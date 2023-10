Filmmiş gibi izliyoruz!

Orta – Doğu’da savaş tüm çirkinliği ile devam ediyor…

Bir birinden ilginç ve üzücü haberlerle çok farklı komplo teorileri de havada uçuşuyor…

-*-*-

İran savaşa girer mi?

Şu anda en çok merak edilenlerden biri bu!

Neden?

Çünkü Reuters’e göre, Hamas’ı hem eğiten hem de silahlandıran bu ülke!

Üstelik bu ülkenin Dini Lideri Ayatollah Ali Khamenei, “İran bu saldırının içinde değildir ama her kim bu kararı vermişe elleri öpülesidir” diye açıklama yaptı.

-*-*-

Rehine sayısı kaç?

Evet, bu da merak ediliyor…

“İnsan kalkanı olarak kullanılacaklar” endişesi hakim…

Birleşmiş Milletler’deki İsrail Büyükelçisi’ne göre bu rakam, 100 – 150 arası…

Ve Dünya’da en çok konuşulan konu da bu rehineler meselesi…

Hamas, Gazze’ye düşen her İsrail füzesi için bir rehine öldüreceğini açıkladı…

İsrail, filmlerden bildiğimiz rehine kurtarma operasyonu yapar mı?

Rehinelerin nerede tutuldukları bilinmiyor!

-*-*-

Peki, İsrail istihbaratı rehineleri bulamaz mı?

Aynı istihbarat, sınırın delindiğini, Hamas militanlarının insan öldürmeye başladıktan sonra mı öğrendi?

Bir çok uzmana göre, değil Hamas’ın 400 miltanı, 10 hamam böceği Gazze’den İsrail kontrolündeki bölgeye geçemezdi!

Yani işin içinde bir iş var!

Hani bizim Kıbrıs’tan alıştığımız cinsten “kışkırtmalardan”…

Bayraktar Camisi’ni falan bombalamıştık ya zamanında…

Hatta daha fazlası…

Neyse!

-*-*-

İsrail dün öğleye doğru sınırı “temizlediğini” açıkladı…

Şimdi merak edilen Gazze’ye kara harekatının başlayıp başlamayacağı…

Bir çok askeri uzmana göre İsrail, kara harekatı yapamaz, yapsa bile başarılı olamaz…

Çünkü, her deliği, her mazgalı, her sığınağı, her çukuru, her saklanma noktasını çok iyi bilen 30 bin silahlı Hamas militanı veya gerillası var!

İsrail Gazze’ye girerse, zor çıkar!

-*-*-

Peki hava saldırısı?

Kesinlikle devam edecek!

Taaa ki ölen Filistinli sayısı, ölen İsrailli sayısının beş katı oluncaya kadar!

Bazı kaynaklara göre, İsrail’in üç günde gerçekleştirdiği hava saldırıları, son 20 yıldaki tüm hava saldırılarının toplamı kadar…

Benjamin Netanyahu, hava saldırıları için, “henüz yani başladı” derken, İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze sınırına, 35 tabur gücünde asker gönderdi…

İsrail, sadece Pazartesi akşamı, Gazze’de 200 hedefi vurdu.

-*-*-

Şunu da unutmamak lazım!

Bu savaş, Hamas’ı bitirir mi bitirmez mi bilemem…

Hatta, her Hamas cenazesinin, 10 yeni Hamas militanı oluşturduğu inancındayım…

Ama bu savaş, Benjamin Netanyahu’nun sonu olur!

Tüm Orta Doğu İsrail’in mülkü olsa da, tüm Batı ülkeleri İsrail’i desteklese de, yazın bir yere, Netanyahu, ortalık biraz sakinleştiği anda, hükümetten gidecek; güçlenmeyecek!

Çünkü, evet Hamas teröristtir ancak binlerce İsrailli, savaşın asıl sorumlusu ve suçlusunun Netanyahu’nun ırkçı siyaseti olduğundan emindir!

-*-*-

İsrail’in Gazze’de, hava saldırılarında öldürdüğü Filistinli sayısı bu satırları yazdığım dün öğle saatlerine kadar 700’ü geçmişti…

Bunların en az 100’ü çocuk, 100’ü kadın!

