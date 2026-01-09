Esas kelepçelenmesi gerekenler…

Geçtiğimiz sabah yaşanan kurşunlama olayı tam bir toplumsal infial yarattı.

Uzunzamandır özellikle araba galerilerine yönelik kurşunlama neredeyse rutin gündemin bir parçası olmuştu.

Ancak bu kez el ayak çekildikten sonra karanlığa sıkılmadı kurşunlar. Herkesin etrafta olduğu, 2 kişinin yaralandığı, sabahın en yoğun saatlerinde yaşandı.

Ve bu son olay gösterdi ki, artık tehdit sadece sorumluluk sahibi olduğunu düşündüğümüz kişileri değil, sıradan, yoldan geçen çocuk, yaşlı farketmeksizin herkesi kapsayan bir tehdit.

Bir gün kendi halinizde yolda yürürken, serseri bir kurşunun hedefi olarak kaybedebilirsiniz hayatınızı.

Siz ya da sevdiğiniz…

Çünkü son yaşanan örnek gösteriyor ki, sokakta yürümek güvenli değil!

Son 1 yılda 14 silahlı saldırı olduğu ifade ediliyor. Bu faillerin birçoğu ülkeye turist olarak gelen, bazıları ülkeye geldiği gün tetiğe basan kişilerden oluşuyor.

Silahlı saldırıların ve tehditlerin giderek artan adresi de oto galeriler.

Ülkede son yıllarda gözle görülür şekilde her köşebaşına bir galeri açılıyor.

Bunun ekonomik bir aklı olmadığı çıplak gözle sıradan bir bakışla anlaşılabilecek düzeyde.

Bazı kaynaklara göre şu anda 1500 oto galeri var.

Belli ki market açmaktan daha kolay galeri açıp, içine milyarlık lüks araçlar yerleştirmek.

Bütün dünyada kara para aklamanın en işleyen yöntemlerinden biri galeriler üzerinden bunu yapmak.

Ülkede kaynağı belirsiz, gelir gider dengesi çarpık bir yapı var.

Ve belli ki, kaynağı belirsiz paranın ya da suç gelirlerinin aklanması konusunda erk sahibi adresler de açık şekilde bu süece dahil.

Son zamanlarda özellikle Bakanlar Kurulu kararıyla verilen ateşli silah izinlerinin kabul edilebilir bir izahı yok.

Hükümetin birçok karar ve icraatı kamu yararından uzak, belli zümrelere odaklı.

Yaşanan son olay, özellikle ateşli silah izinleri konusundaki tavrın bir karşılığı olup olmadığını sorgulatıyor.

Nitekim 16 yaşında, daha çocuk yaşta bir kişi, adaya gelip silahları burada teslim alıyor.

Ama reşit olmayan birinin adaya nasıl geldiği, motosiklet ve silahlara nasıl ulaştığı sorularının cevapları henüz netlik kazanmadı.

Ancak özellikle silah konusunda açıktır ki, Bakanlar Kurulu’nun ve mevcut hükümetin doğrudan sorumluluğu vardır.

Zira, konu sadece sınır güvenliği konusu değil, konu tamamen suç gelirlerinin aklanması konusunda her geçen gün yayılan ağa kimlerin, hangi mercilerin takıldığı konusu.

Görünen o ki, kelepçelenen çocuk suçlu, buz dağının çok küçük bir parçası.

Ardında uluslararası çok daha geniş bir ağ var.

Yenidüzen Gazetesi, güzel bir gazeteclik örneği sergileyerek kurşunlanan Uluhan Oto Galeri sahipleriyle görüştü.

Ertuğrul Senova’ya konuşan Uluhanlar, son derece çarpıcı şeyler söylüyor;

Bunlar arasında en dikkat çekici olan ise, şu anda Güney Kıbrıs’ta tutuklu olan, ancak telefon erişimi olup bu saldırı olaylarını, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki bağlantıları üzerinden organize eden birinden bahsedilmesi.

Yaşanan son olay sonrasında başta ateşli silah izinleri ve sınır güvenliği sorumluları olmak üzere, yetkili mercideki Bakanlıklardan başlayarak herkesin doğrudan sorumluluk altında olduğu bir durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum.

Mesele esas sorumluların kelepçelenip kelepçelenemeyeceği!