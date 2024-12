Erkekler her zaman cinsel ilişkiye hazır mı? Abartmayalım

‘Erkekler cinsel ilişkiye her zaman hazırdır’ bilgisi bize sanki testesteronla beslenen bir müjde gibi aktarılmış, doğruluğu da ‘bir dakika! Bu gerçekten doğru mu?’ diye sorulmadan kabul edilmiştir. Size bir spoiler vereyim mi? Hayır, bu bilgi doğru değildir.

Aslında bu bilgi, biraz kasıtsız komedi ile fazla beklenti ve varsayım doludur. Varsayılan bu düşünce ile zaman, mekân, durum fark etmeksizin ne olursa olsun erkeklerin devamlı bir şekilde libidolarının en üst düzeyde işlediği, sanki en ufak bir dokunuşta patlamaya hazır bir bomba oldukları kabul edilir. Bu yanlış bilgi soyunma odalarında fısıldanmış, sitcom dizilerinde veya talk show tekrarlarında bazen sessizce kıkırdanmış bazen de hunharca kahkaha atılmış ve büyük ihtimalle eski bir mağaranın duvarına kazınmıştır. Toplumda var olan bu düşünce sadece yanlış değil çoğu zaman da yorucudur. Çünkü birçok erkek için her an ‘hazır’ olma beklentisi gereksiz yükte stres ve baskı yaratır. Erkekler her an libidoların yüksek olmadığını hissettiklerinde kendilerinde bir sorun olduğunu düşünebilmekte ve yetersiz hissedebilmektedirler. Bu durum da erkeklerin ilişkilerini, duygu durumlarını ve hatta hayat tempolarını etkileyebilmektedir. Bir dakikamızı ayırıp düşündüğümüzde duygusal durumlarımızın, isteklerimizin veya yorgunluklarımızın göz ardı edilerek ‘makine’ olarak görülmenin ne kadar yorucu olduğunun farkındalığını yaşayabiliriz. Bu yanlış bilginin günümüzde hâlâ var olması toplumun, erkeklerin her an her şeye hazır olmaları gerektiği algısından kaynaklanıyor. Filmler, diziler, reklamlar, kitaplar ve sosyal medya ile desteklenince de en yaygın yanlış bilgilerden biri olarak hayatımızda kalmaya devam ediyor.

Herkes gibi erkeklerin de iyi, kötü ve stabil günleri vardır. Bazı günler dünyayı kurtaracak olan bir süper kahraman gibi hissederken bazı günler de tüm gün yatakta kalıp uyumak veya film izlemek ya da hiçbir şey yapmamak isteyebilirler. Ve bu durum şaşırılacak kadar enteresan bir olay değildir, cinsiyet fark etmeksizin her insanın yaşadığı bir durumdur. Peki bu yanlış bilginin aktarılmasını nasıl önleyebiliriz? İlk adım olarak erkeklerin duygularını ve ihtiyaçlarını yargılanma veya alay edilme korkusu olmadan paylaşabilecekleri bir ortam oluşturulması gerekmektedir, bu ortam sağlıklı bir iletişim için önemlidir. Medyanın kullandığı erkek betimlemelerine karşı çıkmalı, klişeleşmiş sözde erkeksi tipler yerine bazen düşünceli, bazen yorgun bazen de savunmasız erkek temsillerini görmeyi kabul etmeliyiz. Toplum olarak her an hazır olmanın mümkün olmayacağını zamanla, durumla, bulunulan ortamla değişebilen bir süreç olduğunu ve en önemlisi de hazır olmak zorunda olunmadığını öğrenmeliyiz.

Bir erkek başım ağrıyor bugün olmaz veya hazır değilim diyebildiği zaman bu yanlış bilgi varlığını yitirecek ve herkes insan olduğunu hatırlayacaktır. Şunu da unutmayalım erkekler her an cinsel ilişki için hazırdır bilgisi şarjı hiç bitmeyen telefonun gerçekliği kadar gerçektir.

Haftaya mastürbasyon hakkında bilinen yanlış bilgiler üzerine konuşalım mı?