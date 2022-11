Gareth Southgate beni kadroya almadı!

Dünya Kupası hafta sonu başlıyor...

Gerçekten heyecanlıyım...

Favorim mi?

Brezilya gibi...

Peki desteklediğim takım?

İngiltere...

-*-*-

Bu arada spora ağırlık verdim...

Yürüyüs yapıyorum...

Ayıptır söylemesi, bir doktorumuzun da desteğiyle, kilo da verdim...

119 kiloya düştüm...

-*-*-

Koşmaya pek koşamam ama yine de çok iyi futbol oynayabildiğim inancındayım!

Bu söylediğim inandırıcı gelmedi mi?

Hangisi?

Top oynayabildiğim mi, yoksa futbol yeteneği açısından çok iyi olduğum mu?

-*-*-

Şu örneği vereyim; abi KKTC ne kadar devletse, ben de o kadar futbolcuyum!

-*-*-

Veya müsaadenizle şu şekilde açıklayayım...

İngiliz Ulusal Futbol Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate’i aradım...

Ve dedim ki, “Garethciğim, hazırım, beni kadroya al!”...

Kibar adam, “hasss.....r” de diyebilirdi... Demedi...

“Abi sorry geciktin ama gözlemci olarak kadrodasın. Evde televizyonda maçlarımızı gözle” dedi...

-*-*-

Şimdi, Gareth Southgate ile konuştuğumun yalan olduğunu söyleyeceksiniz!

Evet yalandır!

Ama, Tayyip Erdoğan’ın bir tek BM Genel Kurulu’nda 5 saniye içerisinde “tanıyın KKTC’yi” demesi veya KKTC’nin Türk Dernekleri Teşkilatı’na gözlemci yapılması KKTC’nin resmen tanınmasını getirmez...

Ve bütün bunlar, benim, Southgate efendiyle konuşup takıma alınmamı talep etmemden daha “gerçekçi” olmaz!

-*-*-

Bir kaç basit cümleyle durumu biraz daha ayrıntılı şekilde açıklayıp, bu konuyu kapatayım:

55 yaşında, hayatında mahalle maçı yapmak dışında futbol oynamamış biri; “ben gerçek bir futbolcuyum” diyerek, İngiliz milli takımında oynamak isterse, o kişiye “deli” denir...

Bunun bırakın gerçekçi olmayacağını, komik de değildir.

Şaka yapamazsınız bu konuda...

“En iyi ihtimalle, Dünya’da emsali yok ama İngiliz milli takımına alınmadınız diye ısrarcıysanız ya da çok iddialıysanız, gidin avukat bulun, yasal hakkınızı arayın” diyebilirler size...

Da hakimin karşısına çıktığınızda, eminim sizi gönderecekleri ilk yer, ilgili hastanelerin “menthal ward” denilen, ruh sağlığı ile alakalı birimi olur...

-*-*-

Kısacası; KKTC’nin “devlet” olması şansı, benim futbolcu olmam kadardır...

Mahallede oyna canım!

Hani bu konuda tecrübeli liderimiz de var!

Kafa golleri ile ünlü!

Ve ayrıca üzülerek belirtmek isterim ki, KKTC’nin tanınması şansı; Gareth Southgate’in Katar 2022 Dünya Kupası Finalleri’nde mücadele edecek İngiliz ulusal takım kadrosunu açıklarken, “our teams captain is Serhat İncirli” demesi olasılığı kadardır!

-*-*-

Haaaa, anneme sorarsanız, eminim, “benim oğlum rahat oynar” diyebilir!

Ama akıllı kadındır, gerçeği de iyi bilir!

Orada burada yaptığı konuşmalarda, “canım oğlum, mutlaka o İngiliz milli takımına girecek” diyebilir...

-*-*-

Abartmayın lütfen...

Çünkü, Tayyip Erdoğan’ın, Mustafa Şentop’un, Fuat Oktay’ın KKTC’nin tanınması ile ilgili söyledikleri, Annemin, “Serhat, Southgate’in kadrosunda kesin yer alacak” demesi kadar gerçektir!

-*-*-

Ve yukarıda da belirttiğim gibi, her şeye rağmen, inat ve ısrarla “oynarım da oynarım, Allah belanı versin Southgate, beni almalıydın” diye ağlayıp sızlarsam da eminim beni tımarhaneye kapatırlar!

Delilik yapmayalım lütfen!

-*-*-

Peki ne yapalım?

Felsefe yapalım!

Mesela, “Gerçekler acıdır ama gerçektir! Hayaller tatlıdır ama hayaldir!”

-*-*-

Ortala oğlum Harry Kane da çakayım kafayı, gol olsun!

