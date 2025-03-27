Gemiye operasyon: 1 tutuklu, bir kayıp

YENİDÜZEN - ÖZEL

Mağusa Limanı’ndan çıkan ve Mersin Limanı’na demir atan “KKTC bandıralı” bir gemiden 12 kilo uyuşturucu çıktı, üçüncü kaptan tutuklandı, ikinci kaptan ise kayıplara karıştı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre 25 Mart Salı günü Mağusa Limanı’ndan çıkan “Alara” isimli “Ro-Ro” gemisi, Çarşamba gün öğlen saatlerinde Mersin’e vardı.

Gemi ile Mersin’e taşınan bir arabada Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Gemi Arama ekiplerince arama yapıldı, 12 kilo uyuşturucu madde tespit edildi. Söz konusu uyuşturucu maddelerin “eroin” olduğundan şüpheleniliyor…

Yaşananlar üzerine üçüncü kaptan tutuklandı, ikinci kaptan ise kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin, söz konusu şahsı aradığı öğrenildi.

Araçta uyuşturucu bulunması üzerine yine Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Gemi Arama ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince bu kez gemide arama yapıldı.

Yapılan aramada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi.

Geminin sahibi olan şirketin liman işçilerine borcu olduğu, bu kapsamda geminin uzun süredir limanda tutulduğu öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre geminin Mağusa Limanı’ndan çıkış yaptığı tarihten kısa bir süre önce şirket, liman işçilerine olan yüklü miktardaki borcu ödedi.