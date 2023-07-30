Kaplumbağa yumurtlama alanında mangal yaktılar
Mersinlik sahilinde, kaplumbağa yumurtlama alanında çadır kurup ateş yakan tatilciler tepki çekti.
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Mersinlik sahilinde, kaplumbağa yumurtlama alanında çadır kurup ateş yakan tatilciler tepki çekti.
Bölgede ateş yakmak yasaktır uyarısına rağmen mangal yakan kişiler, sahilde bulunanların tepkisine aldırış etmedi.
YENİDÜZEN okuru tarafından bugün gönderilen fotoğrafta tatilcilerin kaplumbağa yumurtlama alanında çadır kurup mangal yaktığı görülüyor.
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Etiketler : kaplumbağa, mersinlik sahili