seçenek koydular: Ya Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı ile Türkiye takımlarında mücadele etmek…

Ya da Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığı ile Kıbrıs…



Birinin önünde ‘Cyprus’ yazıyor…

Bir diğerinin ‘Türkiye…’

Kıbrıs tabelası bana sorarsanız toplumsal kimliğimizi çok daha iyi anlatıyor.

Tek sorun şu…

Her ikisinde de “seçici” değiliz…

Her ikisinin yönetiminde rolümüz yok.



***



Kıbrıslı Türk genç Demir Öztoprak, Kıbrıs Cumhuriyeti U16 Ulusal Basketbol Takımı’na seçildi.

Tebrikler…

Kıbrıs takımlarına çok daha fazla Kıbrıslı Türk sporcu çağrılmadı.

Ortak yurdumuz için bunu önemsiyorum.

Sanatçılarımız da çağrılmalı, takımlarımız da dahil edilmeli uluslararası organizasyonlara…

Eğer yeniden birleşme yolunda ilerleyeceksek, böylesi adımlar önemli…

Birlikte yönetecek, birlikte katılacaksak dünyaya…