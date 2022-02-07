Lisi’de yeni kazılar...

KAZILARDA SON DURUM.. .

Kayıplar Komitesi, adamızın kuzeyinde ve güneyinde, “kayıplar”ın gömü yerlerinin bulunması için yürütmekte olduğu kazılara bir yenisini ekledi ve Lisi’de (Akdoğan) birkaç şahitle birlikte 2013 yılında ve sonrasında birkaç kez göstermiş olduğumuz olası bir gömü yerinde kazı başlattı. “Askeri bölge” olarak nitelenen yol kenarındaki boş araziye bazı “kayıp” şahısların gömülmüş olabileceği, 1974’te burada bir şironun çalışırken görüldüğü, o günlerde şiro çalışırken yolun kapatıldığı gibi araştırılması gereken bilgilerin bulunduğu bu alanda yürütülen kazılar devam ederken, yağmur nedeniyle çamurlanan arazilerde de kazılar sürüyor, zaman zaman da çamur nedeniyle ara veriliyor.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatör Yardımcısı Arkeolog Erge Yurtdaş’tan aldığımız bilgilere göre, geçen hafta kazılarda son durum şöyleydi:

*** Lapta’da 1974 kaybı 13 Kıbrıslırum’un, otobüsten indirilip alanda öldürüldüğü bilgisi ve Amerikalı uzmanların Jeofizik çalışmaları sırasında toprak altında gördüğü anomaliler dolayısıyla bölgede acil kazı çalışması başlatılmıştır. Yağmurdan dolayı bu hafta kazı çalışması gerçekleştirilmemiştir.

*** Dilekkaya’da (Ayakebir), 1974 kaybı 1 veya 3 veya 4 kişinin dere yatağının yanında gömüldüğü bilgisi ile yapılan ziyaret sırasında yüzeyde insan kemiğine rastlanmış ve ivedilikle kazı çalışmalarına başlanmıştır... Üç kayıptan geride kalanlara ulaşıldı ancak yağmurdan dolayı bu hafta kazı çalışması gerçekleştirilmedi.

*** Ötüken’de (Spatharikon) 1963 kaybı üç Kıbrıslıtürk'ün denize yakın ormanlık bir alanda gömülü olduğu bilgisi ile kazı çalışmalarına devam edilmektedir.

*** Zeytinlik’te (Templos) 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum'un harnıp ağaçlarının doğusunda gömülü olduğu bilgisi ile kazı çalışmalarına devam edilmektedir. Yağmur ve çamurdan ayrıca Laptadaki acil kazının başlamasından dolayı bu hafta kazı yapılamamıştır.

*** Geçitkale’de (Lefkonuk) 1974 kaybı bir Kıbrıslırum'un dere yatağında gömülü olduğu bilgisi ile kazı çalışmalarına devam edilmektedir. Dere yatağının tarlaya doğru olan cephesinde dağınık halde insan kalıntılarına ulaşılmaya devam edilmektedir. Dört “kayıp”tan geride kalanlara ulaşılmış bulunuyor...

*** Lapta’da 1974 kaybı, toprak birikintisi içinde insan kalıntıları olduğu düşünülmektedir. Daha önceden kazılan bir toplu mezara yakınlığından dolayı bölgede kazı başlatılmıştır. Dilekkaya'daki acil kazının başlamasından dolayı, kazı bir süreliğine durdurulmuştu. Yağmur ve çamurdan dolayı kazıya bir süre ara verilmiştir.

*** Strovulo’da 1963-1964 kaybı 6-12 kişinin bölgede 4 farklı lokasyonda excavatör ile gömüldüğü bilgisi ile kazı çalışmalarına başlanmıştır.

*** Lisi’de (Akdoğan’da bir askeri bölge) 1974 kaybı, 2-3 kişinin tarlaya gömüldüğü bilgisi, yoldan geçen insanlar, yolun kapalı olduğunu ve şironun tarlada çalıştığını bildirmişlerdir. (2/8/2013 tarihinde Sevgül Uludağ'ın şahidi ile Murat Soysal, Xenophon Kallis ve Okan Oktay araziyi ziyaret etmiştir...) Bu alanda kazıya başlanmıştır...

NELER YAZMIŞTIK?

Lisi’de (Akdoğan) askeri kışlanın dışında, yol kenarında boş bir arazinin olası bir gömü yeri olabileceği yönünde bir şahidimizle birlikte o dönemin Kayıplar Komitesi yetkilileri Ksenofon Kallis, Murat Soysal ve Okan Oktay’la birlikte bu alanı 2 Ağustos 2013 tarihinde ziyaret etmiştik. Bundan altı sene sonra, bir başka Kıbrıslırum şahitle ve Kayıplar Komitesi’nin Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum araştırma görevlileri Angeliki ve Sıla Murat’la birlikte 29 Mart 2019’da tekrar bu alana gitmiştik – Kıbrıslırum şahidimizin edindiği bilgilere göre de bu alana 5-6 “kayıp” Kıbrıslırum gömülmüştü...

26 Ağustos 2013 tarihinde yani bundan dokuz sene önce, bu olası gömü yeri hakkında bu sayfalarda bir Kıbrıslıtürk okurumuzun ve şahidimizin verdiği bilgileri şöyle aktarmıştık:

“İki olası gömü yeri hakkında bana bilgi veren okurumun daha anlatacakları var... Şöyle diyor:

“Halen Avustralya’da yaşayan yakın bir akrabam vardır… İkinci Harekat’tan sonra ailesini de alarak Larnaka’dan kuzeye geçti. Bir tek o değildi, başka Kıbrıslıtürkler de vardı, küçük bir konvoy şeklinde seyahat ediyorlardı. Lisi’ye (Akdoğan) geldikleri zaman, bazı Türk askerleri tarafından durdurulmuşlar ve bir süre bekletilmişler… Epeyi bir bekledikten sonra, geçişlerine izin verilmiş. Lisi’den geçerken, orada herhalde ya Vadili ya da Sindeli bir Kıbrıslıtürk’e neden durdurulup o kadar saat bekletildiklerini sormuşlar. Vadilili ya da Sindeli olduğunu tahmin ettiğim bu Kıbrıslıtürk sivil de kendilerine askerlerin bazı Kıbrıslırumlar’ı gömmekte olduğunu, bunun için durdurulduklarını söylemiş. Bu olası gömü yeri, Lisi’deki askeri kampın hemen dışındadır, askeri kantinin bitişiğindedir. Burası “askeri bölge” değildir çünkü askeri kampın içinde değildir, kampın dışındadır. Bu yeri geçen hafta gösterdim. Geldiğin zaman sana da göstereceğim. Bu yeri bilen akrabam sana söylediğim gibi halen Avustralya’dadır. Eğer tatil için buraya gelirse, ona da sorabiliriz. Sen de bu yeri araştırabilirsin…”

Kayıplar Komitesi yetkililerine bu alanda kazı başlatmış oldukları için teşekkür ediyoruz...

Kayıplar Komitesi’nin kazılarında çalışan tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara da “Çok kolay gelsin” diyoruz...