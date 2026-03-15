Dilden dijitale varan bir yolculuk

Sosyodilbilim alanında akademik çalışmalar yapan ve sosyal medyada ürettiği içeriklerle geniş bir kitleye ulaşan Dr. Çağlar Davutoğlu, dil, kültür ve toplum arasındaki ilişkiyi dijital platformlara taşıyan isimlerden biri.

Kıbrıs Türkçesi üzerine yaptığı araştırmaların yanı sıra günlük yaşam, kültürel kimlik ve sosyal medya üzerine paylaşımlarıyla dikkat çeken Davutoğlu’yla, influencer kavramından içerik üretim sürecine, gençlere tavsiyelerinden Avrupa Parlamentosu’ndaki deneyimine kadar pek çok konuda konuştuk.

Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım… Sosyal medyadaki yolculuğunuzu kısaca anlatır mısınız?

Ben Dr. Çağlar Davutoğlu. Sosyodilbilim alanında doktora yapmış bir akademisyenim ve aynı zamanda sosyal medya içerik üreticisiyim. Akademik çalışmalarımda dil, kültür ve kimlik ilişkisi üzerine yoğunlaşıyorum. Özellikle Kıbrıs Türkçesi ile standart Türkçe arasındaki dilsel varyasyon ve değişim üzerine araştırmalar yaptım.

Sosyal medyadaki yolculuğum ise aslında akademik merakımı daha geniş kitlelerle paylaşma isteğiyle başladı. Zamanla yalnızca dil değil; kültür, günlük yaşam ve toplumsal gözlemler üzerine de içerikler üretmeye başladım. Bu süreçte sosyal medya benim için sadece bir paylaşım alanı değil, aynı zamanda farklı insanlarla iletişim kurduğum ve fikir alışverişi yaptığım bir platform haline geldi.

Son yıllarda sıkça duyduğumuz “influencer” kavramını siz nasıl tanımlıyorsunuz? Bir influencer’ı diğer içerik üreticilerinden ayıran nedir?

Ben influencer kavramını yalnızca içerik paylaşan biri olarak değil, takipçileriyle güven ilişkisi kurabilen ve onları etkileyebilen bir iletişim figürü olarak tanımlıyorum.

Bir içerik üreticisi paylaşım yapabilir; ancak bir influencer’ın farkı, insanların fikirlerini, davranışlarını veya bakış açılarını etkileyebilmesidir. Bu etkiyi yaratan en önemli unsur ise samimiyet ve güvendir. İnsanlar sizi otantik buluyorsa ve söylediklerinize inanıyorsa, o zaman gerçek anlamda influencer oluyorsunuz.

Sosyal medyada içerik üretmeye ilk nasıl başladınız ve bu süreçte sizi motive eden şey neydi?

Başlangıçta sosyal medyada daha çok kişisel paylaşımlar yapıyordum. Ancak zamanla insanların özellikle kültür, dil ve günlük yaşam üzerine yaptığım yorumlara ilgi gösterdiğini fark ettim.

Beni motive eden şey ise insanların içeriklere verdiği geri dönüşler oldu. Bir paylaşımın insanlarda düşünce uyandırması, tartışma başlatması veya onlara yeni bir bakış açısı kazandırması gerçekten çok değerli. Bu da beni içerik üretmeye devam etmeye teşvik etti.

Kıbrıslı bir içerik üreticisi olarak kültürünüzün ve yaşadığınız coğrafyanın içeriklerinize nasıl bir etkisi oluyor?

Kıbrıs çok kültürlü bir ada ve bu durum hem dilde hem de günlük yaşamda kendini net bir şekilde gösteriyor. Benim akademik çalışmalarım da dil ve kültür ilişkisi üzerine olduğu için, bu çeşitlilik içeriklerime doğal olarak yansıyor.

Kıbrıs’ın kendine özgü mizahı, konuşma biçimi, sosyal dinamikleri ve kültürel kimliği içeriklerimde önemli bir yer tutuyor. Bu da takipçilerime farklı ve özgün bir perspektif sunmamı sağlıyor.

Influencer’ların günümüzde markalar ve toplum üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sorumluluk sizce ne kadar büyük?

Bugün influencer’ların hem markalar hem de toplum üzerinde ciddi bir etkisi var. İnsanlar artık geleneksel reklamlardan çok, güvendikleri kişilerin önerilerine önem veriyor.

