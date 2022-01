KİTAPLARIMIZLA 2021

Uzun yıllar müzikle ilgili yazılarımı gazetede yayınlarken, o yıllarda çıkan kasetleri (evet kaset dönemi J), ardından CD albümlerimize her yıl sonu veya başı yer vermekteydim.

Bugün dönüp geriye baktığımda en azından kendi adıma, bir araştırmacı-yazar olarak, Kıbrıslı sanatçılarımızın albümlerini iyi ki yayınlayıp bir yerlere bu vesileyle not etmişim diye mutlu oluyorum. Bu kaynak –tam olmasa da- bir veri olarak arşivimize geçmiştir. “tam olmasa da” tabirini biraz açmam gerekirse; her zaman bu konuda kullandığım bir cümle var; “elime ulaşan ya da benim ulaşabildiğim”... İşte sırf bundan dolayıdır ki benim ulaşamadığım veya bana ulaştırılamayan müzik albümlerine yer veremediğimi, paylaştığım liste dışında mutlaka başka albümlerin de olduğunu not düşmek istememdendir.

Uzun yıllardır bu kez yazın dünyamızla ilgilenmekteyim. Televizyon programlarım da artık bu yönde. Dolayısıyla Kıbrıs Türk Edebiyat dünyamızda yayılanan kitaplara tv programlarımda elimden geldiğince yer vermeye çalışıyorum. Bu programları yaparken doğal olarak “Kıbrıslı Yazarların” kitapları konusunda da bir arşivim oluşmaktadır.

2022 yılındaki bu ilk yazımda, tıpkı eskiden olduğu gibi gazetemiz aracılığıya bir not düşmek istedim arşivlerimize. Hani 2022’den beklentilerim temennim nedir diye kendi kedime sorup da hayaller kurmak yerine, böylesi bir kaynağı paylaşmak, belleğimize havale etmek daha bir yararlı gibi geldi bana. Yine de 2022 yılında nice nitelikli kitap yayınlarımızla nice yeni yazarlarımızla tanışmak, birlikte olmak en büyük arzum.

O bildik cümleyle; ““elime ulaşan ya da benim ulaşabildiğim” kitaplarımızdan 26 adetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi, yorumlama değerlendirme tarafından değilim. Sadece ve sadece günün birinde 2021 yılında Kıbrıslı yazarlarımız neler yayınladı diye bir araştırma yapmak isteyenlere bir katkımız olsun mahiyetinde.

Bu listeyi, yazarlarımızın isimlerinden yola çıkarak alfabetik sırayla paylaşıyorum.

Ahmet Sanver “Bitmeyen Hatıralar-15”

Kendi yayını, 128 syf.

Aydan Afşaroğlu “Onlar Daha Çocuktu”

Kendi yayını, 848 syf.(iki cilt)

Ayşe Tural “Haydi Gülümse”

Kendi yayını, 105 syf.

Bülent Fevzioğlu “Anılarda ve Yazılarda Rüstem Zihni Tatar”

İpek Kozası yayını, 424 syf.

Canev Dinçer “Unutulmayanlardan Kıbrıs Havaları”

Kendi yayını.

Demet Mannaş “Haremde Cinayet”

At Kitap yayınları, 208 syf.

Doç.Dr. Elnur Ağayev “Lefke-Tarihin Peşinde”

Kendi yayını, 216 syf.

Erdinç Gündüz “Bir Varmış Bir Yokmuş-2”

Dehan yayınları, 158 syf.

Fatma Türkoğlu “Gök Çatının Altındakiler”

Işık Kitabevi yayınları, 350 syf.

Fezile Olkanlı “Sonbahar Masalı”

Eyobi yayınları, 221 syf.

Fulya Adalıer Canbolat “Acı Molehiya”

Khora yayınları, 63 syf.

Hasan Çakmak “Umuda Yolculuk”

Dramatik yayınları, 208 syf.

Hasibe Şahoğlu “Kod Adı Yavuz: Ergün Vahbi”

Kendi yayını,83 syf.

İlke Ergin “Uterya-Femmanın Günlükçesi”

Dorlion yayınları, 321 syf.

M. Kansu “Bir Sabah Truva Atı”

Khora yayınları, 112 syf.

Mete Hatay “Kıbrıs’ın En Uzun Yüzyılı”

Khora yayınları, 270 syf.

Nihat Nalbantoğlu “Abohor’un Güzel İnsanları”

Kendi yayını, 280 syf.

Okan Dağlı “Geçmişten Geleceğe Mağusa”

Mağusa İnisiyatifiğ yayını,

Pembe Tanyol “Nil Yeşili”

Kendi yayını, 264 syf.

Remzi Halluma “Faili Meçhul-3”

Galeri Kültür yayınları, 64 syf.

Sevil Emirzade “Tarihsel-Belgesel Tiyatro Oyunlarıyla, Uğurşar Olsun Kınrıs’ın ‘Mavi Panjurlu Eski Hikayeleri’ Yazılsın ‘Dostlukla Yenileri’ “

Kendi yayını, 128 syf.

Süleyman Ergüçlü “Annan Planı Mülakatları”

Kendi yayını, 170 syf.

Prof.Dr. Şevket Öznur “Doğumunun 100. Yılında Nazif Süleyman Ebeoğlu”

KT Yazarlar Birliği yayını, 178 syf.

Tamer Öncül “Mitra-Bitmeyen Arayış”

Işık Kitabevi yayınları, 221 syf.

Timur Öztürk “40 Yılın Hikâyesi-Unutamadıklarım”

Dionysus yayınları, 150 syf.

Turgül Tomgüsehan “Ada Karanlığı”

Galer Kültür yayınları, 352 syf.

Ümit İnatçı “Lacivert Ağrısı”

Ümit İnatçı Sanat Merkezi yayını, 152 syf.

Ümit İnatçı “Parçalı Yazılar”

Ümit İnatçı Sanat Merkezi yayını, 160 syf.

Ümit İnatçı “Kutsanmış Vahşet”

Ümit İnatçı Sanat Merkezi yayını, 96 syf.

Ümit İnatçı “Zihinsel Deneyler”

Ümit İnatçı Sanat Merkezi yayını, 88 syf.