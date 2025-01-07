İndian horozları!

Horozu çok severim!

Neden?

En sevdiğim futbol kulübü olan Tottenham’ın logosu veya sembolü olduğu için olabilir mi?

-*-*-

Çok küçük çocuktuk, köyde yaşıyorduk ve kümesi olan bir çok köylümüzün bahçesinde, avlusunda, öteki horoz ve tavuklara göre daha ince, daha etsiz, hatta daha çelimsiz görünen; ama daha uzun boylu ve daha dik duran cinste tavuk ve horozlar vardı!

-*-*-

Bu “farklı cins” horoz ve tavuklara “İndian” ya da “Hindian” denildiğini öğrenmiştim!

Sonra da “Hint”...

Hint Horozu ve tabii ki tavuğu...

Ama en çok aklımda kalan isim “İndian horozu” ismidir!

-*-*-

Ve en son, bu cinsin horozlarının “Dövüş Horozu” olduklarını öğrenmiştim...

Sokak köpeklerinin gözümüzün önünde itlaf edilmesine tanık olan bir nesil, doğrusu horozların güreştirilmesine “bugünkü hayvan hakları perspektifi”nden bakamazdı, müsaadenizle!

-*-*-

İndian horozların eti ve tavuklarının yumurtasından pek fazla faydalanılmadığı da akabinde dedemin dersleri arasındaydı!

Ve yıllar yıllar önce, dedemle hayatımda ilk kez, bir “Horoz Dövüşü”ne gitmiştim!

-*-*-

Aklımda kalan mı?

E vallahi en çok aklımda kalan iki horozun bir birlerine vuruyor olmaları ve ahalinin çok eğlendiği; çığlıklar attığı, bağırıp çağırdığıydı!

Ben de eğlenmiş miydim?

Dönüşte dedem biriyle hep Rumca konuşmuştu ve heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlatması dışşında, hiç bir şey anlamamıştım!

-*-*-

Aynı aklım az daha gelişince, “Horoz Dövüşü” ya da Kıbrıs’ta bazılarının dediği gibi “Horoz Güreşi”nin bir eğlenceden öteye “kumar” olduğunu öğrendim!

-*-*-

Son yıllarda çok gitmek istedim!

Götürmediler!

Güvenilir bulunmadım!

Bu işi yaptığını düşündüğüm bir kaç arkadaştan, akrabadan rica ettim; “... Ma seni; ma gazeteci? Gatliyen olmaz!”

-*-*-

“Gatliyen” da ne demek?

“Katiyen canım!”

Kesinlikle mümkün olmayan bir şey!

-*-*-

Güvenilir olmayan bir meslek gazetecilik!

Gatliyen gidemezsiniz!

-*-*-

Horoz Güreşi?

Horoz Dövüşü!

-*-*-

Kıbrıs’ın ya da Kıbrıslıların bir geleneği, kültürü müdür?

Hayır!

Tüm Dünya’nın kültürüdür!

-*-*-

Peki, bu dövüşle ilgili olarak sürdürülen “Hayvana zulüm” ya da evrensel ismiyle “Animal Cruelty” sadece bizim tartışma konumuz mu?

Hayır!

Tüm Dünya’nın tartışma konusudur!

-*-*-

Sadece “Horoz Dövüşü” değil elbette!

-*-*-

Hayvan hakları savunucuları, Arap kültürü kaynaklı “Deve Güreşi”, Japon ve Endonezya’da çok yaygın “Köpek Güreşi” ya da “Köpek Dövüşü”, hala Endonezya, Çin, Filipinler ve Güney Kore’de yaygın olan “At Dövüşü”; İspanya, Fransa, Portekiz hatta etkileri olan bir çok ülkedeki “Boğa Güreşi” ile de uğraşıyor...

Yasal veya yasadışı yapılmasını engellemeye çalışıyor!

-*-*-

Daha da ilerisi var!

Çin’de bizim Ağustos böcekleri de dövüştürülüyor!

Vietnam’da, “kavgacı Siyam balıkları” da!

İki balığı küçük bir kavanoza bırakıyorlar; öldüren kazanıyor!

-*-*-

Ve bunların tümünde ciddi paralar dönüyor!

-*-*-

Efendim, KKTC Meclisi de, ülkemizde yasak olan ve para cezası bulunan “Horoz Güreşi” ile ilgili yeni bir yasal düzenleme yapmaya çalıştı...

