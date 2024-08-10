Gözden Düşünce Prag’a…

Egemen Bağış… Bir zamanlar Türkiye Cumhurbaşkanı (CB) Erdoğan’ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri idi… Dış seyahatlerinde tercümanlığını yapan idi… Milletvekili idi; AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı idi… NATO-Parlamenterler Asamblesi Transatlantik Komitesi Başkanı idi… Türkiye’nin AB üyelik sürecinde Devlet Bakanı ve tam üyelik görüşmelerini yürüten Başmüzakereci idi…

17 Aralık 2013 yolsuzluk operasyonuna adı karışan dört bakandan birisi oldu ve 25 Aralık 2013 tarihinde yapılan kabine revizyonu ile görevini Mevlüt Çavuşoğlu'na devretti… CB Erdoğan’ın gözünden düşen Egemen Bağış Prag Büyükelçiliği görevine atandı…Vefa borcu…

Metin Feyzioğlu…Bir zamanlar CHP’li idi, Temmuz 2012 tarihinde Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından CHP Parti Meclisi üyesi olmuştu. Mayıs 2013’te Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı seçilince bu görevinden ayrıldı… 2021 yılına kadar da TBB Başkanı idi… AKP hükümetine karşı sert çıkışlar yapar idi; o kadar ki CHP’nin Genel Başkanlığına adı geçiyor idi… 2014’de Danıştay’ın kuruluş yıl dönümü töreninde AKP hükümetinin hukuksuz uygulamalar yaptığını belirterek eleştirdiği konuşmasına dönemin Başbakanı Erdoğan "Yanlış konuşuyorsun - Böyle bir edepsizlik olmaz ki " diyerek tepki koymuş, dönemin CB Gül ile birlikte de töreni terk etmişlerdi.

Metin Feyzioğlu… Sonrasında değişti… “Çok şükür değiştim. Sabahımla akşamım aynıysa, vaktimi ziyan etmişimdir.” diyerek izah etti saf değişimini, AKP’ye yanaşmasını… Suları ısıtmak için de TBB Başkanı olarak bazı girişim ve çalışmalar başlattı. Bunlardan bir tanesi de 20-21 Eylül 2019’da Ankara’da Kıbrıs sorununa ilişkin çok kapsamlı “Kıbrıs’ta Son Söz” başlıklı toplantıdır. Bu toplantı sonuçlarından hareketle, 15 Şubat 2020’de kapalı Maraş’ın hemen sivil yerleşime açılması konusuna odaklı “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” başlıklı ikinci toplantı Türkiye’den ve KKTC’den çok sayıda üst düzey siyasi, akademik hukukçu katılımcılarla KKTC’de Feyzioğlu tarafından gerçekleştirdi.

Feyzioğlu’nun davet ettiği akademisyenler, hukukçular, yerel ve TC’den siyasiler BM’ye ve onun kararlarına rağmen Maraş’ın açılması konusunda attılar-tuttular, abarttılar ve birbirlerini ‘ikna ettiler’ ki Maraş açılabilir… Projenin sahibi hukuk profesörü Feyzioğlu bu işi kotaracak kişi; zaten iddiası da o… Bakın neler diyor: “Madem ki Rum yönetimi, kendilerini Kıbrıs Türkü'nden üstün görmektedir ve eşit koşullarla birleşmeyi reddetmektedir, birleşme müzakerelerinde zaman zaman gündeme gelmiş olan Maraş'ın anlaşma olursa devri konusu artık anlamını kanaatimizce yitirmiştir. Kapalı Maraş'ın KKTC egemenliğinde sivil yerleşime açılımı Kıbrıs Türkü'ne emsalsiz bir refah ortamı sağlamaya elverişlidir; kapalı Maraş BM’nin elinde değil, KKTC’nin egemenliğindedir.” Bu proje ile güdülen amaç da “Maraş'ı eski sakinleri veya onların mirasçılarıyla canlandırmak, Kıbrıs Türklerine yepyeni istihdam ve ticaret alanları açmak, KKTC'nin ekonomisini böylece şahlandırmak… Ekonomik alanda da hedefimiz KKTC'nin bir Singapur olmasıdır."” imiş…

Atıp-tutmaya devam… "Kıbrıs Türkü'nün refahı ve parlak geleceği için tarihsel bir sürecin parçası olmak, bizim için en büyük onurdur. Her türlü yanlış anlamayı gidermek için şunu bir defa daha tekrar ediyorum. Toplantının günlük siyasetle alakası yoktur. Çünkü Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC için günlük siyasetin üzerinde bir davadır." dedi… Anlarsınız ya; ‘İstemem, yan cebime koy’ meselesi… Bir de demez mi “KKTC, insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti alanında dünyanın en ileri devletlerindendir”? Reklamlar etkileyici, mesajlar güçlü… Ve bu arada da TBB Başkanlığı tartışmalı bir döneme girmiş, seçimlerini kaybedeceği de belli olmuştu; nitekim Aralık 2021’de seçimi kaybetti…

Kasım 2022’de de KKTC’ye Büyükelçi olarak atandı… Artık Maraş projesi uygulamaya girebilecekti… Girdi de… Yüzde üç buçuğu turistik ziyarete askeri makamların izni ile açıldı… Uluslararası siyaset ve hukuk bunu bile eleştirdi, kınadı. Hani da hukuk profesörü açılabileceğini ve hatta Singapur olacağını iddia etmişti?! CB Erdoğan ve Ankara hükümeti için bir başarısızlık öyküsü oldu; Dış İşleri Bakanı Çavuşoğlu yabancı muhatapları karşısında çok zorlandı… Şimdilerde Maraş’ı iki milyon kişi ziyaret etmiş diye övünerek haber yapıyorlar… Açarken “Kişilerin ziyaretine açacağız” dememişlerdi; o kadar bir eziktirler ki bu konuda, iki milyon kişinin ziyaretini öne çıkarmaya sığınıyorlar… Bu sonucun baş müsebbibi de Maraş açılımı projesini iyi pazarlayıp kendisinin Büyükelçi olabilmesini gerçekleştiren Feyzioğlu’dur.

Neyse ne daaa?!… Büyükelçi Feyzioğlu’nun görev süresi içinde yapılan Türkiye seçimlerinde KKTC’deki TC seçmenlerin çoğunluğu CHP’yi destekledi… Büyükelçi Feyzioğlu köy-köy, kahve-kahve gezerek AKP propagandası yaptı; AKP KKTC’de seçimleri kaybetti… Maraş’ta düş kırıklığı ve hatta kandırılmışlık, seçimde yenilgi ve hatta büyük farkla… Kıbrıslı Türklerin büyük çoğunluğu üzerinde de hiç de olumlu ve hoş olmayan izlenimler… Feyzioğlu aşıyı tutturamadı, projesi de fos çıktı. AKP hükümeti ona tavrını koymak ihtiyacına girdi…

Prag’da TC Büyükelçiliği görevi… Egemen Bağış bağlamındaki ‘Vefa borcunu ödemek işlemini’ yerine getirmeyi, Egemen Bağış’ da siyasetten yoğa yazmayı tamamladı. Şimdi sıra gözden düşen Feyzioğlu’nda… Vefa borcunu ödeyerek yoğa yazmayı başarmak için Prag…

Feyzioğlu vakası kapandığında Prag’a kimi mi gönderirler?! Tahminim, tahmininizdir; “YES be annem”…