İstifa edilecek mi, yoksa ben vatan haini miyim?

Ülkeye öğrenci ve işçi getirmek için çalışan, uğraş veren, izin alan, izin veren herkes ve her kurum, “insan kaçakçılığı” sabıkalısıdır!

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Üzgünüm buna faal olan neredeyse özel üniversitelerin tümünün ve üniversitemsi insan kaçakçılığı merkezleri bir yana; İnşaat Müteahhitleri Odası’nın adının karışmış olması üzücüdür!

“Asla öyle bir şey yapmıyoruz” diye açıklama beklemekteyim!

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Külliye’yi yapan yabancı şirketin adının da bu işte geçiyor olması, incelenmesi gereken ayrı bir meseledir!

-*-*-

Doktorları, eczacıları kelepçeledik, içeri tıktık, rezil ettik!

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Peki, bu konunun merkezindeki sosyal güvenlik kurumlarımız, “Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımları” konusunda dönen, döndürülen dolaplardan haberdar mıdır?

Evet haberdardır!

-*-*-

Burada sadece üniversitelerin veya dev sayılan şirketlerin değil; bir çok kurumun “kıçı kirli”dir!

Maaş üzerinden değil, asgari ücret üzerinden resmen “soygun” yapılmaktadır!

-*-*-

Bu ülkeye valizlerle altın ve para getirildiğini herkes biliyor mu?

Bence biliyor!

-*-*-

Bu amaçla VIP’nin kullanıldığı iddiası, korkunç bir rezalet midir?

Evet korkunç bir rezalettir!

-*-*-

Peki, sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilerek tutuklanan eski komutanımız bu işte tek midir?

-*-*-

İnceleyecek miyiz bu konuları da yoksa kapatacak mıyız?

-*-*-

Ve en önemlisi, şu sorular hala yanıtsızdır:

Çelebi Ilık ve Kemal Dürüst isimleri ile başlayıp, Turgay Avcı ismiyle yükselişe geçen “operasyon” devam edecek mi?

-*-*-

Bu ve benzer operasyonlar, kendiliğinden, aniden mi ortaya çıktı?

Bu işin içinde veya arkasında Ankara ne kadar vardır?

-*-*-

En üst makamlarda sahte diploma dedikoduları, Türk istihbaratı tarafından kasten mi yayılmaktadır?

-*-*-

En üst makamlardan, vekillerden, bakanlardan birinin ailesinden birinin de sahte diploması ortaya çıkarsa, istifa edilecek midir?

-*-*-

Yoksa ben vatan haini bir Rumcu muyum?

Özür dilemek bir erdemdir!

Hata yapmışsanız, özür dilersiniz!

Veya gündemin moda deyimiyle anlatacak olursam, “diploma sahtelemişseniz, özür dilerim” der, meseleyi de kapatmaya çalışırsınız!

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Veya ne bileyim, son derece etik dışı bir şekilde, bastiş meselesinden faydalandıysanız, “sorry” der, “istifa edersiniz”…

-*-*-

Suçunuzu kabul edip özür dilemek, batılı bir çok medeniyette erdemdir…

Suçun büyüklüğüne göre de illa ki istifanızı gerektirmez…

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Mesela İngiltere’de bir siyasetçi, eşinden boşanmadan veya ayrılmadan “aldatırsa”, derhal istifa eder…

Ama eşinden ayrılırsa, dilediği kadar, dilediği cinsten sevgilisi olabilir!

Önemli olan “aldatmamak”tır!

Haaa eşini aldatan mı; “hem eşinden, hem ahlaksızlığından dolayı özrünü diler”, hem de istifasını sunar…

-*-*-

Dün öğle yemeği sırasında, bir yandan bir şeyler okuyorum, öte yandan sevgili eşim Şüküfe ile sohbet ediyorum…

Karnımda bir ağrı ki anlatamam!

Gaz dolu!

E çıkarmam lazım!

Çok doğal!

Ne yaparsınız, ya aşağıdan ya da yukarıdan vereceksiniz!

Ama kesinlikle eşinizin işitmemesi lazım!

Vallahi ve de billahi, eşimin yanında geğirmemek ve osurmamak için çaba harcarım ama gaz o kadar fazla ki, tutamadım!

-*-*-

Sessizdi, “duymamıştır” diye düşündüm; bir an sessiz kaldım, “… bari özür dileseydin” diye bir ses işittim!

