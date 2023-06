Hayat bayram olsa

Bu bayram yazısı ile, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlarken, sağlıklı, huzur içinde, mutlu bir bayram diliyorum. Ancak, halkımız bu bayramda, büyük ekonomik sıkıntılar içindedir.

Günlük hayatta, Halkın çoğunluğu pahalılıkla mücadele etmektedir. Satın alma gücü düşmüştür. Özellikle, döviz borcu olanlar perişandır.

Bu bağlamda, bayram buruk ve mutsuz geçmektedir.Halkımız, hem ekonomik hemde psikolojik olarak zor günler geçirmektedir.

Aslında bayramların anlamı, sağlık, huzur ve neşe içinde yaşadığımız günler veya kısaca mutlu olduğumuz zamanlardır. Keşke, bayram günlerindeki mutluluk duygusunu, hayatımızın her döneminde yakalayabilsek.

İki kapılı bir han olarak gördüğüm hayat serüveni içinde, sorunlarla boğuşurken, birçok güzelliği, değeri ve duyguyu unutuyoruz, göremiyoruz. Yani hayatın kıymetini bilemiyoruz.

İnsanlarımızın bir çoğu, ister istemez böyle olumsuz bir ortamda, eski bayram günlerini ve özellikle çocukluğundaki bayramları hatırlamakta ve özlemektedir.

Bugünkü yazımda, bayram günlerindeki duyguları hergün yaşamamız gerektiğini, bayramın sadece bir tatil dönemi olmadığını bizlere hatırlatan, büyük şair Can Yücel’ in ‘’ Yaşamak Bayramdır’’ şiirini paylaşmak istiyorum.Umarım bu şiir, hayatın ne kadar değerli ve bir bayram süreci olduğunu, her günün bir bayram olduğunu bizlere anımsatır.

Yaşamak Bayramdır...

Nefes almak bayramdır mesela; günün birinde soluksuz kalınca anlar insan...

Görmenin nasıl bir bayram olduğunu karanlık öğretir; sevmeninkini yalnızlık...

Sızlamayan her organ, hele de burun direği bayramdır.

Bayramdır, elden ayaktan düşmemek, zihinden önce bedeni kaybetmemek, kurda kuşa yem olmayıp “Çok şükür bugünü de gördük” diyebilmek...

Sevdiklerinle geçen her gün bayramdır. Küsken barışmak, ayrıyken kavuşmak, suskunken konuşmak bayramdır.

Bir kitabı bitirmek, bir binayı bitirmek, bir okulu bitirmek, kâbuslu bir rüyayı, kodeste ağır cezayı bitirmek bayramdır.

En acıktığın anda dumanı tüten bir somunun köşesini bölmek, korktuğunda güvendiğine sarılabilmek, dara düştüğünde dost kapısını çalabilmek bayramdır.

Bir sürpriz paketinden çıkan hediye, tatlı bir şekerlemede üstüne serilen battaniye, saçlarını müşfik bir sevgiyle okşayan anne bayramdır.

Zorluklara tek başına göğüs gerebilmek, gereğinde haksızlığın üstüne yalın kılıç yürüyebilmek bayramdır.

Yeni eve asılan basma perdeler, alın teriyle kazanılmış ilk rızkın konduğu çerçeveler, yüklü bir borcun son taksiti ödenirken sıkılan eller bayramdır.

Evde yalnızlığı noktalayan insan nefesi, akşam kapıda karşılayan yavuklu busesi, sevdalı bir elin tende gezmesi, nice adağın ardından çınlayan çocuk sesi bayramdır.

Sonrasında gelen ilk diş bayramdır, ilk söz bayram, ilk adım, ilk yazı, ilk karne bayram...

Güne gülümseyerek başlamak bayramdır. “İyi ki yanımdasın” bayram, “Her şeyi sana borçluyum” bayram...

“Hiç pişman değilim” bayram...

Evlatların mürüvvetini görebilmek, eve dolu bir torbayla gidebilmek, konu komşuyla yarenlik edebilmek, akşamları eskimeyen bir keyifle çay demleyebilmek bayramdır.

Zamanı donduran eski fotoğraflara nedametsiz bakabilmek, altı çizilmiş eski kitapları aynı inançla okuyabilmek, yol arkadaşlarının yüzüne utanmadan bakabilmek bayramdır.

Alnı açık yaşlanmak bayramdır; ulu bir çınar gibi ayakta ölebilmek bayram...

Bunların kadrini bilirseniz, kıymet bilmeyi öğrenirseniz her gününüz bayram olur.

Meraklanmayın, öyledir diye, size deli demezler.

Deseler de böyle delilik, bayram artığı günlerdeki nankör akıllılıktan evladır.

Şiiri sizlere aktardım. Okuduktan sonra eminim, birçoğunuz, şiirde çok doğru şeyler yazıyor diyecek ama, yine hayat kargaşasına devam edecektir. Ömür, İhtiyaçlar, hedefler, gelecek kaygılarıyle geçip gidiyor.

Çok hızlı geçip, giden hayat yolculuğumuzda, bencillikten uzak, paylaşımcı, fedakar ve dayanışma halinde olmak, sevmek, sevilmek bizleri daha mutlu ve huzurlu yapacaktır.

Bayramlar denilince, insanın aklına ilk olarak çocukluğu gelmekte, o dönemki bayramlara özlem duyulmaktadır.Eski bayramların tadının şu anda olmadığı anlatılmaktadır. Bizim kuşağın ve bizden önceki kuşakların yaşadığı çocukluk dönemindeki bayramlar, hep güzel anılar olarak hatırlanmaktadır.

Herkese, sevgi, saygı, dayanışma duyguları içinde, çocukluğumuzdaki bayramlar tadında, her günün bayram olacağı bir ömür diliyorum.

Yazımın sonunda, tüm halkımızın bayramını tekrardan kutlar, bayram süresince, herkesin araç kullanırken, dikkatli davranmayı unutmamasını temenni ederim.Bayram mutluluğunu kimse acıya çevirmesin.