Meritta kaplumbağaları hayata bağlıyor

Yaralı deniz kaplumbağalarının tedavilerini yaparak en kısa sürede doğal yaşam ortamlarına geri dönmelerini sağlamak amacıyla başarılı çalışmalar yürüten Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde, uzun süredir tedavi gören kaplumbağaların sağlıklarına kavuşmasının sevinci yaşanıyor.

Balıkçı Özkan Alkan tarafından bulunarak merkeze getirilen Oktay Fıratcan isimli Caretta Caretta türü kaplumbağanın, 2020 yılından bu yana süren başarılı tedavisinin yaz aylarında tamamlanması ve yeniden denizle buluşturulması planlanıyor. 50 – 60 yaşlarında erkek olduğu tahmin edilen kaplumbağa, çoklu kafa kırıkları dolayısıyla su üstünde kontrolünü sağlayamamış ve kayalara çarparak vücudunda daha fazla kırık oluşmuştu. Ayrıca vücudunda bulunan çok sayıda parazitten kaynaklı kabuk yumuşaması oluşmuş, tedavi ile daha büyük bir enfeksiyon oluşması engellenmişti.

Kara: “Oktay Fıratcan’ı yaz aylarında doğal ortamına bırakmayı planlıyoruz.”

Kafa yaralanmalarında meydana gelen doku hasarlarından dolayı kaplumbağaların dalamadığını belirten Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, “Oktay Fıratcan’ın dalamadığı için uzun süre beslenemediği, halsizlik ve sıvı kaybı yaşadığı tespit edildi. Merkeze ulaştırıldığında reflekslerinde zayıflama görülen kaplumbağaya vakit kaybetmeden gerekli besin takviyeleri ve medikal tedavi uygulandı. İlk başlarda, çenesindeki kırık ve yaralar nedeniyle beslenirken basit ısırma hareketlerinde bile fazlasıyla acı çekiyordu. Daldığında ise suyun kafa yarasına yaptığı basınç kaplumbağada ağrı hissi oluşturuyordu. Ancak bunlara rağmen 2020 yılından bu yana Oktay Fıratcan’ın tedavisinde oldukça iyi bir ilerleme kaydettik” dedi. Çene ve gözaltı yaralarının tamamen iyileştiğini, kafa yarasının ise büyük oranda kapandığını ifade eden Kara, “Şimdilerde rahatlıkla suyun dibine dalıyor ve dipte durmayı başarabiliyor. Besinlerini keyifle tüketebilmeye başlayan Oktay Fıratcan’ı, her şey yolunda gittiği takdirde yaz aylarında doğal ortamına bırakmayı planlıyoruz” dedi.