Hamas’ın öldürdüğü 900 kişi arasında da asker olmayan insan sayısı en az 650…

9 Arjantinli, 11 Amerikalı ve 30 Tayvanlı ölüden de söz ediliyor…

Bu arada İsrail Savunma Bakanlığı, sınırda, bin 500 Hamas militanının ölüsünün bulunduğunu açıkladı ki bu rakam pek doğrulanmış değil…

-*-*-

Öte yandan, İsrail, Gazze’ye giden suyu, elektriği ve akaryakıtı kesti…

Gazze’de elektrik – su - yakıt yok…

Gazze’den çıkış da yok…

Sadece Mısır, günde 200 gidiş, 200 gelişe izin veriyor ki bu da ilginç!

Okullar kapandı…

İnsanlar, evlerinin altlarındaki bodrumlara sığınıyor ve hava saldırılarında, en az 30 sığınak, üzerlerine yıkılan binalar nedeniyle tamamen kapanmış durumda… Sığınaklarda kapana kısılanlar dün gün boyu yardım bekledi...

-*-*-

En ilginç bilgilerden biri de, Gazze’de yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kalmış olması…

Bunların tamamı, BM Barış Gücü kontrolündeki 83 okulda barındırılıyor ve “yiyecekleri” kalmadı!

-*-*-

Sonuç!

Gerçekten bu savaşın sonunu kestirmek çok zor…

Filistin’in kaybedeceği bir şey yok…

İsrail’in kaybedeceği çok şey var gibime geliyor…

Büyür mü?

Örneğin Batı’da terör saldırısı olur mu?

İlk aşamada Lübnan ve Suriye savaşın içine çekilir mi?

Büyük Müslümanlar, Suudi Arabistan, Mısır ve tabii ki Türkiye “tarafsız” gibi duruyor, iki tarafa “yapmayın yahu” demekten başka bir açıklama da görmüş değiliz!

Görmeyeceğiz de!

Hatta Türkiye’de, “… Bu Filistinliler, zamanında İngilizlerle işbirliği yapıp, bizi arkamızdan vurmuştu” diyen yorumlar da okuyoruz…

Yoksul Lübnan ve iç savaş mağduru Suriye, bu yükü ne kadar kaldırır?

Yukarıda da bahsettik, İran ne yapar?

Batı’ya göç artar mı?

Üzüntüyle ama en kötüsü de hiçbir şey yapamadan alelade bir filmmiş gibi izliyoruz…

Barışın ve çözümün önemini şimdi daha iyi anladık mı?

Nefret!

Düşmanlık!

Savaş!

Ölüm!

Çocuklar ölüyor!

Masumlar ölüyor!

Efendiler zafer kazanıyor!

-*-*-

İşte bu yüzden barış!

Bu yüzden çözüm!

Nazım’ın dediği gibi, “çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler” diye!

-*-*-

Ders almak!

Hem geçmişten, hem yakın coğrafyadan!

-*-*-

İyice anlamak!

Dibine kadar özümsemek!

-*-*-

Ve daha iyi, daha güzel bir ülke yaratmak!

Mutluluğu paylaşabilmek…

Birlikte ve huzurlu yaşamak için, inadına barış, inadına çözüm!

Şaşırdık mı?

Birleşmiş Milletler (BM), Pile’deki yol sorunu konusunda taraflarla mutabakata varıldığını açıkladı. Açıklamaya göre, çerçeve mutabakatı Pazartesi günü yürürlüğe girdi...

-*-*-

Bizimkiler her hangi bir açıklama yapmadı…

Bir tek Tahsin Ertuğruloğlu’nun “bakan” olduğu “bakanlık”, uygulamayı görüp bir şeyler söyleyeceklerini falan duyurdu…

-*-*-

Peki, ota moka açıklama yapan Ersin Tatar ve Ertuğruloğlu neden hiçbir açıklama yapmadı?

1 – Hakan Fidan ve Tayyip Erdoğan ile bu konuda hemfikir olmadıkları için.

2 - İsrail – Filistin meselesi nedeniyle meşgul olan Hakan Fidan, bizimkilerin yaptığı açıklamaları onaylamadığı, onaylayacak vakit bulamadığı için.

3 – Bizimkiler, yapılan anlaşmadan memnun olmadığı için.

4 – Anlaşma ya da mutabakat metninden hiç haberleri bile olmayabilir…

-*-*-

Bu arada Pile’de mutabakata varıldığı yönündeki açıklamayı BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Özel Danışman Vekili Colin Stewart (Fotoğrafta) yaptı.