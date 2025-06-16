Doku ve organ nakliyle ilgili yasa güncelleniyor

2014 yılından beri yürürlükte olan “İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli ile İlgili Kuralları Düzenleyen Yasa”da değişiklik yapılıyor.

Hazırlanan değişiklik tasarısıyla eksik bırakılmış bazı hususlar ile yasada öngörülen suç ve cezalar günümüz koşullarına göre yeniden düzenlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın görüş ve önerilerine açılan tasarıyla ilgili görüşlerin 11 Haziran itibarıyla yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulması istendi.

Tasarının genel gerekçesinde “Uygulamada edinilen tecrübeler ve bilimsel-tıbbi gelişmeler doğrultusunda Esas Yasa'da bazı güncellemelere ihtiyaç duyulmuş ve yaşanmakta olan sıkıntılar merkezler ve/veya kuruluşlar ile de istişare edilerek söz konusu değişiklik hazırlanmıştır. Esas Yasa'da özellikle Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerin Uyması Gereken Kurallar ile ilgili kriterler belirlenerek eksik bırakılan esaslı unsurlardan birinin giderilmesi hedeflenmektedir.” İfadeleri de yer aldı.

“Oosit” tefsirinin eklendiği tasarıya göre bu kelime "Üremede görev alan dişi gametosit veya germ hücresi” anlamına geliyor.

Bilgi saklama süresi 30 yıla düşüyor, embriyo transfer yaşı 45’ten 56’ya yükseltiliyor

Değişiklikle, Koordinasyon Kurulu’nun ve merkezlerin, 45 yıl olan bilgi saklama süresinin, 30 yıla düşürülmesi öngörülüyor.

Yürürlükteki yasada “Kırk beş (45) yaşını doldurmuş kişilere embriyo transferi yapılabilmesi için bu Yasa altında çıkarılan mevzuatta belirtilen özel tetkiklerin yapılması ve Etik Onay Komitesinin onayının alınması zorunludur.” maddesi, 56 yaşa yükseltiliyor.

Değişiklik tasarısına göre, yumurta bağışçılarına verilecek ücretler şöyle düzenleniyor:

“Hücre Kuruluşları ve/veya Doku Kuruluşları ile Hücre Nakil ve/veya Doku Nakil Merkezleri, bu Yasa'nın 26'ıncı maddesi kuralları gözetilerek üremeye yardımcı tedavi yöntemleri için yapılan yumurta bağışlarında yumurtalarla bağlantılı olarak ortaya çıkan mali kayıplarını makul ölçüde karşılayan sabit bir para miktarı ile tazmin edebilirler. Ancak, bu miktar yürürlükteki brüt asgari ücreti aşamaz." (2) Hücre Kuruluşları ve/veya Doku Kuruluşları ile Hücre Nakil ve/veya Doku Nakil Merkezleri, yumurta bağışı yapan kişiye, yol masrafları, ilaçlar ve iş kayıpları nedeniyle uğradığı veya uğrayacağı maddi kayıplar için ödeme yapabilir. Kuruluş ve Merkezler ve Doku ve Organ Tedarik Merkezleri yumurta bağışı yapan kişiye yaptığı ödemenin kaydını tutmakla mükelleftir.”