Dünyada 100 kişi yaşasaydı durum aşağıdaki gibi olacaktı:

52’si kadın, 48’i erkek,

57’si Asyalı, 21’i Avrupalı, 14’ü Amerikalı ve 8’i Afrikalı,

80’i kötü evlerde oturacak, 30’u okuma-yazma bilmiyor,

6’sının sahip olduğu servet, geriye kalan 94’ün sahip olduğu servetten daha büyük,

50 kişinin akıllı telefonu, 60 kişinin bilgisayarı olmayacaktı

Sadece 2’si üniversite mezunu

1’i ölmek üzere ve 101’inci kişi olarak da yeni 1’kişi doğmak üzere olacaktı.

Bir de madolyonun öteki yüzü var. Örneğin, bugün 1 dakikada;

Facebook’ta 3,3 milyon paylaşım yapılıyor.

YouTube’a 500 saatlik video yükleniyor.

Twitter’da 448,800 tweet atılıyor.

Whatsapp’da 29 milyon mesajı gönderiliyor.

Instagram’da 65,972 fotoğraf yayınlannıyor.

Otomasyonla üretimin yapıldığı iş alanlarında toplam işin %48’ini insanlar, %52’sini makine ve algoritmalar yapıyor.

12-16 yaş arasındaki çocukların; %89’u günde ortalama 5 saat internet ortamında kalıyor, %83’nün cep telefonu, %70’nin sosyal medya hesabı var.

Ve bütün bunlardan daha ilginç olan teknoloji alanındaki bilginin her iki yılda bir iki katına katlanması 4 yıllık teknik öğrenim gören öğrencilerin eğitimlerinin ilk yılında aldıkları bilgilerin, 3.sınıfa geldiklerinde güncelliğini kaybetmesidir

Dünyanın başdöndürücü hızla değiştiyor ancak KKTC’de akıl tutulması yaşanmaya devam ediyor. Bir yandan biat kültürü nedeniyle iradesizlik, özne olamama, hükümetsizlik normalleşiyor. Diğer yandan Kurultayda %60, genel seçimlerde %40 oy alan bir Genel Başkan her nedense birileri tarafından kabul görmüyor ve bu durum normalmiş gibi davranılıyor. Üstelik en çokda %60 ve %40’ın içinde olan oy verenlerden deyim yerindeyse “gık” çıkmıyor.

Ülke böyle bir anlayışla yönetilirken eğitimde de anlamlı bir şey beklemek hayalicilik öteye gitmiyor. Öğretmenlik mesleğinin itibar sorununu, eğitimdeki plansızlık, uyumsuz ve etkisiz çalışan siyasi kadrolaşmanın yarattığı bürokratik aksamalar her geçen gün biraz daha derinleşiyor. Bir halk olarak topyekün uçurumun dibine doğru gidiyoruz. En çok da eğitimde… Dibe büyük bir hızla çarptığımızda kaybımızın ne kadar büyük olduğunu fark edeceğiz. Umarım her şey için geç olmaz…

Biliyor muydunuz?

ABD nüfusu, dünya nüfusunun 1/20’si olmasına karşın dünya üzerindeki eğitim araştırmalarının 1/5’ni gerçekleştiriyor. Bu büyük oran ABD’nin 100 yıllık eğitim planlamalarının ürünüdür.

Anlayana Gülmece

Doğru Karar

İki siyasal bilimler ögrencisi kampus içerisinde yürürken biri diğerine sorar;

Bu muhteşem bisikleti de nereden buldun?

Diğeri cevap verir;

Dün tek başıma dolaşırken bir yandan da okulu bitirince ne iş yapacağımı düşünüyordum. Birden bu bisikletin üzerinde nefis bir kız geldi ve yanımda durdu. Bisikleti çimenlerin üzerine bıraktı ve üzerindeki bütün giysileri çıkarttı. Sonra da bana "hangisini istiyorsan al” dedi.

Diğer öğrenci, arkadaşını doğrularcasına başını salladı: