Hepsi milliyetçi!

Bir müteahhit!

Kardeşi bakan!

Gerçekten isim önemli değil!

Beni şahıslar ilgilendirmiyor!

-*-*-

Sistem laçka!

Isgarta!

Sahte bir devlet!

Olay bu kadar basit!

-*-*-

Müteahhit, yasa gereği, asansör koymak zorunda olduğu inşaatlarına koymamış!

Yasa emrediyor, “şu kadar kat yaptıysan koyacaksın”…

-*-*-

Müteahhit, sattığı katların sahiplerinden imza toplamış!

Kat sahipleri “asansör istemeyiz” demiş!

-*-*-

Yasa mı?

Kardeşim, kim öper yasalarınızı!

Ama sorsan, milliyetçilik dersinde Omorfo’daki üniversiteye ihtiyaç olmaksızın, doğuştan profesörler!

-*-*-

Bir başka kişi!

Bir hatun!

Önemli bir kadın!

Türkiyeli!

-*-*-

Efendim, kadın demiş ki, ben bunları kandırayım, Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu alayım, keyfime bakayım, gezeyim, dolaşayım!

-*-*-

Önce KKTC’den bir doğum belgesi ayarlamış!

Annesi, babası, nenesi, dedesi, soyu ve de sopu Baflı görünüyor!

-*-*-

Neyse, gitmiş, Rum tarafını da, çok sıkı kontrol ediyor olmalarına rağmen, bir şekilde işletmiş, pasaportunu almış!

Ama Rum Polisi şu anda meseleyi çözmüş!

-*-*-

Mesele ne biliyor musunuz?

Bu hatun kişi de baş milliyetçi!

Sosyal medya hesaplarına baktım, Tayyip beysiz, Türk bayraksız paylaşımı yok neredeyse!

-*-*-

Tıpkı sahte diplomacı üniversite gibi!

Sahibi, Türkiye’nin ve hatta Dünya’nın en fanatik milliyetçi partilerinden birinin vekili!

Öpe öpe!

Özel okul ücretleri, enflasyonla birlikte çok ciddi bir şekilde arttı!

Marketlerde satılan temel gıda, temel hijyen veya lüks tüketim malzemeleri de aynı şekilde ciddi fiyat artışı ile karşı karşıya!

-*-*-

Asgari ücret arttıydı, bu yüzden tüccar da fiyatlara bastıydı!

-*-*-

Peki ne olacak?

Güney’e geçebilenler, ette gördüğümüz şekilde, oradan alış veriş yaptığı gibi; çocuklarını da Güney’deki okullarda okutacaklar!

-*-*-

Peki, bu durum, özel okulların veya marketlerin çok umurunda mı?

-*-*-

Bu soruya yanıt vermek için market müşterilerini ve tabii ki özel okullara kayıt yaptıranları incelemek lazım!

Demografik yapıyı bilmek lazım!

-*-*-

Yani nüfusu gerçek anlamda bilmezsek, olası fiyat yükselişlerinin piyasayı nasıl etkileyeceğini de tam olarak bilemeyiz!

-*-*-

Gözlemimi paylaşayım; KKTC sınırlarında bence Güney’e geçebilen insan sayısı, geçemeyenlerin 10’da biridir!

Yani marketlerin veya özel okulların bu durumda takınacağı tavır, “öpe öpe bize gelecekler” şeklindedir!

Geri kalmışlığımızın en açık göstergesi; sokak köpekleri!

İngiltere’de yaşayan kızım tatile geldi…

Haliyle arabama el koydu…

Kızım gezsin, dinlensin, ben bisikletimle mutluyum!

-*-*-

Evimle iş yerimin arası 3,5 kilometre!

Sıkıntı yok!

Bisikletle gitmek çok kolay!

Ayrıca çok da sağlıklı!

-*-*-

Keşke iş yerinde bir de duş falan olsa!

-*-*-

Neyse!

İş yerim, yani sabahları televizyon programı yaptığım Sim Tv, Lefkoşa Sanayi’de!

Atatürk Spor Salonu ışıklarından giriyorum, itfaiyenin önünden geçiyorum, 400 metre kadar ileride sağda!

-*-*-

Peki bisikletle gidebiliyor muyum?

Çok denedim!

Ama iki, hatta bazen dört noktada, dört ayaklı sevimli dostlarımızın tacizine uğruyorum!

-*-*-

Henüz ısırılmadım ve daha düşmedim!

Ama “ben korkmuyorum” diyen varsa, kolay kolay kabul etmem!

Korkuyorum!

Hatta ödüm .okuma karışıyor!

-*-*-

Türkiye’de, sokak köpekleri çok ciddi sorun!

Sokak köpekleri ne kadar fazlaysa, o ülke o kadar geri kalmıştır!

Sokak hayvanları, bir çeşit gelişmişlik göstergesidir!

-*-*-

Türkiye’de her hafta en az bir çocuk ya parçalanıyor ya da daha kötüsü öldürülüyor!

Evet sokak köpekleri tarafından!

-*-*-

Biz çocukken, köpek itlaf ekipleri vardı, ellerinde iğneli tüfekler veya av tüfekleri, köy köy dolaşıp “salma” buldukları, tasmasız gördükleri her köpeği öldürüyorlardı!

-*-*-

Allah’a çok şükür bu vahşetten kurtulduk!

Öldürmek kadar canice bir şey olamaz!

Ama, bu soruna çözüm bulmak, ülkeyi yönetenlerin görevleri arasındadır!

-*-*-

Köpek sahiplenmeyi denetlemek; sokak köpeklerini kısırlaştırmak; daha sağlıklı barınaklar inşat etmek gibi…

Ne bileyim!

Bir şeyler yapın!

Lefkoşa Sanayi’de itfaiyenin yanında bir tane köpecik var, dünya güzeli… Ama ha bugün, ha yarın kesin ısıracak korkusuyla oradan geçiyorum!

Köpek ısırmazsa, korkudan kalpten gideceğim!

-*-*-

Sokak köpekleri, sadece Lefkoşa’da değil, tüm ülkede çok ciddi bir sorundur ve net geri kalmışlık belgesidir!

Hamasetin çöküşü… Ada 74! Sözde KKTC devletine hediye edilmiş veya satılmıştı! İşin aslı öyle değildi! Törenlerle teslim aldılar… Hamasi nutukta sınır tanımadılar! 8 ya da 9 ay çalıştırabildiler… Ve uçan kuşa borç takıp, battılar! Ada 74 gemisi dün açık artırmaya çıkarıldı… Satıldı mı satılmadı mı bilemiyorum ama bu ro ro gemisi, KKTC’nin bizzat kendisidir… Türkiyesiz olmaz hamaseti ve iflas! 5 milyon dolara aldık, kazıklandık! 3,5 milyon dolara satmaya çalışacağız! Dediğim gibi uçan kuşa da borç takmış durumda! Fotoğraftakiler, bu zararı ceplerinden ödemeli bence!