Utandım!

-*-*-

Gülüştük sonra!

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Ve aynı anda okuduğum haber de, bir süredir sağlığı hakkında spekülasyon yapılan Galler Prensesi Kate Middleton’un, Anneler Günü (İngiltere'de Mart'ın ikinci pazarı kutlanıyor) için paylaşılan fotoğrafının montaj kaygılarıyla geri çekilmesinin ardından yaşanan "karışıklık" nedeniyle özür dilemesi haberiydi…

-*-*-

Kamuyouna yalan söyledi!

Fotoğrafını montajladı!

Çok masum bir yalan aslında!

Türkiye’de tüm ünlülerin fotoğrafları neredeyse montajlıdır!

Ama bir prenses, müstakbel kraliçe, halkına yalan söyleyemez!

Fotoğrafı da montajlayamaz!

O da bir aldatmadır çünkü!

İğrenç bir şeydir hem de!

Toplumu rahatsız edicidir!

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BBC Türkçe’nin haberine göre, Kate Middleton, Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de deneysel fotoğraf düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız fotoğrafın neden olduğu karışıklık için özür dilerim. Umarım herkes çok mutlu bir Anneler Günü geçirmiştir" ifadelerini kullandı.

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Galler Prensi William tarafından çekilen fotoğraf, Kate Middleton'ın Ocak ayında geçirdiği ameliyattan bu yana yayınlanan ilk fotoğrafıydı ve hakkındaki söylentileri sonlandırmayı hedefliyordu. Pazar sabahı paylaşılan fotoğraf ajanslar tarafından abonelerine servis edildi.

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Fakat ilerleyen saatlerde Reuters, Associated Press, AFP ve Getty gibi ajanslar fotoğrafın üzerinde oynamalar yapıldığı gerekçesiyle fotoğrafları sistemlerinden sildi ve abonelere bilgi notu geçti.

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Bizde mi?

Halk açken, her fırsatta gezmeye giden Ersin Tatar ve Zorlu Töre, özür dilemelidir…

Halk açken, sarayına çok ciddi miktarda et aldırtan Ersin Tatar, yine özür dilemelidir.

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Tatar, son derece bilgisizce, ciddiyetsizce yaptığı abuk sabuk açıklamalar için de özür dilemelidir çünkü temsil ettiği toplumu ve devleti küçük düşürmektedir!

-*-*-

Diplomacılar!

İnsan kaçakılığına ön ayak olan üniversiteciler!

İnsan kaçakçılığında adı geçen birlik başkanları, inşaatçılar!

Elektrikteki akaryakıt hırsızlığında adı geçenler!

Vesayre vesayre vesayre…

En azından, özür dileyin!

Ayrıca, bırakıp gidin, unuturuz da affederiz de!

-*-*-

Prenses montaj yaptı diye veya ben affedersiniz osurdum diye özür dilerim tamam; istifaya veya boşanmaya gerek yok ama çalanlar, yalancılar, sahtekarlar, diploma tüccarı rüşvetçiler, toplumu ve devleti rezil edenler; önce özür; akabinde güle güle!

YUNUS GİBİ

Kıran vurdu memleketi

Zalimler hakan olmuştur

Yedikleri yoksul eti

İçtikleri kan olmuştur.



Kula kulluk etmeyenin

Vicdanını satmayanın

Haram lokma yutmayanın

Mekânı zindan olmuştur.



Yalan dolan yazıp çizen

Kudretliye övgü düzen

Dün dinsizim diye gezen

Bugün Müslüman olmuştur.



Emeksiz zengin olanın

Kitapsız bilgin olanın

Sermayesi din olanın

Rehberi şeytan olmuştur.



Haramisi, soyguncusu

Uğursuzu, vurguncusu

Cellat ruhlusu, soysuzu

Bakan, sadrazam olmuştur.



Korkan varsa konuşmaya

Anlam yükleyip susmaya

Gerek kalmadı korkmaya

Çünkü korkulan olmuştur.



Sesime kulak ver gülüm

Tutsaklığa yeğdir ölüm

Nerde varsa böyle zulüm

Çaresi isyan olmuştur.

Ataol Behramoğlu

( 1942 - )

Galler Prensesi Kate Middleton, Anneler Günü için paylaşılan fotoğrafının montaj kaygılarıyla geri çekilmesinin ardından yaşanan "karışıklık" nedeniyle özür diledi…