Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi dördüncü çalıştayını düzenledi

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi tarafından her yıl düzenlenen çalıştayların dördüncüsü, 1 - 3 Ağustos tarihleri arasında Merit Royal Diamond Otel’de gerçekleştirildi. Merkezin Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara başkanlığında, Doç. Dr. Giorgia Gioacchini, Prof. Dr. Eyup Başkale, Dr. Doğan Sözbilen, Dr. Ayfer Şirin ve Yaban Hayvanları Uzmanı, Veteriner Hekim Mehmet Özay Bedizci’nin katılımıyla düzenlenen çalıştayın konusu “Plastik Kirliliğinin Deniz Kaplumbağaları Üzerine Etkisi ve Tedavi Yöntemlerinin Geliştirilmesi” oldu.

Oldukça verimli geçen çalıştayda, deniz kaplumbağalarına ait kan, organ ve diğer doku örnekleri üzerinden kimyasal kirleticiler ve metal birikimi hakkında bilimsel çalışmalar paylaşıldı. Çalıştayda, gelecekte yapılması planlanan çalışmalarda kullanılacak materyallerin toplanma ve saklanma koşullarına ilişkin protokol oluşturulurken; nekropsi çalışmalarıyla, deneysel cerrahiler ve modern teknikler kullanılarak tanı ve tedavi alanında önemli veriler elde edildi.

“Ammadi Murat” isimli deniz kaplumbağası mavi özgürlüğe uğurlandı

Çalıştayın ikinci günü, tedavisi tamamlanan Ammadi Murat isimli deniz kaplumbağası, kendisini evlat edinen şarkıcı Ece Seçkin ve Dr. Doğan Sözbilen tarafından doğal yaşam alanına uğurlandı. Merit Royal ve Merit Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında düzenlenen etkinliğe; Merit Otellerinin yöneticileri ve misafirleri, Ammadi Murat’ın kurtarıcısı Şalvar Kaptan, çalıştayda yer alan bilim insanları, doğa ve hayvan severler katıldı. Haziran ayında bulunan 60-70 yaşlarındaki Caretta caretta türü erkek deniz kaplumbağası, boğulma sebebi ile Merkez’e getirilmişti.