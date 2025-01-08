Washington DC merkezli Amerikan analitik ve danışmanlık şirketi Gallup’un “2024 Global Duygular Raporu”na göre Türkiye tüm dünyada pozitif duyguları en az deneyimleyen ülkelerin başında geliyor.

142 ülke arasında bir gün içinde pozitif duygu yaşayanların oranı en düşük 3 ülkeden biri Türkiye.

Diğeri ikisini merak ettiniz mi?

Biri Afganistan, diğeri Kuzey Kıbrıs.

İlk üçteyiz (!)

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Bilmiyordum, sabah Now TV’yi izlerken, Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Selçuk Şirin’den duydum, öğrendim. Sevgili Serhat İncirli’nin Alix Norman çevirisinden okudum daha sonra...

“İnsanlar mutsuz, hayattan keyif alana şüpheyle bakılıyor, kimse işini sevmiyor. Herkeste bir telaş…”

Bu yorumu Türkiye insanı için yapıyor, Prof. Dr. Şirin…



Türkiye ya da Hindistan’ı bilmem ama Kıbrıs’ın kuzeyinde genel bir huzursuzluk, umutsuzluk, memnuniyetsizlik halini yakından gözlüyorum.

Bir de hayatlarımızı kuşatan köhneliği görüyorum.

Vasatın, sıradanlığın, özensizliğin cumhuriyeti!



Tüm bu duygular içerisinde en başa “güvensizliği” alırım.

Kimse kimseye güvenmiyor, hiçbir kuruma, hiçbir bireye…

Kendine bile güvenmiyor insanlar…

Ne geleceğe güven duyuluyor, ne bugüne…

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“Türkiye öfkeli insanların memleketi” diye başlık atmış değerlendirmesine, Prof. Dr. Selçuk Şirin…

Kıbrıs’ın kuzeyi için “güvensiz insanlar ülkesi” diye düzenledim.

Uluslararası ankette, kuzey Kıbrıs’ta her iki insandan birinin “öfkeli” olduğu sonucu ortaya çıkmış.

Evet, böylesi bir öfke var, doğru…

Ama çoğu zaman “bağışlayıcı” duygular devreye giriyor ve öfke, statükonun çizdiği çerçeve içerisinde yerini uyuma, sükûnete, kanıksamaya bırakıyor.

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Prof. Dr. Selçuk Şirin’in yorumu ile “Gallup 2024 Global Duygular Raporu”na yeniden dönecek olursak…

“Bu raporda pozitif deneyim, insanlara ‘mutlu musun’ diye tek bir soru sorarak ölçülmüyor. İnsanlara sıradan bir gün içinde dinlenmeye fırsat bulup bulamadıkları, çok gülmek ya da gülümsemek için fırsatları olup olmadıkları, yeni bir bilgi ya da ilginç bir tecrübe yaşayıp yaşamadıkları gibi sorular soruluyor. Bütün bu soruların sonucu olarak da herkese bir Pozitif Deneyim puanı veriliyor ve ülke puanı da buradan hesaplanıyor…”



“Türkiye tüm dünyada pozitif duyguları en az yaşayan ülkelerin başında geliyor.

142 ülke arasında bir gün içinde pozitif bir duygu yaşayanların oranı en düşük olan 3 ülkeden biri Türkiye. Diğer ikisi Kuzey Kıbrıs ve Afganistan...”

“Tahmin etmezdim ama dünyanın en öfkeli insanları Kuzey Kıbrıs’ta yaşıyormuş. Kuzey Kıbrıs’ta neredeyse nüfusun yarısı (yüzde 47) bir gün önce öfkelenmiş…”



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Öfkenin, mutsuzluğun, gerilimin temel nedenlerini de hatırlatalım.

Gelir adaletsizliği...

Yolsuzluk...

Şeffaflıktan uzak yönetim anlayışı...

Özgürlük ortamı...

Sağlık ve sosyal güvenlik...

Şimdi daha iyi anladınız mı öfkenin ve güvensizliğin sebebini...

Türkiye, kuzey Kıbrıs ve Afganistan!

Bu "ligi" sevmişseniz eğer kolay gelsin...