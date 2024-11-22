Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Dünya Balıkçılık Günü’nü kutladı

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi; denizlerin, göllerin, nehirlerin ve okyanusların korunmasının önemine dikkat çekmek ve balıkçılıkla geçimini sağlayan milyonlarca insanın hayatındaki rolünü vurgulamak amacıyla her yıl 21 Kasım tarihinde dünya genelinde kutlanan Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla açıklama yaparak deniz ekosisteminin sürdürülebilirliğinde büyük rol oynayan balıkçılığın önemine dikkat çekti. Yapılan açıklamada, Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nin çalışmalarına gönülden destek veren balıkçılara teşekkür edilerek, balıkçılar tarafından kurtarılan ve sağlığına kavuşturulan 3 deniz kaplumbağasının da yeniden mavi sularla buluşturulduğu kaydedildi.

Kara: “Balıkçı dostlarımızın Dünya Balıkçılık Günü’nü kutlarım”

Merkez ile her daim iş birliği içerisinde olan balıkçıların Dünya Balıkçılık Günü’nü kutlayan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, “Doğanın düzenli bir sistem içerisinde döngüsünü sağlayabilmesi için doğal kaynakların dengeli ve sorumlu bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu anlamda balıkçılarımız çok büyük bir rol oynamaktadır” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Esentepe, Kaplıca, Yeni Erenköy, Karpaz, Sipahi ve Girne bölgelerinde bulunan balıkçı dostlarını ziyaret ettiklerini belirten Kara, “Ziyaretimizde, deniz ekosistemi ve güncel balıkçılık faaliyetlerinin yanı sıra yaralı bir deniz kaplumbağası ile karşılaşılması durumunda yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Profesyonel balıkçı dostlarımız ve amatör olarak denizcilik ile ilgilenen dostlarımızın iş birliği sayesinde daha fazla deniz kaplumbağasına ulaşma imkânı buluyoruz. Sürdürülebilir deniz ekosisteminin ancak tüm türlerin nesillerinin devam etmesiyle mümkün olduğunun ortak bilinci ile koruma çalışmalarını bir adım daha öteye taşımak için müşterek bir yol haritası çizdik. Çalışmalarımıza destek olan tüm yol arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Balıkçılık Günü’nde Sakin, Handan Atalar ve Selim doğal yaşam alanlarına uğurlandı

Yeni Erenköy’de Lokman Kahveci, Yedidalga’da Murat Karabetça ve Balalan’da Ergün Ağcabay tarafından bulunan ve boğulma sebebi ile merkeze getirilen Sakin, Handan Atalar ve Selim isimli yeşil deniz kaplumbağaları, Merkez’de yapılan tedavilerinin ardından, Dünya Balıkçılık Günü’nde doğal yaşam alanlarına uğurlandı.