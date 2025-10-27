Eğitimde de Yeni Bir Döneme İhtiyaç Var

2025 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları deyim yerindeyse ülkede bayram havası yaşattı. Bu atmosferin en önemli nedeni bir bütün olarak halkın değişim istenci ve bu istence hiçbir bireyi dışarda bırakmayacak biçimde karşılık veren Sayın Tufan Erhürman’ın bütünlüklü vizonu olduğu söylenebilir.

Eğitimde de ihtiyaç duyulan değişim tam da budur. Ülkenin en tepesindeki kurumu için ortaya konan “hiç kimse dışarda kalmayacak” anlayışı, eğitimi yönetenlere de örnek olmalı; eğitimde de “hiçbir öğrenci geride kalmamalıdır” yaklaşımı benimsemeliyiz.

Hiçbir öğrenci geride kalmamalıdır. Çünkü eğitim herkesindir.

Son on yılda kaydedilen önemli ilerlemeye rağmen, milyonlarca kişi hâlâ eğitim hakkından mahrum kalabiliyor. Başta içinde bulunduğumuz Doğu Akdeniz coğrafyası olmak üzere Dünya genelinde her beş çocuktan biri eğitimden tamamen dışlanıyor. Yoksulluk, konum, cinsiyet, dil, engellilik, etnik köken, din, göç veya yerinden edilme durumları çocukların eğitim almasının önündeki en önemli engeller oluyor.

Farkında olmasak da ülkemiz eğitiminde de benzer sorunları yaşıyoruz:

Pedagojik ilkeler yerine siyasi kaygılarla alınan kararlar öğrencileri parçalıyor, gruplaştırıyor, ötekileştiriyor.

Sosyo-ekonomik düzeyleri düşük olan ailelerin çocukları kaliteli ve nitelikli eğitime ulaşamıyor.

Kamu okulları arasında hatta aynı okuldaki sınıflar arasında bile eşitsizlik ve adil olmayan uygulamalar giderek derinleşiyor.

Engelli, öğrenme güçlüğü çeken, fiziksel, zihinsel, duyusal veya öğrenme farklılıkları olan, ana dili farklı olan, kırsal bölgelerde yaşayan, farklı etnik, dini veya kültürel geçmişe sahip olan hatta hızlı öğrenen üstün yetenekli öğrenciler için bile kaliteli ve nitelikli eğitim alma giderek zorlaşıyor.

Peki Ne Yapmalıyız?

Eğitimde kapsayıcılığı işe koşmalıyız. Öğrencilerin gelişimsel, sosyokültürel ve bireysel özellikleri doğrultusunda eğitim almalarını sağlayan, ayrımcılığı azaltmayı ve katılımı artırmayı planlamalıyız. Yani kamusal eğitime bugünkünden çok daha fazla destek olmalı, çok daha fazla yatırım yapmalıyız.

Okullaşmayı, öğrenme yöntemlerinin ve eğitim materyallerini hiçbir çocuğu geride bırakmayacak biçimde yeniden oluşturmalıyız.

Öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve yaşadıkları eğitimsel güçlüklere zamanında destek sağlayacak mekanizmaları kurmalıyız.

Öğretmene yatırım yapmalıyız. Öğretmeni desteklemeli, meslek statüsünü yükseltmeliyiz.

Kapsayıcı eğitimi anlamalı, gereklerini yerine getirmeli ve eğitim sistemimizin ihtiyaç duyduğu değişimi sağlamalı, eğitimde de yeni bir döneme geçmeliyiz.

Anlayana Gülmece

Şikayet

Temel, öfkeyle kitapevine gelir ve şikayetlerini sıralamaya başlar:

"Geçen hafta sizden bir kitap aldım ama hiç beğenmedim. Öylesine uzun ve sıkıcıydı ki anlatamam. Üstelik kitap da o kadar çok karakter vardı ki, hiçbirini aklımda tutamadım. Kitabın konusunu bile anlayamadım.”

Satıcı şöyle bir bakar ve yanıt verir:

"Demek geçen hafta bizim Telefon Rehberimizi götüren sizdiniz."

Okumuş muydunuz?

Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez. Ama her söylediğini düşünür.

Aristoteles