Hayali çok güzel vallahi!

Finaldeyiz, Kane sağdan girdi, ortayı yaptı, Serhat yükseldi, adeta bir helikopter gibi havada durdu, kafayı çaktı ve gollll!

İngiltere Dünya Şampiyonu!

-*-*-

Alooo!

Hello Mr. İncirli, I’m Charles, King Charles!

Congratulations!

Oooo Your Majesty, how are you?

Yaaaaa....

Tanıyacaklar KKTC’yi, tanıyacaklar!

Aha kral beni aradı, attığım golden dolayı tebrik etti...

Sizin da devleti tebrik edecekler... Çok yakında!

***

Anavatan yanımızda, Allah da yar ve yardımcımızdır!

Kıbrıs sorununda içinden çıkılmaz bir karanlıktayız...

Tüm Dünya’dan uzakta, ilgili tarafların tamamının reddettiği son derece “tutarsız” bir siyaset güdüyoruz...

Tüm taraflar hatta BM’nin bütün üye devletleri, “Tamam be KKTC’yi tanıdık” dese, Türkiye kendilerine savaş açacak!

Sürekli yalan söylemeyi “doğru” kabul ediliyoruz!

Aldatılıyoruz açıkça!

Ama ne yapıyoruz?

Belki inanarak, belki de sırf koltukta kalmak uğruna, “Anavatan yanımızdadır” deyip, geçiyoruz...

Haaa bir de “Allah yar ve yardımcımız olsun” diyoruz...

-*-*-

Ülkede tam bir mali çıkmaz yaşanıyor...

Buna rağmen, har vurup harman savurmalar, hiç bir tasarruf tedbiri almamalar, lüks törenler, ultra lüks ağırlamalarla devam ediyoruz...

Ülkenin en değerli ve en stratejik kurumu olan Kıb-Tek’i, bırakın sadece mali açıdan, hemen her taraftan rezil ediyoruz...

Yakıt alamıyoruz...

Yüzümüze gözümüze bulaştırdık...

“Anavatan yanımızdadır; Allah yar ve yardımcımız olsun”...

-*-*-

Gençlerimiz göçüyor...

Esnaf batıyor...

Ahali Güney’de ekmek arıyor...

Geriye kalanlar ekmek alamıyor...

Döviz’in yükselişi, enflasyonun şahlanışı iki gün sonrasının hesabını yaptıramıyor...

-*-*-

Faşizm aldı başını gidiyor...

İnsanlar siyasi düşünceleri nedeniyle korkutuluyor, terörist muamelesi görüyor ve ülkeyi yönetenlerin zerre umuru olmuyor...

-*-*-

Üretemiyoruz, ürettiğimizi dışa satamıyoruz, ne sanayi kaldı, ne sanayici...

Narenciye belirsiz!

Patates ilgisiz!

Hayvancı, üretici çaresiz!

Peki çözüm?

Anavatan yanımızdadır!

Başka?

Allah yar ve yardımcımız olsun!

-*-*-

Eğitim mi?

Gülsek mi ağlasak mı?

-*-*-

Vatandaşlıklar mı?

83 doğumlu arkadaşı, 74’teki savaştaki kahramanlıkları nedeniyle; 76 doğumlu arkadaşı da, 74’te şehit olan babasının kahramanlıkları nedeniyle “vatandaş” yapıyoruz!

Sonra, “pardon yazım hatası yaptık” diyoruz!

Peki yazım hatasını yapanlara ne yapıyorsunuz?

Hiç!

-*-*-

Nasıl çözeceğiz sorunları?

Kıbrıs sorunu?

Sağlık?

Ulaşım?

Ercan?

-*-*-

Anavatan yanımızdadır!

Başka?

Allah yar ve yardımcımız olsun!

Haaa bir de Türk Devletleri Teşikilatı’na gözlemci olduk ya!

Neyimize yetmez!

-*-*-

Brüyo diyorum, başka da bir şey demiyorum!

Sorry ama ne anavatan yanımızdadır, ne de Allah yar ve yardımcımızdır!

Evet “İngiltere kazansın” istiyorum... Bir Tottenham taraftarı olarak, bir çok ülkede futbolcularımız var, tümüne başarılar diliyorum... Güney Kore’de Sonny yani Son Heung-min bunlardan biri... Diğerleri mi? Hugo Lloris Fransa, Eric Dier ve Harry Kane İngiltere, Ben Davies ve Joe Rodon Galler, Pierre-Emile Hojbjerg Danimarka, Rodrigo Bentancur Uruguay, Pape Matar Sarr Senegal, Richarlison Brezilya ve Ivan Perisic Hırvatistan...