Bu güreşi yaptıranlara “para cezası” yerine 6 yıl, izleyenlere de 2 yıl hapis öngören bir yasa tasarısını tam onaylayacaktı ki, bağımsız vekil Hasan Tosunoğlu, “hapis olmaz, para cezası ile devam edilsin” dedi!

-*-*-

Yasa tasarısı veya değişikliği yarına kaldı!

-*-*-

Çok derin bir tartışma konusu!

“Hayvanlar bizim malımız değildir”den başlarsak; tavuk çiftliklerinde her gün milyarlarca tavuğun kesildiğine girersek, vegan işine karışırsak...

İçinden çıkamayız!

-*-*-

Efendim bu bizim kültürümüz mü?

Evet!

Kumar, bizim kültürümüzdür!

Horoz Dövüşü de kumar kültürümüz içerisinde, bazı köylerimizde, bazı kişilerimiz arasında “yaşam tarzı”dır!

Nüfusu bilsek, size oran da verirdim ama kesinlikle kalabalık bir kitlenin yaşamının en değerli bölümü, dedemin deyişiyle “İndian horozları”dır!

-*-*-

İşin içinde hayvana zulüm var mıdır?

Köpeğinizi boynuna taktığınız tasma ile çekerek dolaştırmak da hayvana zulümdür!

Değil midir?

-*-*-

Horoz Dövüşü yasaklansın mı?

Zaten yasaktır!

Hapis mi para cezası mı?

Daha sıkı, daha çok denetim; çok daha fazla eğitim ve evet para cezası!

Hapis bana fazla geldi!

-*-*-

Dedemin de “İndian Horozu” vardı!

Tavukları da!

Güreştirmedi; ama güreşlerine gittiğini biliyorum!

Bu yüzden da hapse girmesi gerektiği görüşüne katılmıyorum!

-*-*-

Efendim ama hayvanlara eziyet?

Tekrar ediyorum; bu ülkede hala inek, tosun, koyun, kuzu, koç, keçi ve tekelerin ve ayrıca o tatlı oğlacıkların kasapların buz dolaplarına nasıl getirildiklerini biliyor muyuz?

-*-*-

Kültür mü değil mi?

Avcılık!

Belki de elimizdeki son kültür!

O da bizim değil; Dünya’nın kültürü!

Bir ova tavşanının vurulma anına hiç tanık oldunuz mu?

-*-*-

Avcılar katil mi?

Peeeeee, hade oğlum, hade gızım gel da çöz bu denklemi çözebilirsen?

-*-*-

Ve sevgili hayvan severler; daha önce de yazdım; evde her sabah beni uğurlayan köpeklerimle, hele de içlerinden bir tanesi ile; yine her sabah beni tv stüdyosuna gelişimde törenle karşılayan en az 30 Lefkoşa Sanayi Bölgesi Sokak Köpekleri Birliği üyesi köpek arasındaki “sınıf farkı”; KKTC Milletvekilleri ile KKTC’deki asgari ücretliler arasındaki farktan çok çok daha büyük bir farktır!

-*-*-

Şunu da diyebiliriz; sokak köpekleri sorununa en küçük bir çare bulamayan ya da genelde çözüm üretemeyen bir “Meclis” veya “Hükümet”; İndian Horozları ile mi başlıyor?

Yok öyle bir şey tabii ki!

-*-*-

Evet, hayvanları koruyalım!

Evet, horozlar da güreştirilmesin!

Ama İndian horozlarımıza ve horozcularımıza gelene kadar... Peeeee!

Horoz Dövüşü’nün anavatanının Güneydoğu Asya olduğunu söyleyenler çok... Dövüş horozlarına “Hint Horozu” ya da dedemin de dediği gibi “Indian Horozu” denmesi sanırım hem dövüşün hem de horozların anavatanının Hindistan olmasından kaynaklanıyordur... KKTC’de şu anda en popüler gündem maddelerinden biri, “zaten” yasadışı olan Horoz Dövüşü’nü yaptıranlara ve izleyenlere verilen para cezasının hapis cezasına çevrilmesi... Horoz dövüşü beni eğlendirmeyebilir ama bu konudaki tartışmaları izlerken eğlendiğim doğrudur!