Kaptan Swing’in Ontario’sundan Pendaya’ya!

Amerikan tarihini Kaptan Swing’ten öğrenmiş bir neslin çocuklarındanım…

Kaptan Swing, 1970'ler ve 1980'lerde, İtalyan çizgi roman geleneğinden gelen bir karakterdir.

Amerikan bağımsızlık savaşı döneminde geçen maceralarda İngilizlere karşı savaşır.

Savaştığı mekan Ontario Gölü ve Ontario Kalesi civarıdır…

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Kaptan Swing’in en yakını olan iki kişiden biri Mr Bluff, öteki ise Gamlu Baykuş adlı Kızılderili karakterdir…

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Gamlu Baykuş, Ontario Kurtları (Ontario Wolves) Kızılderililerindendir…

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Reuters’in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ağustos 2026'da bir başkanlık kararnamesi imzalayarak Ontario Gölü'nün ABD federal kullanımındaki adını “Lake America” (Amerika Gölü) olarak değiştirdi.

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Peki Trump Kanada'nın Ontario Gölü'ne verdiği adı değiştirebilir mi?

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Hayır!

Değiştiremez!

Kararname yalnızca ABD federal hükümetinin kullanacağı coğrafi adlandırmayı değiştiriyor.

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ABD'nin resmi coğrafi veri sistemlerinde “Lake America” kullanılacak. Kanada ise gölün adını Lake Ontario olarak kullanmaya devam edecek…

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Ancak burada asıl önemli olan ABD federal hükümetinin kullanacağı isimden çok, uluslararası kullanımın da “Ontario Gölü” olarak ismini sürdüreceği…

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Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump'ın kararını kabul etmedi…

Ontario eyaletinin Başbakanı Doug Ford ise oldukça sembolik bir karşılık verdi: Ontario kıyısına büyük bir tabela koyarak “Lake Ontario. Now and Always” — “Ontario Gölü. Şimdi ve Daima” mesajını verdi.

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Trump'ın Kanada'yla ilişkileri ciddi derecede gerildi. Gümrük vergileri, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması yönündeki Trump söylemleri ve ticaret görüşmelerinin bozulmasının ardından “Ontario Gölü - Amerika Gölü” hamlesi, Washington'ın “Amerikan egemenliği ve Amerikan çıkarları” söyleminin sembolik bir parçası haline geldi.

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En başta da belirttiğimiz gibi; Gölün adı Trump'tan çok daha eski…

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AP’nin haberine göre, “Ontario” adı, Avrupalı devletlerin bugünkü sınırlarından bile önce bölgedeki yerli halkların kullandığı adlara dayanıyor. Bu nedenle Kanadalı ve yerli liderler, Trump'ın hamlesini yalnızca Kanada'ya yönelik bir siyasi mesaj değil, yerli kültürel mirasa karşı da bir müdahale olarak eleştiriyor…

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Demek ki neymiş?

Önemli olan “uluslararası kabul”müş!

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Omonia – Beşiktaş futbol maçı!

Veya geçtiğimiz hafta Londra’da yapılan Kıbrıs Cumhuriyeti – Türkiye Cumhuriyeti tavla maçı!

Ve benzerleri…

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“KKTC’yi tanıyoruz” diyen Türkiye’nin tavrı, Trump’ın Ontario ismini Amerika yapması gibidir!

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Bir örnek daha vereyim!

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1967 yılında Kıbrıslı Türklerin “Pendaya” dediği köyde bulunan hastanede doğdum…

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Bizim “Pendaya” dediğimiz köyün adı “Pentageia / Pentayia (Πεντάγεια / Πεντάγυια)” olarak yazılıyor…

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Köyün adının anlamı “Beşyol”…

Çünkü beş yönden gelen yolların birleştiği noktada kurulduğu kaydediliyor…

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Köyün tarihi M.Ö. 1500’lere kadar gidiyor; hatta bazı kaynaklara göre köyde 1960’ta 20 kadar da türk yaşıyormuş…

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1974’te bu köyde yaklaşık bin 350 Kıbrıslı Rum’un yaşadığı da kayıtlarda belirtiliyor…

Tamamı bir gecede göç eden Rumların yerine Güney’den Kuzey’e göç eden Kıbrıslı Türkler ve Türkiye’den gelenler yerleştirildi…

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Şimdi, köyün adını 1974’ten sonra “Yeşilyurt” yaptık!

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Ontario mu Amerika mı?

Ontario!

Pendaya mı Yeşilyurt mu?

Yeşilyurt!

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Şimdiiiiii; UBP’liler, DP’liler, YDP’liler, TDP’liler, CTP’liler, BKP’liler, YKP’liler, Bağımsızlık Yolu’cular ve şu anda aklıma gelmeyen tüm siyasi particiler, bu köye “Yeşilyurt” derse; tüm KKTC ve TC baskılı haritalarda köyün adı Yeşilyurt diye geçerse…

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Veya şu şekilde sorayım; “… CTP’liler, TDP’liler, BKP’liler, YKP’liler, Bağımsızlık Yolu’cular ve ülkedeki tüm federal çözüm yanlıları; biz de artık iki egemen eşit devletli çözüm istiyoruz derse…”

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Pendaya’yı Yeşilyurt yapamazsınız!

KKTC’nin değiştirdiği isimleri kimseye kabul ettiremezsiniz!

Türkiye’nin Beşiktaş adlı siyah beyazlı kartal simgeli takımı da tanımadığını iddia ettiğiniz Kıbrıs Cumhuriyeti’nin komünistlerinin takımı Omonia ile maç yapar!

TC temsilcisi ile KC temsilcisi!

Yeşilyurt yoktur!

Yeşilyurt, kendi kendinizi tatmindir!

Trump da Ontario’nun ismini değiştirerek aynısını yaptı!

Bilmem anlatabildim mi?

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Bu yüzden, eğer gerçekten Kıbrıs sorunu çözülsün istiyorsanız; hepimizin gerçekleri kabul edip, Devletin bölünmez bütünlüğüne saygı gösterip, federal yapıya dönüşmesine çalışacaksınız!

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Gerisi için çalışmak, çalmaktan başka bir şey değildir!

Federal çözüm için çalışalım; çalmayalım!

Yeşilyurt değil, Pendaya!

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Son bir örnek; İngiliz Pasaportum da var!

Ve bu pasaportta doğrum yerime “Yeşilyurt!”…

İngiliz sordu, söyledim, yazdılar!

Haaa bir Rum görse ve şikayet etse, eminim İngiliz devleti pasaportumdaki ismi değişir ve Pendaya yazar!

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Ayrıca, İngiliz Pasaportumda “Yeşilyurt” yazıyor diye, kimse KKTC’yi tanıyor ya da tanıyacak değildir!

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Bir de bitirmeden şunu eklemek lazım; Dünya’nın sadece en delisi değil, en güçlüsü olan Trump’ın “resmen” imzaladığı kararı, yani Ontario’nun adının Amerika Gölü olması durumunu kimse kabul etmiyorsa; sizin “bülük” ne kadar büyük?