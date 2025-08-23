Halledeceyik!

“Kapitalizm doğanın en büyük düşmanıdır. Kapitalizmde insan sevgisi, hayvan sevgisi yoktur. İnsanı mekanik bir böcek gibi görür. Kapitalizm vatan sevgisi, barış istemez. Ahlak, erdem istemez. Yozlaşmış, çıkarcı, cahil, beynine tecavüz edilmiş uysal köleler ister…”

-*-*-

Yukarıdaki sözleri, neredeyse 170 sene önce Karl Marx söylemiş…

Yok canım, ileriyi görüp de bunları Kıbrıs için söylememiş; bizimkisi gibi yönetilen tüm ülkelerde durum farksız değildir…

-*-*-

Hindistan’ın şu andaki nüfusu yaklaşık 1.4 milyar…

İkinci sırada hemen üst komşusu Çin geliyor, 1.2 milyar…

-*-*-

Aynı bölgede Endonezya 280 milyon, Pakistan 240 milyon…

Bangaldeş, Vietnam ve Filipinler de ortalama 120’şer milyonluk nüfuslara sahip…

-*-*-

Bu yedi ülke, Yuxi Çemberi adı verilen bir çemberin içinde yer alıyor…

Ve bu çember, Dünya nüfusunun yarısını barındırıyor…

-*-*-

Yani toplamda 4,5 milyar insan, yeryüzünün yüzde 10’undan daha küçük bir bölgede yaşıyor…

-*-*-

UBP, DP ve YDP; seçim yasaklarına dakikalar kala 86 kişiyi işe almış!

Çok mu yani?

Değil!

-*-*-

124 kişiye de “gelin bize oy verin” maksatlı “istisnai vatandaşlık” vermiş!

Çok mu yani?

Değil!

-*-*-

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı yardımcısı yine müdahale maksatlı gelmiş!

Karl Marx da ne ahlak, ne erdem kaldı falan demiş bir buçuk asır önce falan!

-*-*-

Bakın size ne anlatacağım!

Danimarka merkezli Danske Bank, Türk Lirası’nın bizi en yakından ilgilendiren üç döviz kuru ile ilgili tahminlerini yayımladı…

-*-*-

Danske Bank’a göre, Dolar/TL’nin bir ayda 41,50, 12 ayda ise 48,20’ye yükseleceği öngörülüyor.

-*-*-

Danske Bank’ın Euro/TL için tahmini 1 Euro’nun 12 ayda 59 TL’yi aşacağı yönünde…

-*-*-

Ve aynı finans kurumu diyor ki, 1 Sterlin, önümüzdeki bir yıl içinde 66,61TL’ye çıkacak…

-*-*-

Neymiş?

Cevdet Yılmaz Bey ne demiş?

“Projeler hız kesmeden devam edecek efendim…”

Başka ne demiş?

“İki devletli çözüm modelinin arkasındayız…”

-*-*-

İki devletli çözüm tamam da; biri kesin batak Cevdet Bey!

-*-*-

Neyse!

Yapay zekaya sordum; “ne olacak halimiz?” diye!

“Pazar Pazar sen de soracak soru bulamadın mı?” diyerek kızdı ve ekledi: “Anavatan, Yavruvatan, iki devlet tek millet (Azerbaycan out, KKTC in) HALLEDECEYİK! Ayrıca boş ver Karl Marx’ı, sen Ersin Tatar’a bak; Pakistan Türkiye kardeş, madem ki öyle, biz de kardeş!”

-*-*-

KKTC’de yapay zeka da kafayı yemiş!

İyi pazarlar efendim!

Yılanlara dikkat!