Bu yüzden influencer olmak aslında büyük bir sorumluluk. Paylaştığınız her şeyin insanlar üzerinde bir etkisi olabileceğini bilerek hareket etmeniz gerekiyor. Bu nedenle özellikle şeffaf ve dürüst olmaya çok önem veriyorum.

Takipçilerinizle kurduğunuz güven ilişkisini nasıl koruyorsunuz? Bir influencer için güven neden bu kadar önemli?

Güven, bir influencer’ın en büyük sermayesidir. Eğer takipçileriniz size güvenmezse yaptığınız hiçbir şeyin uzun vadede bir anlamı olmaz. Ben bu güveni korumak için her zaman samimi ve gerçekçi olmaya çalışıyorum. Ayrıca takipçilerimle iletişim kurmak, onların yorumlarını ve geri bildirimlerini dikkate almak da bu ilişkiyi güçlendiriyor.

Sosyal medyada görünmeyen tarafı da merak ediliyor: Bir içeriğin hazırlanma süreci sizin için nasıl ilerliyor?

Çoğu zaman insanlar bir içeriğin birkaç dakikada hazırlandığını düşünüyor; ancak aslında arkasında ciddi bir hazırlık süreci var. Genellikle önce bir fikir ortaya çıkıyor. Daha sonra o fikri nasıl anlatabileceğimi, hangi mesajı vermek istediğimi ve görsel olarak nasıl sunacağımı planlıyorum. Çekim, düzenleme ve paylaşım aşamaları da bu sürecin önemli parçaları.

Bu alanda ilerlemek isteyen gençler için en önemli tavsiyeleriniz neler olur?

En önemli tavsiyem kendileri olmaları ve özgün kalmaları. Sosyal medyada başarılı olmanın en önemli yolu taklit etmek değil, kendi sesinizi bulmaktır. Ayrıca sabırlı olmaları gerekiyor. Sosyal medyada büyümek zaman alan bir süreçtir. Bunun yanında kendilerini geliştirmeleri, farklı alanlarda bilgi sahibi olmaları ve kaliteli içerik üretmeye odaklanmaları da çok önemlidir.

Influencer olmanın size kazandırdığı en büyük deneyim veya hayat dersleri neler oldu?

En büyük kazanımlarımdan biri farklı insanlarla iletişim kurma ve farklı bakış açılarını anlama fırsatı oldu. Sosyal medya sayesinde farklı kültürlerden ve ülkelerden insanlarla etkileşim kurabiliyorsunuz.

Bu süreç bana aynı zamanda iletişimin gücünü ve insanların hikâyelerle nasıl bağ kurduğunu da öğretti.

Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs’ı temsil edeceksiniz… Bu konudan da biraz bahsedelim. Süreç nasıl ilerledi?

Avrupa Parlamentosu’ndan gelen davet benim için gerçekten gurur verici bir deneyim oldu. İlk olarak 2025 yılının Mart ayında Strasbourg’a davet edildim. Oradaki birçok oturuma katılarak Kıbrıs sorunu hakkında sorular sordum; güvenlik ve sosyal alan başta olmak üzere birçok konuyu halkımız adına tartıştım ve sesimizi duyurmaya çalıştım. Tüm Kıbrıs’ı temsilen, sosyal medya ve gençlerin dijital dünyadaki rolü üzerine gerçekleştirilen bu etkinliğe bu yıl da davet edildim. Kıbrıslı bir içerik üreticisi olarak böyle bir platformda yer almak benim için çok anlamlı. Çünkü hem Kıbrıs’ı temsil etme hem de gençlerin dijital dünyadaki rolünü uluslararası bir platformda konuşma fırsatı buldum. Halkımı temsil ettiğim için gurur duyuyorum.

Son olarak, gelecekteki hedefleriniz neler? Sosyal medya kariyerinizde kendinizi birkaç yıl sonra nerede görüyorsunuz?

Gelecekte hem özel İngilizce derslerimi hem akademik çalışmalarımı hem de sosyal medya üretimini birlikte sürdürmek istiyorum. Dil, kültür ve toplum üzerine yaptığım çalışmaları daha geniş kitlelere ulaştırmak benim için önemli. Aynı zamanda sosyal medyada daha büyük projeler üretmek, uluslararası platformlarda yer almak ve gençlere ilham verebilecek çalışmalar yapmak da hedeflerim arasında.