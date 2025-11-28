Maliyenin 24 kasım tarihli çıktığı dibs ihalesi sonuçlandı

Bugün sonuçlanan ihale sonucunda 600 MİLYON TL olarak çıkılan borçlanma ihalesindeki rakamdan %80,83 daha fazla yani 1 MİLYAR 85 MİLYON TL BORÇLANILDI.

10 MİLYON USD olarak çıkılan borçlanma ihalesinden ise %11,5 daha fazla olacak şekilde 11 MİLYON 500 BİN USD BORÇLANILDI.

Bugün sonuçlanan yeni borçlanma sonrasında Merkez bankasının bugünkü efektif satış kuruna göre,

MALİYE BAKANLIĞININ DİBS BORÇ STOĞUĞUNUN ANA PARASI:

12 MİLYAR 760 MİLYON 965 BİN TL OLDU.

BORÇ STOĞUNUN 6 MİLYAR 473 MİLYON 612 BİN TL'si, henüz meclisten onay almamış 2026 bütçesinden 2026 yılının OCAK, ŞUBAT ve MART AYLARINDA ÖDENECEKTİR.

Maliye bakanlığının 2025 yılı içinde borçlandığı ve itfa tarihi yani geri ödemesi yapılması gereken ARALIK ayı içerisinde de ana para miktarı 6 MİLYAR 287 MİLYON 352 BİN TL ÖDEMESİ OLACAK.

Aralık ayı içerisinde de Maliye bakanlığının muhtemelen ciddi miktarda borçlanması gerekecektir. (13. Maaş ve borç geri ödemeleri nedeniyle)

Bu çerçevede OCAK 2026'da ana para geri ödemesi 4 MİLYAR 56 MİLYON 112 BİN TL olan geri ödemelerinin fazlalığı nedeniyle bu borçlanmasının geri ödemelerini muhtemelen hali hazırda,

ŞUBAT GERİ ÖDEMESİ: 708 MİLYON 800 BİN TL, MART GERİ ÖDEMESİ 1 MİLYAR 708 MİLYON 700 BİN TL olan aylara ve yeni borçlanmadaki miktarına göre NİSAN 2026'ya sarkıtılacaktır.

Bu durumda muhtemelen yeni yıl itibariyle Maliye Bakanlığının her ay geri ödemesi gelen 3-4 MİLYAR TL'lik borç ödemeleri olacaktır.

2025 yılının 10 aylık yerel gelir toplamımızı dikkate aldığımız zaman KKTC'nin yerel gelirleri ortalama olarak ayda 7.6 MİLYAR TL'dir.

Her ne kadar 2026 yılı itibariyle muhtemelen 2025 yılı enflasyon oranında artırılacak HARÇLARLA (Dolaylı vergi) Maliyenin 2026 yılında gelirleri artacak olsa bile OCAK AYI itibariyle Kamu maliyesinin en büyük gider kalemi olan maaş nitelikli transfer giderleri de EŞEL MOBİL yasası gereği %20-21 civarında artacaktır.

Kişisel ve özel muafiyetler muhtemelen belirlenecek YENİ ASGARİ ÜCRET baz alınarak artırılacaktır. AYNI şekilde vergi matrahları da genişletilecektir. Bu nedenle Maliyenin GELİR VERGİSİ tahsilatı ciddi oranda artmayacaktır.

Zaten daha önceki yazılarım da belirttiğim gibi tahsil edilen GELİR VERGİSİ'NİN %30-35'i KAYDİDİR. Kamu görevlileri dışından tahsil edilen GELİR VERGİSİ miktarında eğer ücretlilerin maaşları artırılırsa ve yukarıda yazdığım Kişisel, özel muafiyetler ve vergi matrahları anlamlı oranda genişletilmezse o zaman gelir vergisi tahsilat rakamları artabilir.

ÖZETLE 2026 YILINA GİRMEMİZE DAHA 1 AY OLMAKLA, BİRLİKTE, 2026 BÜTÇESİ HENÜZ GEÇMEMİŞKEN KARAMSAR BİR TABLO ÇİZMEK İSTEMEZDİM.

ANCAK RAKAMLAR SOMUT VERİ OLUP GÖSTERGELERDE İYİYE GİTMEDİĞİ BİR ORTAMDA ŞAHSEN İYİMSER OLAMIYORUM. İNŞALLAH YANILIRIM!!!