Müdahalesiz Kurultay Bilmiyorlar

Kurultay öncesi UBP yine bildiğimiz gibi. Tam bir yıl önce başlayan kurultay tartışmalarına yine son noktayı elçilik koydu. Sonucu yine elçiliğin müdahalesi belirleyecek.

Çok adaylı, yarışmalı bir kurultay bekleyen UBP üyeleri bir kere daha sonucu kendi oylarının değil, gücü elinde tutanların belirlediğini yaşayarak gördü.

Üstelik bunu toplumun gözü önünde yapıyorlar. Artık gizlenmeye bile gerek duymuyorlar.

Ankara şu adayı destekliyor. Ya da Ankara Kıbrıs’ta istikrar istiyor dedikodularıyla müdahaleyi yasallaştırmaya çalışıyorlar.

Elbette buna çanak tutan siyasetçiler ve bazı medya kuruluşları ile bazı köşe yazarlarıdır.

Ankara’nın ya da buradaki elçiliğin yaptığı açık müdahale birkaç gündür ilgili ilgisiz herkesin dilindedir.

Ben bugün birazcık perde arkasını aralamak istiyorum. Güvenilir kaynaklardan aldığımı bilgilere göre adaylardan ikisi, olgun Amcaoğlu ile Kutlu Evren geçen akşam Çatalköy’de bulunan elçiliğin yazlık konutu, villa fırtınaya çağrılarak kendilerine aday olmamaları yönünde telkinde bulunuldu.

Bu uyarının ardından ikisi de aday olmaktan vazgeçtiler.

Aday olduğunu açıkladığı günlerde adaylık teklifinin Ankara’dan geldiğini, birilerinin kendisine aday olması gerektiğini söylediğini iddia eden Kutlu Evren bu olaydan sonra konutuna çekildi ve kimse ile görüşmüyor.

Halen Sanayi ve Ticaret bakanı olan Olgun Amcaoğlu ise önce bakanlıktan istifa edeceğini açıkladı. Ama onu bile beceremedi. Görevine devam edeceğini de kurultayda rakibi olan başbakan Üstel açıkladı.

Peki bu işin perde arkası nerededir?

Bu operasyonu yaptıranlar KKTC’de rant elde eden Ankara destekli sermaye kesimleridir.

Belli bir süreden bu yana bu isimler KKTC siyasetini istedikleri gibi dizayn etmeye alıştırıldılar.

İstedikleri tek şey çıkarlarını koruyan bir iktidardır. Bunu da son UBP-DP-YDP koalisyon hükümetleriyle başardılar.

Bunun bozulmaması için ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Çıkarlarına uygun bir yapı oluşturmak ve bunun devamını sağlamak elbette onları rahatlatacaktır.

Birkaç gündür herkesin dilinde olan müdahale ile ilgili Ünal Üstel de dün en nihayet basına konuştu. Müdahale ile ilgili hiçbir şey söylemeyen Üstel, “3 adaylı bir kurultay olacak” dedi.

21 Eylül’de yapılacak UBP kurultayında Hasan Taçoy ve Dr. Ahmet M. Karavelioğlu ile yarışacağını belirten Üstel, “adaylık başvurularının henüz tamamlanmadığını ancak partililerin en uygun kararı vereceğini” söyledi.

Amcaoğlu ile Evren’e çekil baskısı yapanlar Taçoy’a neden bir şey söylemedi. Ya da gerçekten söylemedi mi?

Kimileri Üstel’in elçilik ve AKP hükümeti tarafından desteklendiğini, Taçoy’u da Binali Yıldırım’ın desteklediğini iddia edyor.

Benim böyle bir bilgim yok. Ama Taçoy’a bir şey denmediği, aslında bu yarışın yapılmasında fayda görüldüğü, bugüne kadar Ankara’dan tayinle başbakan olan Üstel’in böyle “yarışlı” bir kurultaydan çıkarak, zafer kazanmış bir başbakan olmasının daha doğru olacağı kanısına varılmış.

Amcaoğlu ile Evren’in adaylıklarının bu yarışı öngörülemez kılacağı için çektirildikleri, Taçoy’un ise deyim yerindeyse “tavşan aday” olacağı iddia ediliyor.

Sonuç olarak UBP bildiğimiz gibi devam ediyor. Arkasında ciddi bir halk desteği olan koskoca partinin düştüğü, ya da düşürüldüğü durum gerçekten içler acısıdır.

Umarım UBP üyeleri bütün bu dizayn meraklılarına ciddi bir ders verir ve onlara “bir daha işimize karışmayın, biz devlet kurduğumuzu iddia ederken bu tür müdahaleler ne bize ne de size yakışır” derler.