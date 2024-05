“Kıbrıslı Türklerin oyları belirleyici olacak”

Bu başlığı Kathimerini gazetesi kullandı.

Avrupa Parlamentosu seçimlerine yönelik son anketler Kıbrıslı Türklerin oylarının belirleyici olabileceğini gösteriyor.

Birinci parti belki de Kıbrıslı Türklerin oylarıyla değişecek…

DİSİ mi birinci parti olacak, AKEL mi?

Hangi adaylar yeniden Avrupa Parlamentosu’na seçilecek?

En önemlisi, bir Kıbrıslı Türk yeniden Avrupa Parlamentosu’nda temsil edilecek mi?

***

Kathimerini’nin son anketine göre Avrupa Parlamentosu’na seçilme şansına sahip tek Kıbrıslı Türk Niyazi Kızılyürek olarak görülüyor.

Anket, yalnızca adanın güneyinde yapıldı.

Bu nedenle, Kıbrıslı Türklerin oyları ankete yansımadı.

DİSİ, AKEL, ELAM ve DİKO ilk dört parti olarak öne çıkıyor.

DİSİ ile AKEL arasında yüzde 1 gibi bir fark görünüyor; Kıbrıslı Türklerin oyları, seçimden birinci çıkacak partiyi belirleyebilir.

Anketlere göre Avrupa Parlamentosu’na DİSİ 2, AKEL 2, ELAM 1 ve DİKO 1 isim gönderecek.

AKEL’de ilk isim şimdiki Avrupa Parlamenterlerinden Yorgos Yorgiu…

Seçilecek ikinci isim ya Anna Theologu olacak ya da Niyazi Kızılyürek…

Yine anketlere göre iki isim arasında yüzde 1 dolayında fark görülüyor ki Kıbrıslı Türklerin 9 Haziran seçimlerine katılımı ve oyları sonuca doğrudan etki edecek.

***

Başka Kıbrıslı Türk adaylar da var.

Özellikle yeni kurulan Volt iyi bir farkındalık yarattı, barış inşasına yönelik siyasetiyle olumlu bir sorumluluk üstlendi.

Oy oranı henüz yüzde 2.6’larda maalesef…

Gerçekçi olmak gerekirse Volt’un bu seçimlerde herhangi bir adayını Avrupa Parlamentosu’na gönderme şansı yok; yine de izlediği siyasetle geleceğe dair umutlandıran bir ışık veriyor.

Asıl üzücü tablo aşırı milliyetçi ve radikal sağ ELAM’ın yüzde 10’u aşan oyları…

Avrupa Parlamentosu’nun 9 Haziran seçimleri yalnızca sonucu etki etmek için değil “Bu adada Avrupa Birliği üyesi 100 binden fazla Kıbrıslı Türk olduğunu” herkese göstermek adına da önemli…

Avrupa'nın neredeyse en pahalı etini yiyoruz ve bunun sebebi maliyetin yüksek olması

Yeniçağ canlı yayınında Veteriner Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı'yla sohbetini dinledim, sevgili Murat Kanatlı'nın... Hani onca gürültü içinde bilgiye, veriye, bilime ihtiyaç duyuyoruz ya, iyi oldu...

Hayvancılık politikalarına yönelik ortada kapsamlı bir strateji olmadığını anımsatıyor Prof. Dr. Dilek Arsoy... Israrla söylüyor, “bütünü konuşmamız gerekiyor…”



Bunun için de veriye ihtiyacımız var elbette…

“Bir kilogram et elde etmenin gerçek maliyetini bilmiyoruz, bir kilo sütün gerçek maliyetini de bilmiyoruz.”

Neyi biliyoruz?

Nüfus dahil…



***

"Adanın en önemli sorun yem" diyor hocamız ve özellikle de hayvan türü seçimlerinin gözden geçirilmesi gerekliliğini gündeme taşıyor.

Prof. Dr. Dilek Arsoy'a göre hayvan türü tercihi nedeniyle maliyetler yükselirken verim yükselmiyor.

Türkiye ve Avrupa’yla kıyas yapıyor…

“Kıbrıs'ın kuzeyinde canlı tosunu kilogramı 5.1 Euro'ya satılıyor, Bursa'da 3.45 Euro. Uruguay'da 3.85, Brezilya'da 3.90 Euro...”

Avrupa'nın neredeyse en pahalı etini yiyoruz ve Prof. Dr. Arsoy'a göre bunun en temel sebebi girdilerin yüksek olması...

Prof. Dr. Dilek Arsoy kişisel düşüncesini de anlatıyor.

“Kendi ülkemde yetişen, sağlık kontrollerinden emin olduğum, ülkemin genetik kaynaklarının kullanıldığı, sürdürülebilir bir tarıma destek için bu ülkede yetiştirilen keçiyi yemek istiyorum. Bu ülkede yetiştirilen koyunu almak istiyorum.”

Salmonella hastalığı taşıyan 20 ton karkas et

Et ithalinde sağlık ve hijyen kontrolünün ne kadar önemli olduğunu Türkiye’de yaşananlarla yeniden anladık.

Türkiye Et ve Süt Kurumu, Ukrayna'dan ithal edilen ve Salmonella hastalığı taşıyan 20 ton karkas etin imha edileceğini açıkladı.



O nedenle önceki gün de yazdım...

Et ithal edilecekse bu sürecin yönetimi ciddiye alınmalı...

Böylesi bir süreç bir bakan ya da birkaç bürokratın iki dudağı arasına bırakılamayacak kadar önemlidir.



Ziraat Mühendisleri Odası, Kasaplar Birliği, Hayvancılar Birliği, Restorancılar Birliği gibi örgütlerin de yer alacağı bir komisyon, Veteriner Dairesi’nin etkin katılımıyla bu süreci yönetebilir…

Hem uzmanlık hem de katılımcılık olmalıdır mutlaka…

Et ithali için taşımacılık ve denetim altyapımız ne durumdadır, bunu da bilmiyoruz ayrıca…

Kaş yaparken göz çıkarmak bir yana tümüyle kör olmayalım.

Bir sözleşme nasıl feshedilir

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti, Larnaka Marinası’nın inşasından sorumlu firmayla sözleşmesini feshetti. Kition Ocean Holdings şirketiyle 2022 yılında imzalanan 1 milyar 200 milyon Euro değerinde bir sözleşmeydi bu!

İptal sebebi basit: Sözleşmeye uygun ilerleme sağlanmadı.

Ah bir de Ercan Havaalanı’ndaki özelleştirme sözleşmesine ve takvime bakınız lütfen…

Hangi iş zamanında yapıldı?

Ama burada durum farklı…

İstedikleri olmazsa “şirket” hükümeti feshedecek neredeyse!