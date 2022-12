Makam maskaraları ve sünnet palyaçoları!

Bütçesinin neredeyse yüzde 80’i devlet maaşlarına giden bir ülkede gelecekten söz etmek mümkün mü?

Neyin planını yapacaksınız?

Paranız yok!

Türkiye verecek!

Hade yahu!

Türkiye nereden bulacak?

Oradaki gidişat çok daha kötü…

-*-*-

Ve Güney Kıbrıs…

Güney’de kişi başına düşen yıllık gelir, Kuzey’in üç katı…

-*-*-

Ama çözüme karşıyız değil mi?

Sakın Kıbrıs sorunu çözülmesin!

Yalan dolu hamasete devam!

Egemen eşit devletimiz var bizim!

İyi de bu devlet iflas etmenin de ötesinde!

Üstelik hem çulsuz hem de yolsuz!

Her taraf kokuyor!

Pis parasal ilişkilerin kokusu dayanılmaz boyutta!

-*-*-

Ercan Havaalanı!

Milyarlar döküldü oraya…

Hala dökülüyor…

Ve bir türlü de bitirilemiyor…

Peki bitirilse ne olacak?

Nereden yolcu gelecek?

Sadece Türkiye’den gelecek yolcular için mi bunca büyük paralar harcanıyor?

-*-*-

Londralı Kıbrıslı Türkler mi?

En milliyetçisi, 15 – 20 Sterline Larnaka’dan Londra’ya uçuyor!

Ercan’dan Türkiye bağlantılı en ucuz bilet en az 300 Sterlin!

Bulursanız!

-*-*-

Bre gelin çözüm bulalım, Ercan da uluslararası uçuşlara açılsın!

Yok!

Geçitkale Türk savaş uçaklarına açık, o bize yeter!

Zaten Rumlar bizi kesecek!

-*-*-

BM bizimle anlaşma imzalamazsa, Barış Gücü askerlerini KKTC’den kovacağız ve girişlerini de yasaklayacağız!

Hadi, yapın!

Lütfen deneyin!

-*-*-

Maraş’ı açacaktınız hani!

Ne oldu?

İki yolu yürüyüşe, sahili de yüzmeye açmak mıydı “planınız”?

Hep hamaset ve hep yalan!

-*-*-

Neden?

Çözümsüzlük sürsün diye!

-*-*-

Peki, sonuçta Kıbrıslı Türkleri tüketeceksiniz de, üzgünüm ama onların varlığı tükendiğinde, Ersin Tatar’ın Ünal Üsteli ile birlikte size vereceği sahte kimlik kartları, sizi “Kıbrıslı” mı yapacak?

Tatar ve Üstel’den aldığınız vatandaşlık yanında, tapulara mı güveniyorsunuz?

-*-*-

Neyse!

Çocuklarım İngiltere’de eğitim aldı…

Her havaalanına götürüşümde, içimi bir burukluk kaplardı…

Okumaya gidiyorlardı ve tatillerde geri geleceklerdi ama yine de çok üzülürdüm…

-*-*-

Kızım, uzun bir tatil ve Güney’de iki aylık kurs ve çalışma sonrası, geçtiğimiz gün Londra’ya döndü…

İlk defa çok sevindim…

Düşünün, belki de temelli gitti…

Belki tatile bile gelmez veya çok sık gelmeyecek…

Gerçekten zerre umurumda değil!

-*-*-

Çünkü, yaşanmaz, yaşanılmaz hale soktunuz memleketi…

Çünkü, tek derdiniz koltuğunuz ve cebiniz…

Makam maskarasına dönüştürüldünüz, her gün, her an aşağılanıyorsunuz…

Cumhurbaşkanı mısınız, muhtar mısınız, sünnet palyaçosu mu belli değil!

***

Kafa!

Kıskançlığı aşk sanmış!

Ve Elif Lort’u defalarca bıçaklayarak öldürmüş…

-*-*-

Sevdiği için öldürüyor…

Ya benimsin ya kara toprağın!

-*-*-

Bu farklı bir kültürdür, saygı duymak lazım!

Yerim sizin farklı kültürünüzü!

Ne saygısı kardeşim!

-*-*-

Ve okullarımızda kız çocuklarına regl ile ilgili bilgiler verecek kitapçık, “müstehcen” bulunuyor…

-*-*-

Ve Afganistan’da Taliban, kadınlarla ilgili kuralları daha da katılaştırıyor…

Artık kapkara çarşaflarla örtünmek yetmeyecek, betona gömecekler kadınları…

-*-*-

Ve ne acıdır, kıskandığı için öldüren katil ile Taliban’ın yanında, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı adı duruyor!

Gurur duyun!

İşte geldiğimiz yer falan…

Geleceğe yürümek bu olsa gerek…

-*-*-

Taliban, kadın katilleri ve KKTC Milli Eğitimi…

Aynı kafa!

Gerçekten hiç mi umurunuzda değil bunlarla aynı ligin takımı olmak?

Değilse, oynamaya devam edin canlarım benim!

Ne demek çocuğa regl ile ilgili bilgi vermek!

Müstehcendir!

Cinsellik içerir!

Kafa orada çünkü!

Gerçeğin cevabı tektir!

İsmail Arter ve Dr. Süleyman Uluçay…

İsmail Arter, iki dönemdir Mağusa’ya belediye başkanı seçiliyordu…

Bu seçimde de bağımsız aday olacaktı…

Çok ciddi ve çok pis oyuna getirdiler, adaylıktan çekildi…

Bu tür müdahaleler, Kıbrıs Türk siyasi tarihinin alın yazısı gibidir…

Çok yaşandı…

-*-*-

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ile ortağı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Arter’i, seçime katılmayacağı için kutladı…

Vermek istedikleri hava, “Arter çekildi, bizim adayımıza destek verecek” havasıydı…

Bütün işleri hava oysa…

Bu mesaj da tam bir hava…

Bence, bu fotoğraf her şeyi çok iyi açıklıyor; Arter de, destekçileri de Dr. Süleyman Uluçay’ı destekleyecek…

Haaa Arter’e aksi yönde açıklama yaptırdılar mı?

Yaptıracaklar mı?

Ne isterlerse yapsınlar, bu fotoğraf, gerçeğin cevabıdır…

Gerçeğin cevabı tektir!

-*-*-

Ma siz herkesi kendiniz gibi mi sanıyorsunuz?

Bravo İsmail Arter…

Sana yakışan da budur…