Cyprus Mail gazetesi, Kıbrıs’ta üç tür zehirli yılan olduğunu yazdı… Bu konuda “çok bilgili” olduğunu sanan benim gibiler, bu rakamı “bir buçuk” olarak biliyorduk…

-*-*-

Güney’de yani Kıbrıs cumhuriyeti’nde geçenlerde ismi açıklanmayan bir adamı yılan ısırdı…

Kurtarma ekipleri adamı koma halinde buldu… Sekiz gün yoğun bakımda tutulan adam, ölümü adeta yaşadı ve hayata döndü…

-*-*-

Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti’nin resmi kaynaklarına göre Ada’da “sekiz” çeşit yılan var ve bunlar içerisinde insana ciddi şekilde zarar verebilen, hatta öldürebilen tek bir tür var o da “Kıbrıs Engereği, Koca Engerek ya da Latincesi ile Macrovipera lebetina…”

-*-*-

Kıbrıs Cumhuriyeti Sivil Savunma ekipleri yılanlarla ilgili olarak bir açıklama yaptı ve uyarıda bulundu…

-*-*-

Benim gibi günün en az iki saatini ovalarda dağlarda geçirenlerin, “yoğun otların, çalılıkların, şingyaların bulunduğu bölgelerde dikkatli olmaları” istendi!

-*-*-

Bu arada “Kıbrıs’ta üç zehirli yılan olduğu” da hatırlatıldı…

Bunlardan bir tanesi Telescopus fallax, diğeri ise Malpolon monspessulanus… Bunların her ikisi de zehirlidir… Ama insana zarar vermeyen zehirleri olduğu belirtiliyor…

-*-*-

En zehirlisi ya da en tehlikeli zehir taşıyanı ise halk arasında “Gufi” dediğimiz Macrovipera lebetina…

-*-*-

Gufi, Elence “yılan” demek!

Biz bu yılana bazen “Kör yılan”, bazen “Sağır yılan” da diyoruz…

-*-*-

Bu konuda en güvendiğim kurum Taşkent Doğa Parkı Yönetimidir…

Bir süre önce, konuyla ilgili yaptıkları açıklama aynen şöyle; onu da paylaşmadan geçmeyelim:

-*-*-

"Viperidae familyasına ait zehirli bir yılan türü olan Kıbrıs Engereği (Macrovipera lebetina lebetina), Kıbrıs adasında Gufi olarak bilinmektedir. Koruma altında olan bu yılanlar, Kıbrıs adasına alt tür endemiktir. Akdeniz iklimine oldukça iyi adapte olmuş olan bu yılanlar, adamızın tek zehirli yılan türüdür. İnsanlarımızın korkulu rüyası haline gelmiş olan bu canlılar aslında düşünüldüğü kadar tehlikeli değildir. Bir Kıbrıs engereği tarafından ısırılma durumunda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız önerilmektedir. Kıbrıs engereği de diğer yaban hayvanları gibi tehdit edilmediği sürece ısırma, saldırma veya zarar verme eylemine geçmemektedir. Zehirli olmalarına rağmen bu güzel canlılar, insanlarla temas etmekten kaçınmakta ve avı olarak görmediği canlılardan uzak durmaktadır. Kıbrıs engerekleri bir tehdit unsuru ile karşılaştıklarında hareket etmeden unsurun alandan ayrılmasını beklemektedir. Doğada bir Kıbrıs engereği ile karşılaşmanız durumunda onu rahatsız etmeden uzaklaşmanız yeterlidir. Adamızda Kıbrıs engereği saldırısı sonucu hayatını kaybeden insan vakası son 70 yıl içerisinde bulunmamaktadır. Bahçenizde bir Kıbrıs engereği ile karşılaşmanız durumunda yılan ile göz temasını kaybetmeden 1190 Yaban Hayat Destek Hattı'nı arayınız."

-*-*-

Fotoğrafını da koyalım ki görürseniz ki öyle bir kamuflaj ustasıdır - kolay kolay görünmez – dikkatli olalım…

-*-*-

Dikkat edin üzerlerine sakın basmayın, rahatsız etmeyin, doğal yaşamlarına müdahale etmeyin… Hiçbir şey yapmazlar!

-*-*-

Sokakta dolaşan insan görünümlü yılan cinsi en tehlikelisi; onlara dikkat ediniz, o kadar!