Meritta’dan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında 100. salım etkinliği

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, tedavisi tamamlanan kaplumbağaların, doğal yaşam alanlarına kavuşturulduğu salım etkinliklerinin 100’üncüsünü, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına ithaf ederek anlamlı bir organizasyona imza attı. Geçtiğimiz Cumartesi, Merit Royal & Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında gerçekleştirilen etkinlikte, Arda Güner Kaptan ve Ayhan Ateş isimli iki deniz kaplumbağası Gülcan Çiftçi, Yaren Akçağ ve Spraggy adıyla tanınan dünyaca ünlü poker oyuncusu tarafından mavi özgürlüğe uğurlandı. Meritta maskotunun da renk kattığı etkinliğe, Merkezle her daim işbirliği içerisinde olan balıkçı Levent – Niymeti – Gülcan Çifti ailesi, Merit Otellerinin yöneticileri ve misafirleri ile hayvan severler katıldı.

Eylül ve Ekim aylarında bulunan 5 – 8 yaşlarındaki Arda Güner Kaptan ve 3 – 5 yaşlarındaki Ayhan Ateş isimli yeşil deniz kaplumbağaları, boğulma nedeniyle Merkeze ulaştırılmıştı. Ayhan Ateş boğulma tehlikesinin yanı sıra parazit sorunu ile de mücadele etmekteydi. Her iki deniz kaplumbağası titizlikle yürütülen tedavilerinin ardından eski sağlıklarına kavuşturuldu.

Sargın Kara: “100. salım etkinliğimizi, Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan ediyoruz”

Cumhuriyetin 100. yılında, 100. salım etkinliğini gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, “2 kaplumbağanın daha özgürlüklerine uğurlandığı 100. salım etkinliği, bizim için ayrı bir önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına armağan ettiğimiz bu salım vesilesiyle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Bilim, akıl ve insani duygular ile gönüllü olarak yürütmekte olduğumuz projelere Cumhuriyetimizin ışığında bundan sonra da devam edecek, gelecek nesillere çok daha yaşanabilir bir doğa bırakmaya gayret göstereceğiz” dedi.

Doğal yaşam alanına kavuşturulan deniz kaplumbağası sayısı 105’e ulaştı

Eylül ve Ekim aylarında bulunan Neşe, Öksüz ve Ergün Kaptan isimli diğer deniz kaplumbağaları ise tedavilerinin ardından kurtarıcıları Ergün Ağacabey tarafından Kumyalı’dan yuvalarına geri gönderildi. 40 – 50 yaşlarındaki Caretta caretta türü dişi deniz kaplumbağası Neşe, ağlara dolanma sebebi ile Merkeze getirilmiş, uzun uğraşlar sonucu tedavi edilebilmişti. Chelonia mydas türü 3 – 5 yaşlarındaki Öksüz ve 8 – 10 yaşlarındaki Ergün Kaptan ise boğulma nedeni ile Merkeze ulaştırılmıştı. Ekim ayında salımı gerçekleştirilen 5 kaplumbağa ile birlikte Meritta’nın bugüne kadar tedavi edip doğal yaşam alanına kavuşturduğu deniz kaplumbağası sayısı 105’e ulaştı.